7 bài thuốc từ râu ngô cho người tăng huyết áp

Râu ngô không chỉ làm nước giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài tác dụng lợi tiểu, râu ngô còn có tác dụng hạ huyết áp...
1. Tác dụng của râu ngô
Theo Đông y, râu ngô có vị ngọt, tính bình, không độc; vào các kinh can, đởm, thận, bàng quang và tam tiêu; có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu tiện, điều hòa chức năng gan, thông mật, tăng tiết mật; chữa các chứng bệnh phù thũng, vàng da, tiểu tiện bất lợi, đau mạn sườn...
Hiện nay ở Việt Nam, râu ngô thường được áp dụng trong điều trị các bệnh: Viêm túi mật, viêm gan với hiện tượng trở ngại bài tiết mật; có thể phối hợp với vitamin K để làm thuốc cầm máu; còn dùng làm thuốc thông tiểu tiện, dùng trong các bệnh về tim, đau thận, tê thấp, sỏi thận.
Thực nghiệm khoa học đã chứng minh, ngoài tác dụng lợi tiểu, tăng tiết mật và cầm máu, râu ngô còn có tác dụng hạ huyết áp và hạ đường huyết.
2. Cách dùng râu ngô giúp điều hòa huyết áp
1. Hỗ trợ điều trị bệnh huyết áp cao: Râu ngô 80g, nấu nước uống hàng ngày. Kinh nghiệm cho thấy, nhiều người mắc chứng cao huyết áp uống liên tục 2-3 tháng giúp hỗ trợ kiểm soát huyết áp tốt.
2. Hạ huyết áp, lợi tiểu, hỗ trợ điều trị sỏi đường tiết niệu: Kim tiền thảo 30g, râu ngô 30g; sắc uống thay trà.
3. Chữa cao huyết áp, trị mất ngủ, hồi hộp, tim đập nhanh, tiểu tiện sẻn: Râu ngô 15g, kim tiền thảo 30g, thạch vi 15g, bạch linh 12g; sắc uống thay trà.
4. Chữa cao huyết áp không ổn định, chảy máu cam, thổ huyết: Râu ngô 60g, vỏ chuối tiêu 30g, chi tử (dành dành) 12g; sắc nước, để nguội rồi uống, ngày 1 thang.
5. Ổn định huyết áp, giảm đau đầu: Râu ngô 18g, thảo quyết minh tử (hạt muồng ngủ) 9g, cam cúc hoa 6g; hãm với nước sôi trong bình kín, uống thay trà.
6. Duy trì huyết áp ổn định, bảo vệ gan, tiêu hóa tốt: Râu ngô 50g, nhân trần 25g, bồ công anh 25g, kim tiền thảo 30g; sắc uống thay trà.
7. Hạ huyết áp, ổn định đường huyết, hỗ trợ điều trị viêm gan, viêm thận: Râu ngô tươi 50g, trai bóc bỏ vỏ lấy 120g thịt; thêm nước vào nấu kỹ thành món canh; cách một ngày dùng 1 lần, ăn thịt trai và uống nước canh.
Theo suckhoedoisong.vn
