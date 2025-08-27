4 nhóm người nên hạn chế ăn quả na

Quả na ngon, ngọt và đang vào mùa giá rất rẻ nên nhiều người tranh thủ thưởng thức. Tuy nhiên, cần lưu ý dù na bổ dưỡng nhưng một số nhóm người nên hạn chế ăn nhiều để tránh những tác động có hại.

1. Người bị đái tháo đường không nên ăn nhiều na

Mặc dù quả na là một loại trái cây bổ dưỡng và chứa chất xơ nhưng nếu ăn quá nhiều, người bệnh đái tháo đường sẽ không kiểm soát được đường huyết.

Na có vị ngọt đậm do chứa nhiều đường đơn giản như glucose và fructose. Khi ăn nhiều lượng đường này sẽ được hấp thụ nhanh chóng vào máu, gây tăng đường huyết đột ngột rất nguy hiểm.

Na cung cấp năng lượng lớn, việc ăn nhiều ngoài làm tăng đường huyết còn có thể dẫn đến tăng cân. Thừa cân và béo phì là những yếu tố làm cho bệnh đái tháo đường trở nên trầm trọng hơn.

Tuy vậy, điều này không có nghĩa là người bị đái tháo đường phải kiêng ăn na hoàn toàn mà vẫn có thể ăn với lượng vừa phải. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh và mức độ kiểm soát đường huyết, cách tốt nhất người bệnh nên tham khảo tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về cách ăn na phù hợp với mình.

Ăn nhiều quả na dễ gây tăng cân và tăng đường huyết.

2. Người béo phì nên hạn chế ăn na

Người béo phì nên hạn chế ăn na vì nó có hàm lượng calo và đường khá cao. Nếu ăn nhiều na, bạn sẽ nạp vào cơ thể một lượng năng lượng lớn dễ tiếp tục gây tăng cân.

Ngoài ra, tiêu thụ thêm nhiều đường không chỉ làm tăng lượng calo mà còn có thể khiến người béo phì thèm ăn hơn.

Rau xanh, trái cây là một phần rất quan trọng của một chế độ ăn uống lành mạnh cho mọi người, kể cả người béo phì vì chúng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Vì vậy, nếu muốn người béo phì vẫn có thể ăn một lượng vừa phải và kết hợp ăn na với một chế độ ăn cân bằng, giàu chất xơ từ rau củ và đặc biệt là tăng cường vận động thể chất.

Nên chọn một số loại trái cây như: táo, kiwi, chuối, dưa, đu đủ, thanh long, cam, quýt, việt quất, dâu tây...

3. Người muốn giảm cân nên thay thế na bằng các loại quả ít đường khác

Na không phải là “kẻ thù” của người muốn giảm cân nhưng vì lý do nó chứa nhiều calo và đường thì nên hạn chế. Nếu muốn giảm cân, nên ăn các loại trái cây có lượng đường thấp, nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Thay thế na bằng các loại quả ít đường là một cách thông minh để vừa thỏa mãn sở thích ăn trái cây vừa kiểm soát được lượng calo và đường nạp vào cơ thể để giảm cân hiệu quả.

Một số loại trái cây ngon và ít đường tốt cho việc giảm cân bao gồm: ổi, thanh long, bưởi, các loại quả mọng...

4. Người bị bệnh thận

Đối với người bị bệnh thận, điều quan trọng là phải theo dõi chế độ ăn uống vì thận của họ không thể loại bỏ các chất thải tốt như bình thường.

Việc điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp người bệnh khỏe mạnh hơn, làm chậm quá trình tổn thương thận. Theo Quỹ Thận Hoa Kỳ, kế hoạch ăn uống thân thiện với thận bao gồm các loại thực phẩm tốt cho thận, hạn chế các loại thực phẩm và chất lỏng khác để một số khoáng chất trong những thực phẩm đó (như kali) không tích tụ ở mức cao trong cơ thể người bệnh.

Na là nguồn cung cấp kali dồi dào tốt cho sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên người bị suy thận có thể gặp khó khăn trong việc đào thải kali ra khỏi cơ thể dẫn đến tăng kali máu và gây nguy hiểm.

Tiêu thụ quá nhiều kali trong chế độ ăn uống cũng có thể góp phần làm tăng lượng kali trong máu. Vì vậy, những người mắc bệnh thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn na và các loại trái cây giàu kali khác.

