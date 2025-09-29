Á quân Siêu mẫu nhí toàn năng mùa 2 Ánh Minh hóa thân ấn tượng trong bộ ảnh Trung thu

Trong dịp Trung thu năm nay, Á quân Siêu mẫu nhí toàn năng mùa 2 – Nguyễn Ngọc Ánh Minh gây chú ý khi thực hiện bộ ảnh nghệ thuật mang tên “Vũ Khúc Lân Nhi”.

Lấy cảm hứng từ những màn múa lân rộn ràng trong đêm hội trăng rằm, NTK Châu Loan đã thiết kế trang phục rực rỡ với các chi tiết thêu tay cầu kỳ. Từng đường nét, màu sắc đều gợi lên không khí Trung thu truyền thống, đồng thời mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng.

Xuất hiện trong bộ ảnh, Ánh Minh gây ấn tượng với phong cách chuyên nghiệp, biểu cảm đa dạng và thần thái tự tin. Giữa sắc màu lung linh của lân sư rồng, cô bé mang đến hình ảnh vừa mạnh mẽ, vừa hồn nhiên – đúng tinh thần của “Lân Nhi”.

Không chỉ dừng lại ở thời trang, bộ ảnh còn là cách Ánh Minh gửi gắm tình yêu văn hóa dân gian, đồng thời lan tỏa nét đẹp Trung thu Việt đến các bạn nhỏ.

Sau hành trình tại Siêu mẫu nhí toàn năng mùa 2, Ánh Minh được đánh giá là gương mặt sáng giá của làng mẫu nhí. Với sự nỗ lực và đam mê nghệ thuật, cô bé hứa hẹn sẽ còn tiến xa hơn trên con đường phía trước.

Được biết, Nguyễn Ngọc Ánh Minh đăng quang ngôi vị á quân mùa 2 cuộc thi siêu mẫu nhí toàn năng, Hiện Ánh Minh đang là học sinh giỏi xuất sắc lớp 3A3 Trường tiểu học Kim Ngọc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Cô bé đạt giải cháu ngoan Bác Hồ năm 2024 – 2025. Không chỉ học giỏi mà Ánh Minh còn tích cực tham gia các phong trào văn nghệ của nhà trường.

Sự trưởng thành từ cuộc thi siêu mẫu nhí toàn năng không chỉ giúp Ánh Minh hoàn thiện bản thân ngày càng toàn diện hơn mà còn là niềm tự hào của thầy cô và bạn bè.