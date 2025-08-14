Bảo đảm các điều kiện để khánh thành Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh vào ngày 19/8

Chiều tối nay 14/8, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh để chuẩn bị Chương trình khánh thành, khởi công các dự án, công trình trọng điểm chào mừng Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo tập trung hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Cùng tham gia có các đồng chí: Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở VH-TT&DL; Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Công trình Nhà văn hóa nghệ thuận tỉnh Phú Thọ là một trong 6 công trình trọng điểm của tỉnh sẽ được khởi công, khánh thành nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hiện nay, công trình đã hoàn thành 95% khối lượng và đang hoàn thiện các hạng mục công trình phụ trợ.

Kiểm tra thực tế tại công trình, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần cố gắng của chủ đầu tư, đơn vị thi công để hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Đồng chí nhấn mạnh: Đây là một công trình quan trọng, mang tính biểu tượng của tỉnh. Vì vậy, các đơn vị cần nỗ lực, quyết tâm, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Sở VH-TT&DL phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh Đoàn tạo điều kiện huy động lực lượng hỗ trợ đơn vị thi công để dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch. Nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ làm việc với tinh thần “3 ca, 4 kíp” bảo đảm thi công dự án chất lượng, đúng tiến độ để dự án kịp khánh thành vào ngày 19/8/2025, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đinh Vũ