Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng

Trứng gà giàu protein, vitamin và khoáng chất, là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây gan nhiễm mỡ. Vậy ăn trứng gà nhiều có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lá gan?

Ăn trứng gà nhiều có hại gan không?

Trứng gà không gây hại cho gan nếu dùng với lượng hợp lý. Tuy nhiên, lòng đỏ chứa nhiều cholesterol, ăn quá nhiều, nhất là cùng thực phẩm giàu chất béo, sẽ làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan, dễ khiến gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu và ảnh hưởng tim mạch. Với người mắc bệnh gan, việc tiêu thụ nhiều trứng có thể làm tình trạng bệnh nặng hơn. Vì vậy, trứng gà chỉ thực sự bất lợi khi ăn quá mức hoặc sử dụng không phù hợp.

Lợi ích của trứng gà đối với sức khỏe lá gan

Không chỉ giàu dinh dưỡng, trứng gà còn cung cấp nhiều hoạt chất có lợi cho hoạt động của gan nếu sử dụng hợp lý.

Cung cấp choline - dưỡng chất quan trọng cho gan

Lòng đỏ trứng gà chứa choline, một chất tham gia nhiều quá trình quan trọng như: Hình thành và duy trì màng tế bào; Hỗ trợ tổng hợp phospholipid - thành phần cấu tạo màng tế bào gan; Tham gia vận chuyển và chuyển hóa chất béo, hạn chế tích tụ mỡ trong gan.

Để tận dụng lợi ích của trứng mà không gây áp lực cho gan, cần sử dụng với lượng phù hợp và kết hợp chế độ ăn lành mạnh

Nhờ đó, choline giúp hỗ trợ chức năng gan, góp phần giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ khi chế độ ăn tổng thể được cân bằng.

Lecithin hỗ trợ chuyển hóa chất béo

Trứng gà cũng chứa lecithin - hoạt chất có vai trò: Hỗ trợ hòa tan và vận chuyển lipid trong cơ thể; Hạn chế tích tụ mỡ trong tế bào gan; Góp phần cải thiện mỡ máu khi kết hợp lối sống lành mạnh.

Vitamin và khoáng chất tăng cường sức khỏe toàn thân

Trứng gà cung cấp nhiều vitamin và vi chất thiết yếu như:

Vitamin D, B12 giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Selen, sắt, kẽm, canxi tham gia nhiều phản ứng chuyển hóa, giúp cơ thể khỏe mạnh.

Khi sức khỏe tổng thể được cải thiện, gan cũng giảm nguy cơ bị tổn thương trước các yếu tố như virus, độc chất hay rượu bia.

Trứng gà có thể gây hại cho gan khi nào?

Dù giàu dinh dưỡng, trứng gà vẫn có thể gây bất lợi cho gan trong một số trường hợp nhất định.

Ăn quá nhiều trứng trong thời gian dài

Tiêu thụ trứng quá mức có thể tạo áp lực lên gan và ảnh hưởng đến chuyển hóa chất béo. Một số lưu ý gồm:

Người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên ăn khoảng 1-2 quả trứng mỗi ngày, tùy khẩu phần.

Nếu ăn nhiều trứng trong khi khẩu phần còn nhiều thịt mỡ, đồ chiên rán hoặc thực phẩm nhiều đường, lượng cholesterol và chất béo sẽ vượt khả năng xử lý của gan.

Gan phải hoạt động liên tục để chuyển hóa lipid, lâu dài có thể góp phần hình thành gan nhiễm mỡ hoặc rối loạn mỡ máu.

Chế biến trứng không đúng cách

Cách chế biến cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của trứng đối với gan:

Trứng chiên ngập dầu hoặc chiên lại nhiều lần làm tăng chất béo xấu và dầu oxy hóa, gây bất lợi cho gan và tim mạch.

Ăn trứng sống hoặc tái tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn (như Salmonella) và giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng.

Kết hợp trứng với nhiều đường, muối hoặc sốt béo khiến khẩu phần mất cân đối, làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan.

Ăn trứng như thế nào để tốt cho gan và tim mạch?

Để tận dụng lợi ích của trứng mà không gây áp lực cho gan, cần sử dụng với lượng phù hợp và kết hợp chế độ ăn lành mạnh. Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn khoảng 1-2 quả/ngày tùy khẩu phần; người có cholesterol cao, bệnh tim mạch hoặc đái tháo đường nên hạn chế 2-3 quả/tuần và ưu tiên lòng trắng; người mắc bệnh gan nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó, nên tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt; ưu tiên đạm từ cá, thịt nạc, đậu; hạn chế rượu bia, đồ chiên rán, nước ngọt và duy trì uống đủ nước, vận động thường xuyên để bảo vệ sức khỏe lá gan.

Theo vov.vn