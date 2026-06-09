5 lợi ích tiềm năng của nước lá đinh lăng

Đinh lăng từ lâu được xem là một loại cây thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền Việt Nam. Nghiên cứu hiện đại cho thấy nước lá đinh lăng chứa nhiều hoạt chất sinh học có khả năng chống oxy hóa, chống viêm và hỗ trợ sức khỏe.

Đinh lăng (Polyscias fruticosa) thuộc họ Nhân sâm (Araliaceae), được trồng phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á. Trong dân gian, lá đinh lăng thường được dùng làm rau ăn sống, pha nước uống hoặc chế biến thành các bài thuốc hỗ trợ sức khỏe.

Theo các nghiên cứu hóa thực vật, lá đinh lăng chứa nhiều hợp chất sinh học như saponin triterpenoid, flavonoid, polyphenol, tannin, tinh dầu, vitamin nhóm B, vitamin C và các axit amin. Đây là những thành phần được cho là góp phần tạo nên các tác dụng sinh học của cây.

1. Lợi ích tiềm năng của lá đinh lăng

1.1. Nước lá đinh lăng giúp bổ sung các chất chống oxy hóa

Một trong những tác dụng được nghiên cứu nhiều nhất của lá đinh lăng là khả năng chống oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy lá đinh lăng chứa hàm lượng đáng kể polyphenol, flavonoid và chlorophyll. Đây là những hợp chất có khả năng trung hòa gốc tự do - các phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Khi sử dụng dưới dạng nước uống, các hoạt chất chống oxy hóa trong lá đinh lăng có thể góp phần:

Bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa. Hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch. Góp phần làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể.

Tuy nhiên, đây chủ yếu là các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc trên mô hình thực nghiệm; cần thêm các thử nghiệm lâm sàng trên người để khẳng định hiệu quả.

1.2. Hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể

Nhiều nghiên cứu gần đây ghi nhận chiết xuất từ lá đinh lăng có khả năng tác động lên các cơ chế liên quan đến phản ứng viêm. Các nhà khoa học tại Hàn Quốc phát hiện một số thành phần trong lá đinh lăng có khả năng điều hòa các tín hiệu sinh học liên quan đến quá trình viêm và stress oxy hóa. Điều này giúp giải thích phần nào việc cây đinh lăng từ lâu được sử dụng trong dân gian để hỗ trợ các trường hợp đau nhức xương khớp hoặc mệt mỏi kéo dài.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các nghiên cứu hiện nay chủ yếu sử dụng chiết xuất cô đặc trong phòng thí nghiệm, không phải nước lá đinh lăng uống hàng ngày.

Lá đinh lăng thường được dùng làm rau ăn sống, pha nước uống hoặc chế biến thành các bài thuốc hỗ trợ sức khỏe.

1.3. Giảm mệt mỏi

Trong y học cổ truyền Việt Nam, đinh lăng thường được xem là một loại dược liệu có tác dụng hỗ trợ giảm mệt mỏi, nâng cao thể trạng sau ốm và tăng cường sức khỏe tổng thể. Một số nhà nghiên cứu còn nhận thấy cây có những đặc điểm sinh học tương đồng với nhân sâm do cùng thuộc họ Araliaceae.

Chính vì vậy, nước lá đinh lăng thường được nhiều người sử dụng như một loại đồ uống thảo dược giúp giải khát và hỗ trợ phục hồi sức khỏe trong những giai đoạn cơ thể suy nhược.

1.4. Có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu về thành phần saponin trong đinh lăng cho thấy các hoạt chất này có khả năng ức chế enzyme α-amylase và α-glucosidase - những enzyme tham gia vào quá trình tiêu hóa carbohydrate. Cơ chế này có thể giúp làm chậm hấp thu đường sau ăn và hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, các bằng chứng hiện nay vẫn chủ yếu đến từ nghiên cứu tiền lâm sàng, chưa đủ để khuyến cáo sử dụng nước lá đinh lăng như một biện pháp điều trị đái tháo đường.

Người bệnh đái tháo đường vẫn cần tuân thủ chế độ điều trị và hướng dẫn của bác sĩ.

1.5. Góp phần hỗ trợ sức khỏe xương

Một số nghiên cứu trên động vật và tế bào cho thấy chiết xuất đinh lăng có khả năng ức chế hoạt động của tế bào hủy xương (osteoclast). Kết quả này gợi ý tiềm năng của đinh lăng trong việc hỗ trợ bảo vệ cấu trúc xương và giảm nguy cơ mất xương. Tuy nhiên, đây mới là kết quả nghiên cứu bước đầu và chưa có đủ bằng chứng để khẳng định nước lá đinh lăng có thể phòng ngừa hoặc điều trị loãng xương ở người.

2. Uống nước lá đinh lăng như thế nào là hợp lý?

Lá đinh lăng có thể dùng tươi hoặc phơi khô để pha nước uống. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo không nên lạm dụng bất kỳ loại nước thảo dược nào. Việc sử dụng với lượng vừa phải như một loại đồ uống bổ sung trong chế độ ăn uống lành mạnh thường được xem là phù hợp hơn so với việc dùng với mục đích chữa bệnh.

Những người đang mang thai, cho con bú hoặc đang điều trị bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Nước lá đinh lăng là thức uống dân gian quen thuộc, đồng thời cũng là đối tượng được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Các bằng chứng hiện nay cho thấy lá đinh lăng chứa nhiều hoạt chất sinh học như saponin, flavonoid và polyphenol, có tiềm năng chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ phục hồi sức khỏe, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bảo vệ xương.

Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn tiền lâm sàng. Do đó, nước lá đinh lăng nên được xem là một thức uống hỗ trợ sức khỏe, không phải thuốc điều trị bệnh và không thể thay thế các phương pháp điều trị y khoa đã được chứng minh hiệu quả.

Theo suckhoedoisong.vn