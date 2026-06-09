4 nhóm cơ khỏe hơn nhờ đi bộ

Đi bộ giúp tăng cường các nhóm cơ mắt cá chân, đầu gối, hông và cơ bụng, từ đó thúc đẩy sức khỏe tổng thể.

Đi bộ không giúp xây dựng cơ bắp to hơn nhưng hỗ trợ tăng cường sức mạnh và dẻo dai cho cơ, cải thiện vóc dáng. Hình thức tập luyện này cũng giúp đốt cháy calo, giảm mỡ và tăng khối lượng cơ nạc.

Cơ mắt cá chân

Đi bộ kích hoạt các cơ ở cẳng chân, giúp mắt cá chân gập lên trên (gập mu bàn chân) và gập xuống dưới (duỗi bàn chân).

Cơ duỗi mu bàn chân: Các cơ này kéo các ngón chân lên trên để bàn chân nhấc khỏi mặt đất khi bạn vung chân về phía trước. Cơ chày trước nằm dọc theo phía trước xương ống chân thực hiện chuyển động này.

Cơ gập bàn chân: Những cơ này giúp hướng các ngón chân xuống đất. Khi đi bộ, chuyển động cơ gập bàn chân đẩy cơ thể tiến về phía trước qua mỗi bước. Các cơ gập bàn chân bao gồm cơ bắp chân lớn (cơ bụng chân) và cơ nhỏ hơn nằm bên dưới cơ bụng chân (cơ dép).

Các runner trong giải chạy tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Cơ bắp đầu gối

Theo Very Well Health, đi bộ huy động cả cơ gập và cơ duỗi khớp gối.

Cơ gân kheo: Đây là các cơ gập gối chính, nằm ở phía sau đùi. Cơ này giúp gập khớp gối khi bước đi. Cơ gân kheo bao gồm cơ bán màng, cơ bán gân và cơ nhị đầu đùi.

Cơ tứ đầu đùi: Các cơ tứ đầu đùi nằm ở phía trước đùi, thực hiện động tác duỗi gối, giúp duỗi thẳng khớp gối, nâng đỡ trọng lượng cơ thể trong mỗi bước đi. Cơ tứ đầu đùi bao gồm cơ thẳng đùi, cơ rộng trong, cơ rộng giữa và cơ rộng ngoài.

Cơ hông

Cơ gập hông: Các cơ gập hông nằm ở phía trước hông. Chúng nâng đùi và đưa chân về phía trước với mỗi bước đi. Các cơ gập hông bao gồm cơ thắt lưng chậu và cơ thẳng đùi.

Cơ duỗi hông: Các cơ duỗi hông nằm ở mặt sau đùi và mông, có vai trò đẩy cơ thể tiến về phía trước với mỗi bước đi, cung cấp sự ổn định cho chân lúc đứng.

Cơ dạng hông: Các cơ dạng hông có tác dụng ổn định khung chậu khi đi bộ. Cơ mông giữa, một cơ mông nhỏ hơn nằm bên dưới cơ mông lớn, hỗ trợ khung chậu.

Cơ lõi

Theo WebMD, đi bộ cũng hỗ trợ vận động các cơ vùng bụng giúp người đi giữ thăng bằng. Đi bộ thường xuyên có thể tăng cường các cơ như:

Sàn chậu: Sàn chậu bao gồm nhiều cơ hỗ trợ bàng quang, ruột và các cơ quan sinh sản.

Cơ thẳng bụng: Cơ thẳng bụng thường được biết đến với tên gọi là cơ “sáu múi”. Cơ này bị tác động mỗi khi bước đi, giúp cơ săn chắc hơn. Ngoài ra, cơ chéo trong và cơ chéo ngoài nằm ở hai bên bụng, cơ bụng ngang bao quanh cột sống, cũng có thể phát triển ổn định hơn khi người tập đi bộ thường xuyên.

Một số cách tăng cường sức khỏe cơ bắp khi bạn đi bộ gồm đi xen kẽ chạy, chọn tuyến đường đi bộ có đồi dốc hoặc điều chỉnh độ dốc trên máy chạy bộ, mang tạ hoặc vật nặng để tăng độ khó.

Theo vnexpress.net