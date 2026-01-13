5 lý do thuyết phục để đưa các loại đậu vào chế độ ăn năm 2026

Xu hướng dinh dưỡng năm 2026 tập trung vào tính bền vững, thực phẩm nguyên bản và cá nhân hóa, các loại đậu trở thành một trong những ’siêu thực phẩm' hàng đầu được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Thực phẩm này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và cực kỳ thân thiện với môi trường.

Dưới đây là 5 lý do thuyết phục để bạn biến các loại đậu thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của mình:

1. Nguồn protein thực vật dồi dào và bền vững

Một trong những lý do hàng đầu khiến các loại đậu được đánh giá cao trong năm 2026 là khả năng cung cấp protein thực vật chất lượng cao. Với sự chuyển dịch mạnh mẽ sang chế độ ăn ưu tiên thực vật, đậu trở thành giải pháp hoàn hảo cho những ai muốn giảm tiêu thụ thịt mà vẫn đảm bảo đủ protein để xây dựng và duy trì cơ bắp. Một cốc đậu lăng nấu chín có thể chứa tới 18 g protein, tương đương với một khẩu phần thịt nhỏ.

Điều này đặc biệt quan trọng cho những người tập luyện, người ăn chay hoặc đơn giản là muốn đa dạng hóa nguồn đạm. Hơn nữa, việc sản xuất đậu tiêu thụ ít nước và phát thải khí nhà kính hơn rất nhiều so với chăn nuôi công nghiệp, biến chúng thành lựa chọn nhân văn và bền vững cho hành tinh.

Việc đưa đậu vào chế độ ăn hàng ngày tốt cho một sức khỏe bền vững.

Theo chuyên gia Lucy Jones (Giám đốc lâm sàng tại Oviva - đối tác lớn của NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), năm 2026 là thời điểm lên ngôi của các loại đậu. Đây được coi là "siêu giải pháp" cho mọi xu hướng sức khỏe nhờ hội tụ đủ 5 yếu tố: Giàu protein, thuần thực vật, bền vững môi trường, dồi dào chất xơ và không qua chế biến công nghiệp. Đặc biệt, khoa học đã chứng minh một con số kinh ngạc: Chỉ cần bổ sung 50 g đậu mỗi ngày, bạn đã giúp cơ thể giảm 6% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

2. Cung cấp chất xơ dồi dào cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Trong các xu hướng dinh dưỡng mới nhất, chất xơ được đánh giá cao và các loại đậu chính là một “nhà máy” chất xơ tuyệt vời cung cấp cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ổn định đường huyết và giảm cholesterol xấu (LDL). Trong khi đó, chất xơ không hòa tan giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Một hệ vi sinh đường ruột tốt là nền tảng cho sức khỏe, giúp hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn và thậm chí ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng thông qua trục ruột - não. Việc bổ sung đậu giúp bạn đạt được mục tiêu chất xơ khuyến nghị một cách dễ dàng và ngon miệng.

3. Chỉ số đường huyết thấp giúp ổn định năng lượng

Các loại đậu có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là chúng giải phóng đường vào máu một cách từ từ và ổn định. Điều này giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, tránh được những cơn thèm ăn đột ngột và duy trì mức năng lượng bền bỉ suốt cả ngày dài.

Đối với những người đang cố gắng kiểm soát cân nặng trong năm 2026, đậu là một đồng minh đắc lực. Hàm lượng protein và chất xơ cao trong đậu giúp tăng cảm giác thỏa mãn sau bữa ăn, giảm tổng lượng calo nạp vào mà không gây cảm giác thiếu hụt hay mệt mỏi. Thay vì dựa vào các thực phẩm chế biến sẵn gây tăng đường huyết đột ngột, đậu cung cấp nguồn năng lượng sạch giúp duy trì lối sống năng động.

4. Nguồn vitamin và khoáng chất thiết yếu từ các loại đậu

Các loại đậu là nguồn cung cấp dồi dào các vi chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để hoạt động tối ưu. Các loại đậu chứa nhiều folate (quan trọng cho sự phát triển tế bào),sắt (cần thiết cho quá trình vận chuyển oxy), magie (hỗ trợ chức năng cơ bắp và thần kinh), kali (giúp kiểm soát huyết áp) và kẽm (tăng cường hệ miễn dịch).

Việc bổ sung đậu thường xuyên giúp bạn lấp đầy những khoảng trống dinh dưỡng tiềm ẩn, đảm bảo cơ thể có đủ “nguyên liệu” để thực hiện những phản ứng sinh hóa mỗi ngày, từ đó nâng cao sức khỏe tổng thể và khả năng tự chữa lành của cơ thể.

5. Tính linh hoạt và kinh tế trong ẩm thực

Một ưu điểm không thể bỏ qua của các loại đậu là tính linh hoạt và kinh tế. Từ đậu lăng, đậu gà, đậu đen đến đậu đỏ, có nhiều lựa chọn để bạn thử nghiệm. Các loại đậu có thể được dùng làm nguyên liệu chính trong món súp, salad, hầm, cà ri, nhân các loại bánh lành mạnh. Đậu khô có thể bảo quản lâu dài và giá thành rất phải chăng, giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, ngon miệng.