6 lợi ích sức khỏe của long nhãn

Nhắc đến quả nhãn, nhiều người thường nghĩ ngay đến những chùm quả tươi mọng nước, ngọt lịm. Tuy nhiên, long nhãn (quả nhãn sấy khô) cũng chứa nhiều lợi ích sức khỏe được khoa học hiện đại công nhận.

Quả nhãn sấy khô (long nhãn) chính là phần cùi nhãn tươi đã được tách vỏ, bỏ hạt và sấy khô theo quy trình đặc biệt hoặc cũng có thể để nguyên quả để sấy khô. Có thể sấy nhãn bằng phương pháp phơi nắng hoặc sử dụng máy sấy thực phẩm. Quá trình sấy khô giúp loại bỏ phần lớn lượng nước, cô đọng các dưỡng chất có lợi và trở thành một nguyên liệu trong ẩm thực cũng như y học.

1. 6 lợi ích của long nhãn

Quả nhãn sấy khô có lợi ích với sức khỏe.

Thành phần dinh dưỡng của quả nhãn sấy khô:

Quả nhãn sấy khô là một nguồn cung cấp carbohydrate tốt, bao gồm đường tự nhiên và chất xơ. Nó cũng chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau như vitamin C, kali và sắt. Ngoài ra, nhãn sấy khô còn cung cấp các chất chống ô xy hoá.

Giá trị dinh dưỡng ước tính trong 100 gram (g) nhãn sấy khô cung cấp, tùy thuộc giống nhãn:

Calo: 270-325 kcal

Carbohydrate: 70 – 74 g, bao gồm đường tự nhiên và chất xơ

Chất đạm: 5 g

Chất béo: 0 g

Chất xơ: 20 g

Đường: 50

Vitamin C: Hàm lượng đáng kể, mặc dù có thể ít hơn nhãn tươi.

Kali: 660 mg

Magie: 45 mg

Mangan: 0.2mg

Sắt: Khoảng 5.4mg

Canxi: 50 mg

Phốt pho: 200 mg

Natri: 48 mg

Nguồn năng lượng tự nhiên dồi dào

Nhãn sấy khô với hàm lượng đường tự nhiên và carbohydrate cao, là một nguồn năng lượng dồi dào, lý tưởng cho những người cần bổ sung năng lượng nhanh chóng như vận động viên, người lao động nặng, hoặc những ai cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Một nắm long nhãn nhỏ có thể cung cấp đủ năng lượng để duy trì hoạt động và tập trung tốt hơn.

Tuy nhiên, chính vì giàu năng lượng và đường, người có vấn đề về đường huyết cần đặc biệt lưu ý khi tiêu thụ long nhãn để tránh gây tăng đường huyết đột ngột.

Gúp cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng

Trong y học cổ truyền, long nhãn được xem là một vị thuốc an thần tự nhiên, rất hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị các chứng mất ngủ, khó ngủ, hay quên và hồi hộp, đánh trống ngực do căng thẳng, lo âu. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy, long nhãn chứa một số hoạt chất có khả năng làm dịu hệ thần kinh, giúp cơ thể thư giãn và dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu hơn.

Nếu đang bị mất ngủ hoặc cảm thấy tinh thần thường xuyên căng thẳng, lo lắng, việc bổ sung long nhãn vào chế độ ăn uống dưới dạng trà, chè hoặc ăn trực tiếp một lượng nhỏ có thể mang lại hiệu quả đáng kể.

Có thể hỗ trợ sức khoẻ tim mạch

Long nhãn chứa kali, một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng tim mạch khỏe mạnh. Kali giúp cân bằng điện giải, điều hòa nhịp tim và ổn định huyết áp. Việc bổ sung đủ kali thông qua long nhãn có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp hay rối loạn nhịp tim.

Long nhãn chứa các chất chống oxy hóa như vitamin C, flavonoid và polyphenol. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do, làm giảm căng thẳng oxy hóa và có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, nhãn sấy khô cũng chứa một lượng nhỏ sắt, giúp hỗ trợ quá trình sản xuất hồng cầu và cải thiện lưu thông máu, từ đó góp phần vào sức khỏe tim mạch tổng thể.

Bổ máu, cải thiện thiếu máu

Long nhãn nổi tiếng với công dụng bổ máu và tăng cường khí huyết. Điều này đặc biệt có lợi cho những người bị thiếu máu, suy nhược cơ thể, phụ nữ sau sinh. Hàm lượng sắt và một số vitamin nhóm B trong long nhãn tuy không cao vượt trội nhưng khi kết hợp với các dưỡng chất khác có thể giúp cơ thể sản xuất hồng cầu hiệu quả hơn, cải thiện tình trạng xanh xao, chóng mặt, mệt mỏi do thiếu máu.

Giàu chất chống oxy hóa

Giống như nhãn tươi, nhãn sấy khô cũng là một nguồn phong phú các chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid. Các hợp chất này đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa các gốc tự do có hại, vốn là nguyên nhân gây tổn thương tế bào và dẫn đến quá trình lão hóa sớm cùng nhiều bệnh mãn tính. Bằng cách chống lại stress oxy hóa, nhãn sấy khô giúp bảo vệ cơ thể khỏi viêm nhiễm và tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên.

Hàm lượng vitamin C tuy có giảm một phần trong quá trình sấy khô so với nhãn tươi nhưng long nhãn vẫn cung cấp một lượng đáng kể, góp phần tăng cường khả năng chống oxy hóa tổng thể của cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Long nhãn cung cấp một lượng chất xơ nhỏ, có lợi cho hệ tiêu hóa. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, cần lưu ý không ăn quá nhiều long nhãn một lúc vì lượng đường và carbohydrate cô đặc có thể gây đầy bụng hoặc khó tiêu cho một số người nhạy cảm.

2. Lưu ý quan trọng khi sử dụng long nhãn

Mặc dù có nhiều lợi ích nhưng việc tiêu thụ long nhãn cũng cần điều độ và cẩn trọng:

Hàm lượng đường cao: Vì nhãn sấy khô có hàm lượng đường cô đặc hơn rất nhiều so với nhãn tươi, do vậy người bệnh đái tháo đường, người thừa cân, béo phì hoặc đang trong chế độ ăn kiêng cần kiểm soát chặt chẽ lượng long nhãn tiêu thụ.

Tính nóng: Người có cơ địa nóng trong, dễ nổi mụn nhọt, táo bón nên hạn chế ăn long nhãn, đặc biệt vào mùa nóng.

Phụ nữ mang thai: Cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nhãn sấy khô, đặc biệt trong ba tháng đầu và ba tháng cuối thai kỳ, do lo ngại về tính nóng và nguy cơ tăng đường huyết.

Dị ứng: Mặc dù hiếm nhưng một số người có thể bị dị ứng với nhãn hoặc long nhãn. Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào như ngứa, sưng, khó thở, cần ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ.