7 nhóm người nên ăn quả lựu để tăng cường sức khỏe

Quả lựu chứa nhiều lợi ích dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là 7 nhóm người đặc biệt nên bổ sung lựu vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Quả lựu là một loại trái cây giàu dinh dưỡng và rất được ưa chuộng trong việc bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Quả lựu là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, protein và các loại vitamin như C, K, folate và kali. Hai hợp chất đặc biệt trong lựu là punicalagins (một chất chống ô xy hoá mạnh, gấp 3 lần rượu vang và trà xanh) và acid punici có nhiều trong vỏ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Quả lựu tốt cho người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch

Người muốn cải thiện sức khỏe tim mạch nên ăn lựu tươi hoặc uống nước ép lựu nguyên chất không thêm đường.

Lựu giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL), một nguyên nhân chính gây ra xơ vữa động mạch. Điều này giúp các mạch máu sạch hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu cho thấy việc uống nước ép lựu thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp, đặc biệt là huyết áp tâm thu. Đây là một yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Các hợp chất như punicalagins có trong lựu có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp làm chậm và thậm chí đảo ngược quá trình dày lên của các mảng bám trong động mạch cảnh. Nhờ việc làm sạch và bảo vệ thành mạch, lựu giúp máu lưu thông dễ dàng hơn, giảm áp lực lên tim và hệ tuần hoàn.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, nên ăn lựu tươi hoặc uống nước ép lựu nguyên chất không thêm đường. Tuy nhiên, nếu đang dùng thuốc điều trị huyết áp hoặc thuốc giảm cholesterol (như statin), hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung lựu vào chế độ ăn, vì lựu có thể tương tác với một số loại thuốc này.

2. Phụ nữ mang thai

Lựu là nguồn cung cấp folate (vitamin B9) dồi dào, một dưỡng chất thiết yếu giúp ngăn ngừa các dị tật ống thần kinh ở thai nhi, hỗ trợ sự phát triển của não bộ và tủy sống. Lựu giàu sắt và vitamin C, giúp tăng cường sản xuất hồng cầu và cải thiện khả năng hấp thu sắt của cơ thể, từ đó giảm nguy cơ thiếu máu thai kỳ.

Hàm lượng kali cao trong lựu giúp điều hoà huyết áp, đặc biệt quan trọng trong những tháng cuối thai kỳ để phòng tránh tình trạng tăng huyết áp và tiền sản giật.

Chất xơ trong lựu giúp cải thiện tiêu hóa, giảm táo bón cho bà bầu. Các chất chống oxy hóa như punicalagins bảo vệ nhau thai, còn canxi và vitamin K giúp mẹ và bé có xương chắc khỏe.

Tuy nhiên, nếu mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ hoặc có tiền sử bệnh về răng miệng, viêm loét dạ dày, cần hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có lời khuyên phù hợp nhất.

3. Người đang muốn giảm cân hoặc kiểm soát cân nặng

Lựu chứa nhiều chất xơ, giúp cảm thấy no lâu hơn. Khi cảm thấy no, sẽ ít có xu hướng ăn vặt hoặc ăn quá nhiều trong bữa chính, từ đó giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất trong lựu có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất, hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo hiệu quả hơn. Chất xơ trong lựu cũng giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa táo bón – một vấn đề thường gặp khi ăn kiêng.

Để tận dụng tối đa lợi ích của chất xơ, nên ăn cả hạt lựu thay vì chỉ uống nước ép.

4. Người có vấn đề về xương khớp

Lợi ích của lựu đối với xương khớp đến từ các hợp chất thực vật mạnh mẽ mà nó chứa, nổi bật nhất là punicalagins và các chất chống oxy hóa khác.

Viêm là nguyên nhân chính gây ra các cơn đau và tổn thương ở xương khớp, đặc biệt trong các bệnh như viêm khớp dạng thấp hay thoái hóa khớp. Các chất chống oxy hóa trong lựu có khả năng chống viêm mạnh mẽ, giúp làm giảm các dấu hiệu sinh học của viêm. Điều này có thể giúp giảm đau và cải thiện các triệu chứng của bệnh.

Lựu có thể ức chế hoạt động của các enzyme gây phá vỡ sụn khớp. Nhờ đó, lựu giúp bảo vệ các mô liên kết và làm chậm quá trình thoái hóa khớp, giữ cho khớp hoạt động trơn tru hơn.

Ngoài ra, lựu còn chứa vitamin K và canxi, những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì độ chắc khỏe của xương và ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

5. Người muốn tăng cường trí nhớ

Các chất chống oxy hóa trong lựu không chỉ tốt cho tim mạch mà còn bảo vệ não bộ khỏi các tổn thương do gốc tự do, giúp cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức. Một số nghiên cứu cho thấy lựu có thể hỗ trợ phòng ngừa bệnh Alzheimer.

Lựu chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ các tế bào não khỏi tổn thương do các gốc tự do. Điều này làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Bằng cách giúp các mạch máu khỏe mạnh và đàn hồi hơn, lựu giúp máu lưu thông đến não tốt hơn, cung cấp oxy và dưỡng chất cần thiết để các tế bào não hoạt động hiệu quả.

6. Người mắc bệnh đái tháo đường

Lựu có chỉ số đường huyết (GI) và tải lượng đường (GL) thấp. Điều này có nghĩa là khi ăn, đường trong lựu được hấp thụ vào máu một cách từ từ, giúp đường huyết không tăng vọt đột ngột. Các hợp chất chống oxy hóa trong lựu, đặc biệt là punicalagins, có thể giúp cải thiện độ nhạy của insulin. Nhờ đó, cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn để vận chuyển glucose vào tế bào, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn. Lựu giàu chất chống oxy hóa và chất chống viêm, giúp giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Mặc dù lựu tốt cho người bệnh đái tháo đường, việc ăn quá nhiều vẫn có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao. Do đó, tốt nhất là ăn lựu ở mức vừa phải, khoảng 174 g lựu hạt hoặc uống 125 ml nước ép lựu nguyên chất mỗi ngày và không nên thêm đường vào nước ép. Ăn lựu vào bữa sáng hoặc cách bữa chính 1 - 2 giờ để không gây ảnh hưởng xấu đến đường huyết.

7. Người muốn có làn da khỏe đẹp

Lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ như punicalagins và anthocyanins. Những chất này giúp chống lại các gốc tự do, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường, từ đó làm chậm quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và đốm nâu.

Lựu là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một yếu tố cần thiết cho quá trình sản xuất collagen và elastin. Hai protein này giúp da duy trì sự đàn hồi, săn chắc và mịn màng. Lựu có chứa acid ellagic và các enzyme tự nhiên, giúp kích thích quá trình tái tạo tế bào, loại bỏ tế bào chết và thúc đẩy sự phát triển của tế bào mới. Điều này giúp làn da trở nên tươi sáng và đều màu hơn.

Các hợp chất kháng viêm trong lựu có thể giúp làm dịu các tình trạng viêm da và hỗ trợ điều trị mụn trứng cá. Hơn nữa, lựu còn giúp điều hòa quá trình tiết dầu, ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông.

Nguồn suckhoedoisong.vn