5 Mẫu tủ quần áo 2 cánh được ưa chuộng nhất hiện nay

Tủ quần áo 2 cánh là lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình nhờ thiết kế gọn gàng, tiện lợi và phù hợp với không gian từ nhỏ đến vừa. Loại tủ này giúp tối ưu diện tích phòng ngủ mà vẫn đảm bảo đủ không gian lưu trữ cho quần áo và phụ kiện. Tại Tilo , các mẫu tủ 2 cánh được thiết kế đa dạng về kiểu dáng, chất liệu và màu sắc, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng phong cách nội thất.

Giới thiệu 5 mẫu tủ quần áo 2 cánh được ưa chuộng nhất tại Tilo

Khi bạn lựa chọn tủ quần áo cho không gian sống của mình, việc tìm kiếm những sản phẩm có thiết kế đa dạng, chất lượng bền bỉ và phù hợp với nhu cầu là rất quan trọng. Tilo cung cấp một loạt các mẫu tủ quần áo đa dạng về kích thước, chất liệu và kiểu dáng, nhằm đáp ứng tối ưu mọi phong cách nội thất và phong cách sống của khách hàng.

Tủ quần áo 2 khoang trắng đen

Tủ quần áo 2 khoang trắng đen của Tilo gây ấn tượng mạnh với sự kết hợp phá cách giữa hai tông màu trắng và đen nổi bật, phù hợp với phong cách tối giản hiện đại. Với thiết kế 2 khoang tủ rộng rãi, có thể dễ dàng phân chia và lưu trữ quần áo từ trang phục công sở đến áo khoác dày, giúp phòng ngủ luôn gọn gàng. Tủ làm từ gỗ công nghiệp MDF phủ melamine chống ẩm, chống trầy xước và mối mọt, đảm bảo độ bền cao trong môi trường khí hậu Việt Nam.

Tủ quần áo 2 khoang trắng đen

Bạn có thể decor phòng ngủ với những tấm thảm tone trung tính, tranh treo tường trừu tượng hoặc đèn ngủ đơn giản để tôn lên nét sắc nét của tủ. Sản phẩm rất thích hợp cho những người trẻ tuổi, nhân viên văn phòng hoặc các gia đình trẻ đang tìm kiếm giải pháp lưu trữ tiện lợi, tiết kiệm diện tích nhưng không kém phần thẩm mỹ.

Tủ quần áo đen vân gỗ với 8 ngăn kéo

Tủ quần áo rộng 1m màu đen với 8 ngăn kéo nhỏ là gam màu đen vân gỗ sang trọng, thiết kế hiện đại, tối giản. Kích thước 100x210x60cm (rộng x cao x sâu) mang lại không gian lưu trữ rộng rãi, phù hợp cho cả quần áo treo lẫn quần áo gấp, phụ kiện cá nhân. Tủ được làm hoàn toàn từ gỗ công nghiệp MDF phủ melamine chất lượng cao, chống ẩm mốc, chống trầy xước và mối mọt, đảm bảo độ bền vượt trội theo thời gian.

Tủ quần áo đen vân gỗ với 8 ngăn kéo

Phong cách thiết kế đơn giản, màu đen vân gỗ phù hợp với phòng ngủ hiện đại, cá tính, tối giản phù hợp với giới trẻ, nhân viên văn phòng, những ai yêu thích nét đẹp không cầu kỳ.

Tủ áo 2 cánh trắng đen - 1 ngăn treo, 2 ngăn kéo

Tủ áo tiện lợi 2 cánh màu trắng đen Tilo sở hữu thiết kế thông minh với một ngăn rộng để treo quần áo và hai ngăn kéo lớn phía dưới, tạo không gian lưu trữ đa năng. Kích thước tủ tiêu chuẩn 100x210x60cm (rộng x cao x sâu) phù hợp với nhiều không gian phòng ngủ từ nhỏ đến vừa. Chất liệu gỗ MDF phủ melamine chống ẩm, chống trầy xước và mối mọt giúp sản phẩm bền đẹp theo thời gian, dễ dàng vệ sinh mà không lo hư hỏng.

Tủ áo 2 cánh trắng đen - 1 ngăn treo, 2 ngăn kéo

Giá hiện tại của sản phẩm khoảng 3.910.000 đồng, rất phù hợp với những khách hàng mong muốn sở hữu nội thất chất lượng cao với mức giá hợp lý. Tủ phù hợp với nhóm đối tượng gia đình trẻ, người độc thân hoặc các cặp đôi mới cưới cần một giải pháp lưu trữ tiện lợi, gọn gàng nhưng vẫn giữ nét đẹp hiện đại trong phòng ngủ.

Tủ quần áo 2 cánh màu gỗ sồi

Tủ quần áo 2 cánh màu gỗ sồi ấm áp, nổi bật với vẻ đẹp vân gỗ đặc trưng, mang đến sự gần gũi cho không gian phòng ngủ. Thiết kế thông minh với một ngăn lớn, một ngăn trung bình và bốn ngăn nhỏ, dễ dàng phân loại và lưu trữ các loại quần áo cũng như phụ kiện một cách khoa học. Kiểu dáng tủ đơn giản, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách nội thất.

Tủ quần áo 2 cánh màu gỗ sồi

Sản phẩm làm từ gỗ công nghiệp MDF với công nghệ lắp ghép tiện lợi, giúp mở rộng hoặc di chuyển dễ dàng khi cần thiết. Tủ phù hợp với các đối tượng khách hàng là các gia đình trẻ, những người yêu thích sự tiện nghi và thẩm mỹ cũng như muốn tận dụng tối đa công năng của nội thất.

Tủ quần áo 2 cánh khoang lớn màu gỗ sồi

Tủ quần áo MDF màu gỗ sồi của Tilo với kích thước tiêu chuẩn 100 x 210 x 60 cm (rộng x cao x sâu), phù hợp với đa dạng kích cỡ phòng ngủ từ chung cư đến nhà phố. Tủ bao gồm một khoang lớn để treo quần áo dài hoặc áo sơ mi, cùng hai ngăn kéo phía dưới rộng rãi, tiện lợi để cất giữ quần áo gấp hoặc phụ kiện nhỏ.

Tủ quần áo 2 cánh khoang lớn màu gỗ sồi

Bạn có thể kết hợp tủ với các món đồ trang trí như tấm thảm lông mịn, tranh treo tường đơn giản, đèn ngủ ánh sáng vàng tạo không gian ấm cúng, thanh lịch. Với mức giá 3.910.000 đ - là lựa chọn lý tưởng dành cho các gia đình trẻ, cá nhân yêu thích sự gọn gàng, tiện dụng nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng lâu bền.

Trên đây là 5 mẫu tủ quần áo 2 cánh được ưa chuộng nhất tại Tilo, mang đến sự tiện lợi và vẻ đẹp tinh tế cho mọi không gian sống. Tất cả sản phẩm đều được chế tác từ vật liệu chất lượng cao, đảm bảo độ bền và khả năng chống ẩm mốc, mối mọt vượt trội. Tilo luôn đồng hành cùng khách hàng với dịch vụ tư vấn tận tâm, hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt chuyên nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Bên cạnh đó, chính sách bảo hành 12 tháng cùng đổi trả trong vòng 7 ngày cũng mang đến sự an tâm tối đa cho người sử dụng. Hãy khám phá và lựa chọn ngay cho mình một chiếc tủ quần áo 2 cánh phù hợp để làm mới không gian sống của bạn.

