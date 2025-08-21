8Wonder 2025: Âm nhạc đẳng cấp, check-in công trình khát vọng Việt Nam

Đến 8Wonder 2025 thưởng thức âm nhạc đỉnh cao, khám phá Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - công trình mang tính biểu tượng cho khát vọng hùng cường và ý chí Việt Nam, hứa hẹn là một combo “yêu nước” có 1-0-2 dịp Quốc khánh.

Có nhiều điều đặc biệt chờ đợi khán giả ở đại nhạc hội 8Wonder 2025: Moments of Wonder diễn ra ngày 23-8 này tại Hà Nội. Ngoài dàn line up quy tụ các nghệ sĩ đình đám khắp năm châu như DJ Snake (châu Âu), J Balvin (Mỹ Latin), The Kid LAROI (châu Úc), DPR IAN (Hàn Quốc) cùng các nghệ sĩ Việt Nam Soobin, Hòa Minzy, tlinh và (S)TRONG Trọng Hiếu, thì Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - địa điểm diễn ra đại nhạc hội - cũng khiến dân tình đứng ngồi không yên sau những “concert quốc gia” bùng nổ được tổ chức tại đây thời gian qua.

Trong bối cảnh Việt Nam “vươn mình” hội nhập quốc tế, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia nổi lên như một biểu tượng mới, không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện tầm cỡ mà còn là điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn ngay cửa ngõ thủ đô.

Ngắm thành tựu đất nước từ Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Với tổng diện tích hơn 900.000m2, Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia có quy mô lớn nhất Đông Nam Á, thuộc top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Được kiến tạo là một tổ hợp hiện đại, quy mô lớn, dự án hướng tới trở thành một “thành phố triển lãm” - điểm đến của các sự kiện mang tầm vóc quốc tế, đồng thời là không gian giúp thúc đẩy giao lưu, xúc tiến thương mại.

Trong đó công trình điểm nhấn chính là Nhà triển lãm Kim Quy với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56m, lấy cảm hứng từ câu chuyện Thần Kim Quy - một trong “tứ linh” của văn hóa Việt Nam, tượng trưng cho sự trường thọ, trí tuệ, và sức mạnh bảo vệ.

Có tổng diện tích khoảng 130.000 m2 với 9 đại sảnh và một sảnh lớn trung tâm, Nhà triển lãm là không gian lý tưởng đáp ứng mọi nhu cầu triển lãm, trưng bày và giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại và tổ chức các không gian trải nghiệm đa dạng. Bên cạnh đó là Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa có quy mô 16.800 m2, 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người.

Không gian ngoài trời sẽ là 4 sân triển lãm (Đông - Tây - Nam - Bắc), có sức chứa hàng trăm nghìn người. Trong đó, sân Bắc với sức chứa đến 50.000 người chính là nơi diễn ra các “concert quốc gia” rầm rộ thu hút hàng chục nghìn khán giả gây bão mạng xã hội thời gian qua, sắp tới là siêu nhạc hội 8Wonder 2025 (23-8), Giải chạy Việt Nam tôi đó (24-8), đặc biệt là Triển lãm Thành tựu Đất nước - 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (từ 28-8 tới 5-9).

So với nhiều công trình khác, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia còn gây choáng ở bãi đỗ xe tiện nghi hơn 18ha với sức chứa hơn 10.000 chỗ, hệ thống trạm sạc xe điện... hoàn chỉnh.

Kỳ quan mới, điểm check in không thể bỏ qua

Với quy mô khủng, thiết kế ấn tượng, độc đáo, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đang là “tọa độ sống ảo” làm mưa làm gió trong cộng đồng giới trẻ, là điểm check-in không thể bỏ qua khi đến đây xem 8 wonders 2025.

Nơi “nhất định phải đến” trong danh sách check-in của mọi người chính là Nhà triển lãm Kim Quy, công trình mang tính biểu tượng của quá khứ, hiện tại và tương lai. Công viên Nỏ Thần lại gây ấn tượng với hình ảnh chiếc nỏ thần khổng lồ, gợi nhớ truyền thuyết An Dương Vương và hành trình dựng nước Âu Lạc.

Nếu thích những khung cảnh thơ mộng, thì hồ điều hòa 32ha sẽ không gian siêu chill, đặc biệt lúc hoàng hôn, du khách thoải mái cùng bạn bè lưu lại những khoảnh khắc lãng mạn, đậm chất “nghệ”. Kế đó là Công viên Wonderland, còn gọi là “Xứ sở thần tiên” với thiết kế độc đáo cùng nhiều hoạt động giải trí đa dạng dành cho giới trẻ. Đặc biệt, du khách có thể chiêm ngưỡng những hạng mục trưng bày triển lãm 80 năm thành tựu đất nước đang được hoàn thiện.

Đến đại nhạc hội 8Wonder ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, bạn sẽ vừa được thưởng thức những tiết mục mãn nhãn của những ngôi sao quốc tế và Việt Nam, vừa check-in sống ảo với nhiều cảm xúc từ tự hào tới biết ơn và vừa cảm nhận tinh thần yêu nước qua những công trình mang tính biểu tượng. Đây không chỉ là một chuyến đi chơi, mà còn là hành trình khám phá, kết nối với lịch sử và văn hóa Việt Nam một cách trọn vẹn.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia nằm tại đường Cầu Tứ Liên, huyện Đông Anh, dễ dàng kết nối với các khu vực khác bằng đường bộ thông qua đường Trường Sa, quốc lộ 5, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù. Trong ngày 23/8, người hâm mộ cũng có thể di chuyển tới Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia qua các tuyến xe buýt gồm:

1. Hướng từ trung tâm thành phố: VinBus 43, Tuyến 96TC

2. Hướng từ phía Đông thành phố: Tuyến VinBus E10, Tuyến 122TC

3. Hướng từ phía Tây thành phố: Tuyến 34TC

4. Hướng từ phía Nam thành phố: Tuyến 32TC

Không chỉ mang đến sân khấu âm nhạc quy mô, 8WONDER còn mở ra một hành trình trải nghiệm ấn tượng:

Từ 6:00 - 19:00: Khán giả check-in, đổi vòng, lấy FaceID để thuận tiện ra vào khu vực sân khấu và thoải mái khám phá mọi hoạt động của sự kiện (quy định và cách thức đổi vòng, lấy FaceID khán giả vui lòng tham khảo Fanpage chính thức: link).

8:00: Khán giả tự do tham quan các khu vực trải nghiệm.

15:00: Sẵn sàng vào khu vực sân khấu.

17:45: Đại nhạc hội đỉnh cao 8WONDER chính thức diễn ra

