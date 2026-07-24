Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn xã An Nghĩa

Ngày 23/7, xã An Nghĩa phối hợp với Lữ đoàn 72, Binh chủng Công binh tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Sửu, trú tại thôn Phú Bình.

Hoạt động được tổ chức trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần gắn bó quân - dân trên địa bàn.

Chính quyền xã An Nghĩa phối hợp Lữ đoàn 72 trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Ngôi nhà có diện tích 45 m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 120 triệu đồng, trong đó Lữ đoàn 72 hỗ trợ 60 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình tiết kiệm và vay mượn; cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 72, hội viên, đoàn viên và người dân thôn Phú Bình giúp đỡ 120 công lao động.

Công trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 72 cùng cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã trong chăm lo cho công tác an sinh xã hội. Đây là nguồn động viên to lớn đối với gia đình bà Trần Thị Sửu, giúp gia đình có nơi ở ổn định, yên tâm lao động, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Việc khánh thành và bàn giao Nhà Đại đoàn kết không chỉ giúp gia đình bà Trần Thị Sửu có nơi ở ổn định, an toàn mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nghĩa tình quân dân gắn bó. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Lữ đoàn 72 và cấp ủy, chính quyền xã An Nghĩa trong công tác chăm lo đời sống Nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đinh Thắng