Phê phán luận điệu “Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại”

Bài 1: Vạch trần bản chất và thủ đoạn đê hèn của các thế lực thù địch

Văn kiện Đại hội XIV của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại cố tình xuyên tạc rằng “Văn kiện Đại hội XIV không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại”, nhằm phủ nhận giá trị lý luận - thực tiễn của Đảng, gieo rắc hoài nghi trong xã hội. Vậy bản chất và thủ đoạn của luận điệu sai trái này là gì?

Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, các kỳ Đại hội của Đảng luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là dấu mốc xác lập đường lối, chiến lược phát triển đất nước trong từng giai đoạn lịch sử. Văn kiện Đại hội không chỉ là sản phẩm kết tinh trí tuệ tập thể mà còn là sự hội tụ của thực tiễn phong phú và tầm nhìn chiến lược sâu sắc.

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội XIV - một sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa định hướng tương lai, phát triển của đất nước - việc xây dựng, lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo văn kiện đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của toàn xã hội. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ, khoa học và trách nhiệm của Đảng đối với vận mệnh quốc gia.

Tuy nhiên, lợi dụng quá trình này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đã tung ra luận điệu xuyên tạc rằng: “Văn kiện Đại hội XIV không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại”. Đây không chỉ là sự phủ nhận phiến diện mà còn là thủ đoạn đánh tráo bản chất, nhằm làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

Việc nhận diện đúng và kiên quyết đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái này là yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Bản chất của luận điệu sai trái: “Văn kiện Đại hội XIV không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại”

Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, khi các nội dung trong văn kiện đang được quán triệt, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thì trên không gian mạng và một số kênh truyền thông thiếu thiện chí lại xuất hiện những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của văn kiện. Đáng chú ý là quan điểm cho rằng: “Văn kiện Đại hội XIV không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại”. Đây là một nhận định sai lệch, phiến diện, mang động cơ chính trị rõ ràng, cần được nhận diện và đấu tranh, bác bỏ một cách kiên quyết.

Thực tế cho thấy, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đã lợi dụng thời điểm sau Đại hội để gia tăng hoạt động chống phá trên mặt trận tư tưởng - lý luận. Chúng núp dưới danh nghĩa “bình luận”, “đánh giá”, “phản biện chính sách” để tung ra những nhận định sai trái, cố tình hạ thấp tầm vóc và giá trị của văn kiện. Trên các nền tảng truyền thông nước ngoài và mạng xã hội, không ít bài viết, video được dàn dựng với dụng ý quy chụp, xuyên tạc, cho rằng văn kiện “thiếu đột phá”, “lặp lại tư duy cũ”, thậm chí “không có tầm nhìn chiến lược trong bối cảnh mới”.

Tinh vi hơn, một số đối tượng còn ngụy tạo các “phân tích học thuật”, cắt xén nội dung văn kiện, tách rời khỏi bối cảnh tổng thể, rồi đưa ra những kết luận áp đặt nhằm dẫn dắt dư luận theo hướng hoài nghi. Chúng cố tình đánh đồng tính kế thừa - một nguyên tắc khoa học trong xây dựng đường lối - với sự “lặp lại máy móc”, từ đó, phủ nhận sự phát triển trong tư duy lý luận của Đảng. Đây là thủ đoạn đánh tráo khái niệm quen thuộc, nhưng được thực hiện ngày càng tinh vi, khó nhận diện hơn.

Đáng chú ý, một số cá nhân tự xưng là “trí thức phản biện” còn đưa ra những nhận định mang tính quy kết như: “Đảng không còn ý tưởng mới”, “văn kiện chỉ sao chép từ các kỳ trước”, hay “thiếu sáng tạo trong hoạch định đường lối phát triển”. Những phát ngôn này thoạt nhìn có vẻ “khách quan”, nhưng thực chất là sự suy diễn chủ quan, thiếu căn cứ khoa học và không phản ánh đúng bản chất của quá trình xây dựng văn kiện - một quá trình được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kết tinh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân.

