4 nhóm người cần hạn chế ăn cá mè để bảo vệ sức khỏe

Cá mè mang lại nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng nên tiêu thụ. Tìm hiểu 4 nhóm người không nên ăn cá mè để tránh nguy cơ sức khỏe.

Cá mè là một thực phẩm bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng nên tiêu thụ. Vậy ai không nên ăn cá mè để tránh gặp phải tác dụng phụ không mong muốn?

Cá mè là một nguồn protein chất lượng cao và acid béo omega-3, rất tốt cho tim mạch và não bộ. Nó cũng chứa nhiều vitamin (A, E) và khoáng chất (kẽm, selen), giúp tăng cường miễn dịch.

Cá mè là một loại thực phẩm tuyệt vời, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của nó mà không gặp phải rủi ro, cần biết những ai dễ bị ảnh hưởng tới sức khỏe do ăn cá mè. Nếu bạn thuộc nhóm người không nên ăn cá mè, hãy cân nhắc lựa chọn thực phẩm thay thế phù hợp hơn.

1. Người có nguy cơ dị ứng tiềm ẩn cần lưu ý không nên ăn cá mè

Cá mè mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cũng có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

Giống như các loại cá khác, cá mè cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng ở một số người. Dị ứng cá xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với một loại protein trong cá, gọi là parvalbumin. Các triệu chứng dị ứng có thể từ nhẹ đến nghiêm trọng, bao gồm:

- Phát ban, nổi mẩn đỏ, ngứa da.

- Sưng môi, mặt, lưỡi và cổ họng.

- Các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy.

- Khó thở, nghẹt mũi, thở khò khè.

Trong trường hợp nặng, có thể dẫn đến sốc phản vệ, một tình trạng cấp cứu y tế có thể đe dọa tính mạng.

Những người đã có tiền sử dị ứng với các loại cá khác nên hết sức cẩn trọng khi ăn cá mè và tốt nhất là tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa vào chế độ ăn uống.

2. Người có bệnh gout

Cá mè cũng như nhiều loại cá và hải sản khác có hàm lượng purine tương đối cao. Khi cơ thể chuyển hóa purine, nó sẽ tạo ra acid uric. Đối với những người mắc bệnh gout, cơ thể không thể đào thải acid uric hiệu quả, dẫn đến sự tích tụ và lắng đọng các tinh thể urat ở các khớp, gây ra các cơn đau gút cấp tính. Do đó, người mắc bệnh gout nên hạn chế ăn cá mè và các thực phẩm giàu purine khác.

3. Người có vấn đề về tiêu hóa

Việc ăn cá mè cần được cân nhắc đối với những người có hệ tiêu hoá nhạy cảm, dễ bị đầy hơi, khó tiêu hoặc đang mắc các bệnh đường ruột. Mặc dù thịt cá mè được đánh giá là dễ tiêu hóa hơn thịt đỏ nhưng cách chế biến đóng vai trò quan trọng.

Các món cá mè chiên, rán hoặc nhiều dầu mỡ có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, gây cảm giác đầy bụng và khó tiêu. Thay vào đó, những người có hệ tiêu hóa yếu nên ưu tiên các phương pháp chế biến nhẹ nhàng như hấp, luộc hoặc nấu canh. Điều này không chỉ giúp giữ trọn vẹn dinh dưỡng mà còn làm giảm thiểu nguy cơ gây khó chịu cho dạ dày và đường ruột.

4. Người có vấn đề về gan và thận

Những người mắc bệnh về gan và thận cần có một chế độ ăn uống đặc biệt để hỗ trợ chức năng của các cơ quan này. Mặc dù cá mè cung cấp protein lành mạnh nhưng việc tiêu thụ quá nhiều protein có thể gây áp lực lên thận. Tốt nhất, nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng cá mè phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Khi ăn cá mè cần chú ý loại cá này có thể chứa ký sinh trùng và thủy ngân, nhất là các loài cá lớn sống trong môi trường ô nhiễm. Do đó, cần chế biến cá mè đúng cách để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của nó. Việc chủ động tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng giúp đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho bản thân và gia đình.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)