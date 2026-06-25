Bao La trấn áp tội phạm ma túy

Sau sáp nhập, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Bao La cũng đặt ra nhiều thách thức mới, trong đó có nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Xác định đây là loại tội phạm nguy hiểm, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và sự phát triển của địa phương, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an xã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững bình yên địa bàn vùng cao.

Chủ động nhận diện nguy cơ từ cơ sở

Xã Bao La có địa bàn rộng, nhiều xóm nằm xa trung tâm, giao thông đi lại còn khó khăn. Đây là điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Trước thực tế đó, công tác phòng, chống ma túy luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong bảo đảm an ninh trật tự.

Công an xã Bao La ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy.

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, Công an xã Bao La đã tham mưu UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp xóm và các hoạt động ngoại khóa tại các trường học.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã phối hợp với các ban, ngành, trường học tổ chức trên 20 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, thu hút hàng nghìn lượt người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào nhận diện các loại ma túy mới, tác hại của ma túy đối với sức khỏe và đời sống xã hội; đồng thời vận động người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng Công an xã thường xuyên rà soát, quản lý các trường hợp liên quan đến ma túy, thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục, hỗ trợ cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng đối với người nghiện sau cai.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy và hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, Công an xã Bao La đã tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Ngày 10/6/2026, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực xóm Vặn, tổ công tác Công an xã Bao La phát hiện, bắt quả tang đối tượng H.T.V. (sinh năm 1982, trú tại xã Bao La) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm một gói nilon màu đen, bên trong chứa 2 viên nén hình trụ tròn màu hồng, có tổng khối lượng 0,2056 gam. Qua đấu tranh ban đầu, H.T.V. khai nhận số tang vật trên là ma túy dạng hồng phiến được mua từ một người đàn ông không rõ lai lịch nhằm sử dụng cho bản thân. Vụ việc đang được Công an xã Bao La phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, việc phát hiện, bắt giữ kịp thời đối tượng ngay từ cơ sở không chỉ ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật mà còn góp phần răn đe, phòng ngừa chung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

Phát huy sức mạnh toàn dân trong phòng, chống ma túy

Bên cạnh vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, địa phương đặc biệt chú trọng phát huy sức mạnh của Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy. Các tổ tự quản về ANTT, tổ liên gia tự quản tiếp tục được duy trì hiệu quả; nhiều già làng, trưởng xóm, người có uy tín tích cực tham gia tuyên truyền, vận động con em tránh xa tệ nạn xã hội. Những thông tin có giá trị về ANTT được người dân kịp thời cung cấp cho lực lượng chức năng, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Công an xã Bao La cưỡng chế cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Khuyên - Chủ tịch UBND xã Bao La cho biết: “Công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Xã luôn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong tuyên truyền, quản lý địa bàn. Bên cạnh đó, xã đặc biệt quan tâm công tác giáo dục thanh thiếu niên, phát huy vai trò của gia đình trong quản lý, giáo dục con em không để các em bị lôi kéo, sa ngã vào tệ nạn ma túy”.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an và sự đồng thuận của Nhân dân, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã Bao La cơ bản được kiểm soát, không để hình thành các điểm nóng phức tạp.

Trung tá Vì Văn Đài - Trưởng Công an xã Bao La chia sẻ: “Chúng tôi xác định phòng ngừa là giải pháp trọng tâm. Lực lượng công an thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận diện và chủ động phòng tránh các loại ma túy mới”.

Trong cuộc chiến phòng, chống ma túy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chủ động và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Bao La đang từng bước giữ vững bình yên địa bàn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đinh Thắng