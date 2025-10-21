Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc triển khai Chiến lược công tác dân tộc tại xã Vân Sơn và Toàn Thắng

Ngày 21/10, Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện triển khai Nghị quyết số 10 ngày 28/1/2022 của Chính phủ ban hành chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn xã Vân Sơn và xã Toàn Thắng.

Dự và chỉ đạo buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Hai xã Vân Sơn và Toàn Thắng có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên 92%. Giai đoạn 2021- 2025 các xã đã triển khai đồng bộ Chiến lược công tác dân tộc, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Kết quả nổi bật là , thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng hơn 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3-4%/năm; 100% hộ dân có điện lưới quốc gia, trên 95% hộ có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, góp phần nâng cao đời sống vật chất và , tinh thần cho người dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại: Tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế chưa cao, một số tuyến giao thông nông thôn chưa được cứng hóa, nguồn vốn thực hiện còn hạn chế. Nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc còn phân tán, một số chính sách triển khai còn chậm, thiếu đồng bộ...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, hai xã Toàn Thắng và Vân Sơn tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần nâng cao đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh: Hai xã mới Vân Sơn và Toàn Thắng đã nỗ lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 10 của Chính phủ, góp phần cải thiện rõ nét đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí chia sẻ những khó khăn của hai xã miền núi có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, đồng thời đề nghị 2 xã tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết để thực hiện hiệu quả mục tiêu của địa phương đề ra trong thời gian tới.

Trong đó chú trọng phát triển thế mạnh của địa phương như: Kinh tế nông nghiệp sạch vùng cao, phát triển du lịch, bản sắc văn hóa. Tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ, đào tạo nghề. Kết quả giám sát là cơ sở để Ban Dân tộc HĐND tỉnh kiến nghị các giải pháp cụ thể, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong thời gian tới.

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra thực tế một số công trình hạ tầng và mô hình sinh kế trên địa bàn hai 2 xã Vân Sơn, Toàn Thắng.

