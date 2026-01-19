Bản sắc đất Tổ và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là cột mốc đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Với tinh thần "Biến khát vọng vươn mình thành hiện thực", Đại hội XIV xác lập tầm nhìn đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong dòng chảy đó, tỉnh Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc - sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã và đang khơi dậy mạnh mẽ nội lực, tận dụng tiềm năng thế mạnh để cùng cả nước hiện thực hóa giấc mơ hùng cường.

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng kiến những bước ngoặt vĩ đại: Từ kỷ nguyên độc lập, tự do đến kỷ nguyên đổi mới. Và nay, dưới ánh sáng của Đại hội XIV, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của “kỷ nguyên vươn mình”. Đây không đơn thuần là sự tăng trưởng về con số kinh tế, mà là sự thay đổi về chất trong tư duy phát triển, là sự khẳng định vị thế của một quốc gia tự chủ, tự tin và tự cường trên trường quốc tế.

Khát vọng vươn mình của Đại hội XIV dựa trên nền tảng của ý chí tự lực, tự cường, kết hợp với sức mạnh thời đại. Đó là lời triệu tập sức mạnh của hơn 100 triệu đồng bào trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tại xã miền núi Thượng Long, không khí hân hoàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tưng bừng trên khắp các nẻo đường.

Hòa chung nhịp đập với tinh thần Đại hội XIV trong ngày khai mạc hôm nay (19/1/2026), Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa bước qua nhiệm kỳ cũ với những thành tựu ấn tượng và bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 bằng một tâm thế mới. Khát vọng vươn mình của Phú Thọ không phải là điều xa vời, mà được xây dựng trên những tiền đề thực tế và tiềm năng đặc thù mà không nơi nào có được.

Phú Thọ sở hữu vị trí “cửa ngõ” nối liền vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng Bắc Bộ, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Những năm qua, tỉnh đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, biến những cung đường huyết mạch thành “đòn bẩy” cho kinh tế. Việc kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc lớn đã biến Phú Thọ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng logistics khu vực phía Bắc. Nhiệm kỳ 2025-2030, Phú Thọ xác định công nghiệp là động lực chính. Các khu công nghiệp như Thụy Vân, Trung Hà, Cẩm Khê, Thăng Long, Bá Thiện II, Sông Lô II... không chỉ thu hút vốn đầu tư FDI lớn mà còn chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp công nghệ cao, ít ô nhiễm. Song song đó, du lịch tâm linh - dựa trên nền tảng hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ - đang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, biến Đất Tổ thành điểm đến hấp dẫn mang tầm khu vực và quốc tế.

Công nhân, người lao động ở các Khu công nghiệp Thụy Vân, Trung Hà, Thăng Long, Bá Thiện II, Sông Lô II... những ngày này đang ra sức thi đua lao động sản xuất để dành kết quả cao nhất dâng lên Đại hội.

Để “khát vọng vươn mình” không dừng lại ở khẩu hiệu, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 đã vạch ra những chiến lược hành động quyết liệt, bám sát tinh thần Đại hội XIV của Đảng, đó là đột phá bằng thể chế và cải cách hành chính khi Phú Thọ xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Cải cách hành chính không chỉ là cắt giảm thủ tục, mà là chuyển đổi số toàn diện. Việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số sẽ giúp Phú Thọ rút ngắn khoảng cách phát triển, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, thu hút các “sếu đầu đàn” về đầu tư tại địa phương.

Bên cạnh đó, phát triển bền vững dựa trên bản sắc văn hóa. Nếu Đại hội XIV coi văn hóa là nền tảng tinh thần, là động lực nội sinh thì Phú Thọ chính là nơi kết tinh rõ nét nhất giá trị đó. Khát vọng vươn mình của Phú Thọ gắn liền với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Đất Tổ. Phát triển du lịch gắn với văn hóa không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tạo nên “sức mạnh mềm” để tỉnh vững bước trong hội nhập.

Cùng với đó, khơi dậy nguồn lực con người và tinh thần đổi mới sáng tạo. Con người Đất Tổ hiếu học, cần cù và năng động là tài sản lớn nhất. Tỉnh tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trong cán bộ, đảng viên được khơi dậy mạnh mẽ, loại bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại. Một điều đặc biệt, là sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân khi một trong những bài học lớn từ Đại hội XIV là bài học về sức mạnh đoàn kết. Tại Phú Thọ, tinh thần này được thể hiện qua sự đồng thuận cao giữa chính quyền và Nhân dân. Khát vọng vươn mình của tỉnh không phải là ý chí đơn phương của các nhà quản lý, mà là mong mỏi của từng người dân mong muốn thấy quê hương giàu đẹp, văn minh.

Hàng trăm cụm pano, áp phích, khẩu hiệu chào mừng Đại hội làm rực rỡ thêm không khí và tinh thần hướng về Đại hội của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Vĩnh Yên.

Bước vào năm 2026, với đà thắng lợi từ các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và luồng sinh khí mới từ Đại hội XIV của Đảng, Phú Thọ đang hội tụ đầy đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Những dự án hạ tầng lớn đang hình thành, những cánh đồng công nghệ cao đang trải dài, và quan trọng nhất, ngọn lửa khát vọng trong mỗi người dân Đất Tổ đang rực cháy hơn bao giờ hết.

Cụm pano lớn chào mừng Đại hội Đảng của xã Chí Đám cùng không khí tưng bừng ở các khu dân cư hướng về Đại hội góp phần tuyên truyền, cổ vũ Nhân dân chung sức, đồng lòng với khát vọng vươn mình của địa phương trong nhiệm kỳ mới.

“Khát vọng vươn mình” là lời hiệu triệu của thời đại. Và với riêng Phú Thọ, đó là hành trình nối liền quá khứ hào hùng của cha ông với tương lai rạng rỡ của các thế hệ con cháu hôm nay. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và những định hướng đúng đắn của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, chúng ta có niềm tin mãnh liệt rằng: Phú Thọ sẽ không chỉ là trung tâm văn hóa - lịch sử của cả nước, mà còn là một cực tăng trưởng năng động, một biểu tượng của sự vươn mình mạnh mẽ, góp phần cùng cả dân tộc hiện thực hóa giấc mơ Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Quốc Hội