Về bản chất, luận điệu “Văn kiện Đại hội XIV không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại” là sự phủ nhận trắng trợn quy luật kế thừa và phát triển - một nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mọi sự phát triển đều phải dựa trên nền tảng những giá trị đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đồng thời bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với bối cảnh mới. Do đó, việc văn kiện tiếp tục khẳng định những vấn đề có tính nguyên tắc như kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc... không phải là “lặp lại”, mà chính là biểu hiện của sự nhất quán chiến lược – yếu tố quyết định sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Thủ đoạn của luận điệu sai trái: “Văn kiện Đại hội XIV không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại”

Không dừng lại ở việc xuyên tạc nội dung, các thế lực thù địch còn hướng tới mục tiêu sâu xa hơn là làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Bằng cách phủ nhận cái mới, hạ thấp giá trị văn kiện, chúng tìm cách gieo rắc hoài nghi, kích động tâm lý dao động, từ đó, từng bước làm suy yếu nền tảng tư tưởng của Đảng, tiến tới thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Song song với những thủ đoạn tuyên truyền truyền thống, các đối tượng còn tận dụng triệt để sự phát triển của công nghệ số, nhất là các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để khuếch tán thông tin sai trái với tốc độ nhanh và phạm vi rộng. Bằng việc sử dụng các tài khoản ẩn danh, các “kênh truyền thông tự phát”, chúng tạo ra những “làn sóng dư luận giả”, lặp đi lặp lại các luận điệu sai trái nhằm tạo hiệu ứng tâm lý “nhiều người nói thì thành đúng”. Đây là một thủ đoạn tâm lý tinh vi, đánh vào tâm lý tiếp nhận thông tin của một bộ phận người dân, nhất là những người thiếu thông tin chính thống hoặc chưa được trang bị đầy đủ bản lĩnh chính trị.

Nguy hiểm hơn, một số nội dung xuyên tạc còn được “gia công” dưới hình thức đồ họa, video ngắn, clip bình luận có giọng điệu “trung lập”, dễ tiếp cận, dễ lan truyền, khiến cho việc nhận diện đúng – sai trở nên khó khăn hơn. Chúng không trực diện công kích, mà sử dụng cách nói mập mờ, nửa vời, “gợi mở vấn đề” để người xem tự suy diễn theo hướng tiêu cực. Chính sự “nửa thật, nửa giả” này khiến không ít người dễ bị dẫn dắt nếu thiếu tỉnh táo.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn tìm cách lợi dụng những khó khăn, hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hoặc những vấn đề còn tồn tại trong quản lý, điều hành để quy chụp, gán ghép trách nhiệm cho đường lối, văn kiện của Đảng. Từ đó, chúng đưa ra luận điểm sai lệch rằng: “Văn kiện không có giá trị thực tiễn”, “không giải quyết được vấn đề của đất nước”, nhằm phủ nhận vai trò định hướng chiến lược của Văn kiện Đại hội XIV.

Một thủ đoạn khác cũng cần đặc biệt cảnh giác là việc chúng cố tình so sánh phiến diện giữa Văn kiện Đại hội XIV với văn kiện các kỳ trước, chỉ ra những điểm tương đồng về câu chữ, khái niệm để kết luận rằng “không có gì mới”. Đây là cách tiếp cận phi khoa học, bởi lẽ mọi văn kiện chính trị đều phải bảo đảm tính kế thừa, tính ổn định về mục tiêu chiến lược, đồng thời phát triển về nội dung, giải pháp phù hợp với tình hình mới. Việc “giống về nguyên tắc” không đồng nghĩa với “cũ về tư duy”, càng không thể là căn cứ để phủ nhận những điểm mới mang tính định hướng chiến lược trong văn kiện.

Có thể thấy, đằng sau luận điệu tưởng chừng đơn giản này là cả một hệ thống thủ đoạn tuyên truyền có tính toán, nhằm từng bước làm xói mòn nền tảng tư tưởng, gây nhiễu loạn nhận thức xã hội. Nếu không được nhận diện kịp thời và đấu tranh hiệu quả, những thông tin sai trái đó có thể tạo ra những tác động tiêu cực, làm suy giảm niềm tin, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV trong thực tiễn.

Vì vậy, việc nhận diện rõ bản chất, thủ đoạn và mục tiêu của luận điệu “Văn kiện Đại hội XIV không có gì mới, chỉ là bổn cũ soạn lại” không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận, mà còn là yêu cầu cấp thiết trong thực tiễn hiện nay. Đây chính là cơ sở quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nâng cao cảnh giác, củng cố niềm tin, đồng thời chủ động tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và tạo động lực mạnh mẽ đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Trung tá, ThS: Đặng Quang Dương