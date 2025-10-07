AI hát nhạc Trịnh phong cách rock

AI hát “Diễm xưa”, “Hạ trắng” của Trịnh Công Sơn theo thể loại rock, được khán giả, giới chuyên môn khen thú vị, nhưng vẫn còn hạn chế.

Bản nhạc “Diễm xưa” do giọng ca AI thể hiện. Video: YouTube nhạc tình AI

Đầu tháng 10, video "ca sĩ AI" hát nhạc Trịnh Công Sơn trên YouTube Nhạc tình AI được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có Diễm xưa với hơn 133 nghìn lượt xem. Nhận phản hồi tích cực từ người nghe, kênh này tiếp tục đăng tải video Hạ trắng vào ngày 6/10, nhanh chóng đạt được hàng nghìn lượt xem sau 24 giờ phát hành.

AI cover “Hạ trắng”. Video: YouTube nhạc tình AI

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái nhạc sĩ - cho biết ấn tượng với bản phối cao trào, giàu kịch tính, giọng hát cảm xúc, đặc biệt khi nghe bằng loa với âm lượng lớn, không nghĩ rằng đây là sản phẩm của AI. Nhạc sĩ Nguyễn Hà nhận xét giọng AI hát Diễm xưa hay, bản phối mới lạ. Anh nghĩ nếu thêm âm sắc guitar thùng - từng gắn liền với những khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đệm cho Khánh Ly hát, ca khúc sẽ hoàn thiện hơn.

Trên YouTube, khán giả Phạm Anh Kiệt viết: "Diễm xưa slow rock dành cho tuổi trung niên chuyển thành metal rock phong cách mới phù hợp cho cả người trẻ, thật sáng tạo".

Tuy nhiên, một số khán giả phát hiện bản nhạc AI có ca từ chưa đúng với bản gốc. Nickname Như Huyền viết: "Bản phối hay rồi nhưng để ý lời của nhạc sĩ, ví dụ ’thuở mắt xanh xao, không phải ’thu mắt xanh xao'. Làm sao em nhớ những vết “chim di” (chim di cư), không phải “chim đi”".

