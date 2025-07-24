7 loại thực phẩm giúp giảm đau đầu tốt nhất

Đau đầu không chỉ gây khó chịu cho người bệnh mà còn có thể tiềm ẩn vấn đề sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Tham khảo một số loại thực phẩm giúp giảm tần suất hoặc mức độ nghiêm trọng của các cơn đau đầu.

1. Chuối giúp giảm đau đầu

Chuối có hàm lượng magie, kali dồi dào. Sự thiếu hụt magie có thể làm tăng các cơn đau nửa đầu và đau đầu do căng thẳng. Việc bổ sung magie thông qua chuối giúp cơ thể cân bằng điện giải, giảm co thắt mạch máu và cơ bắp, từ đó làm giảm đau đầu. Tình trạng mất nước và mất cân bằng điện giải (đặc biệt là thiếu kali) có thể là nguyên nhân gây ra đau đầu ở nhiều người. Bổ sung kali từ chuối giúp bù đắp lượng điện giải bị mất, hỗ trợ cơ thể giữ nước hiệu quả hơn và giảm thiểu các yếu tố gây đau đầu do mất nước.

Chuối cung cấp năng lượng giải phóng từ từ, giúp duy trì mức đường huyết ổn định, từ đó ngăn ngừa các cơn đau đầu liên quan đến hạ đường huyết. Chuối cũng chứa tryptophan, một loại acid amin mà cơ thể chuyển hóa thành serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh giúp điều hòa tâm trạng, giấc ngủ và có thể ảnh hưởng đến ngưỡng đau.

2. Dưa hấu

Dưa hấu có thể hỗ trợ giảm đau đầu nhờ hàm lượng nước cao. Dưa hấu chứa tới 92% là nước. Mất nước là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra hoặc làm trầm trọng thêm các cơn đau đầu. Khi cơ thể thiếu nước, thể tích máu có thể giảm, dẫn đến giảm lưu lượng máu lên não và gây co thắt các mạch máu, từ đó gây ra đau đầu. Việc ăn dưa hấu giúp nhanh chóng bù đắp lượng chất lỏng đã mất, hydrat hóa cơ thể hiệu quả, từ đó làm giảm áp lực và xoa dịu cơn đau.

Dưa hấu chứa kali và magie, hai dưỡng chất giúp cơ thể hoạt động ổn định hơn, giảm thiểu các yếu tố gây đau. Hơn nữa, dưa hấu còn chứa citrulline, một acid amin mà cơ thể có thể chuyển đổi thành arginine. Arginine là tiền chất của oxit nitric, một hợp chất giúp làm giãn mạch máu, từ đó cải thiện lưu thông máu. Lưu lượng máu lên não tốt hơn có thể giúp giảm áp lực và làm dịu các cơn đau đầu do co thắt mạch máu.

3. Các loại hạt

Thiếu hụt magie là một trong những nguyên nhân dinh dưỡng phổ biến nhất gây ra chứng đau đầu dai dẳng hoặc đau đầu từng cơn. Ưu tiên bổ sung nhiều thực phẩm giàu magie mỗi ngày là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa chứng đau đầu. Các loại hạt chứa đựng nhiều vi chất thiết yếu như magie, riboflavin (vitamin B2), acid béo omega-3, chất xơ, protein... có khả năng hỗ trợ sức khỏe tổng thể, trong đó có cả việc giảm nhẹ và phòng ngừa các cơn đau đầu.

Các loại hạt bao gồm: Hạt lanh, hạt bí ngô, hạt điều, hạt chia...

4. Trà gừng

Gừng chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol và shogaol, có khả năng chống viêm và giảm đau mạnh mẽ. Đau đầu thường đi kèm với tình trạng viêm nhiễm hoặc co thắt mạch máu. Gừng có thể giúp làm giãn các mạch máu, cải thiện lưu thông máu lên não và giảm bớt áp lực. Ngoài ra, gừng còn có thể làm tăng mức độ serotonin trong cơ thể, một chất dẫn truyền thần kinh giúp điều hòa tâm trạng và giảm viêm. Trà gừng còn rất hữu ích trong việc giảm các triệu chứng buồn nôn thường đi kèm với chứng đau nửa đầu, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người bệnh.

5. Quả mọng

Quả mọng (việt quất, dâu tây, mâm xôi...) có chứa nhiều hợp chất có lợi, giúp hỗ trợ sức khỏe tổng thể, trong đó có cả việc giảm nhẹ các cơn đau đầu. Nguyên nhân là do hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào, đặc biệt là anthocyanin, sắc tố tạo nên màu sắc rực rỡ của quả mọng. Các chất chống oxy hóa này giúp chống lại stress oxy hóa trong cơ thể, một yếu tố có thể góp phần gây ra viêm nhiễm và đau đầu. Khi cơ thể giảm viêm, áp lực lên các mạch máu và dây thần kinh có thể được giảm bớt, từ đó làm dịu cơn đau.

Ngoài ra, nhiều loại quả mọng còn chứa magie, một khoáng chất giúp thư giãn các mạch máu và cơ bắp. Thiếu hụt magie thường được liên kết với chứng đau nửa đầu, việc bổ sung magie qua thực phẩm có thể giúp giảm tần suất và cường độ của các cơn đau đầu. Quả mọng còn hỗ trợ điều hòa lưu lượng máu và giảm co thắt mạch máu, những yếu tố thường liên quan đến các loại đau đầu do căng thẳng hoặc đau nửa đầu.

6. Rau họ cải

Các loại rau họ cải có thể giúp giảm đau đầu, đặc biệt là đối với những cơn đau đầu có liên quan đến viêm, căng thẳng hoặc thiếu hụt dưỡng chất. Rau họ cải có chứa nhiều vitamin và khoáng chất như: Magie, vitamin B, vitamin C, vitamin K, kẽm... Những khoáng chất này giúp cải thiện tuần hoàn máu, thư giãn cơ bắp, cải thiện chức năng thần kinh, chống lại căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm, từ đó có thể giảm mức độ nghiêm trọng của cơn đau đầu.

Các loại rau thuộc họ cải như cải bó xôi, cải xanh, cải kale, cải brussels...

7. Đậu đen

Hạ đường huyết phản ứng - tức là lượng đường trong máu giảm sau khi ăn - có thể dẫn đến đau đầu. Nếu cơn đau đầu trở nên nghiêm trọng hơn sau thời gian dài không ăn hoặc bắt đầu ngay sau bữa ăn, bạn nên chuyển sang chế độ ăn carbohydrate để duy trì lượng đường trong máu ổn định hơn.

Đậu đen là một thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp giúp ổn định lượng đường trong máu và giúp giảm cơn đau đầu, đặc biệt là những người bị đau đầu do sự thay đổi đường huyết hoặc các vấn đề về tuần hoàn máu. Đậu đen là một nguồn giàu magie và vitamin B (như B1, B6, folate), cùng các hợp chất chống viêm. Những chất này giúp giảm căng thẳng, giúp giảm tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, từ đó góp phần làm giảm đau đầu.

TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)