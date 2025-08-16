Bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động

Phát huy vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH Yakjin luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân lao động. Từ đó góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty trao hỗ trợ cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng công nhân năm 2024.

Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (tại Khu công nghiệp Thuỵ Vân) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất kinh doanh trong ngành May mặc. Trong năm vừa qua, tình hình SXKD của công ty ổn định, công ty có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Năm 2024, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty vẫn bảo đảm việc làm thường xuyên cho người lao động, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ về tiền lương tiền thưởng và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động được thực hiện đầy đủ kịp thời.

Để làm tốt nhiệm vụ của mình, cán bộ công đoàn luôn đồng hành, trở thành người bạn gần gũi, thấu hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; kịp thời động viên, thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, có việc hiếu, hỷ. Ban chấp hành công đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể; chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, thương lượng ký kết thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại giữa đại diện Công ty với Công đoàn và người lao động...

Tích cực tham gia vào các hội đồng như: Tiền lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, tham gia về tuyển dụng lao động, công khai tài chính... Trong hoạt động của công đoàn cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và quy định của Công đoàn; nâng cao trách nhiệm quản lý, tài chính, tài sản công đoàn, góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công nhân Công ty Yakjin Việt Nam tham gia liên hoan “Vũ điệu công nhân, viên chức, lao động” năm 2024.

Công đoàn cơ sở Công ty Yakjin luôn phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt chức năng đại diện quyền lợi hợp pháp, chính đáng; tăng cường tuyên truyền giáo dục công nhân lao động về ý thức chấp hành pháp luật, nội quy quy chế của Công ty, về tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp và năng lực “tự bảo vệ mình”. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm để lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ, phát hiện và ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp cho NLĐ...

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN cũng được Công ty thực hiện việc trích nộp đầy đủ đúng quy định, không nợ đọng tiền bảo hiểm của người lao động. Phối hợp cùng công ty xây dựng thang bảng lương và thực hiện điều chỉnh lương theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Anh Nguyễn Văn Dự - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: “Nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của công nhân lao động đều được giải quyết kịp thời thông qua Hội nghị người lao động, đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động... Tích cực phối hợp với chủ sử dụng lao động để thực hiện dân chủ cơ sở và đối thoại định kỳ; rà soát, thương lượng, bổ sung kịp thời vào Thỏa ước lao động tập thể những điều khoản có lợi cho người lao động”.

Cùng với việc chăm lo tốt đời sống vật chất cho người lao động, thì chăm lo về mặt tinh thần như: Tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường đoàn kết giữa các bộ phận sản xuất, Công đoàn phối hợp với Công ty tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” và hưởng ứng tháng “An toàn vệ sinh lao động”, “Bữa cơm công đoàn”, trao hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Kịp thời động viên thăm hỏi khi gia đình đoàn viên công nhân lao động lúc ốm đau, hiếu, hỷ, khó khăn đột xuất. Năm 2024, Công đoàn thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách, chế độ thăm hỏi động viên người lao động khi có việc ốm đau, hiếu, hỷ với tổng số tiền gần 170 triệu đồng. Hỗ trợ gần 200 triệu đồng cho 315 trường hợp công nhân lao động bị thiệt hại hại do cơn bão số 3 gây ra.

Để tiếp tục làm tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động cán bộ công đoàn, nhất là các Uỷ viên BCH Công đoàn không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn, hiểu biết về chính sách pháp luật, để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

Xây dựng và thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn với người sử dụng lao động, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xanh - sạch - đẹp”.

Công nhân Công ty Yakjin Việt Nam tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Phối hợp tốt với chủ doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động bổ ích để cán bộ đoàn viên được giao lưu học hỏi như tổ chức hội diễn, hội thao, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, các Nghị quyết của các cấp Công đoàn, chú trọng công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác giám sát thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động.

Xây dựng kế hoạch, chủ động kiểm tra hoạt động công đoàn và tài chính công đoàn, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Có như thế mới tạo động lực để người lao động tích cực hăng hái thi đua lao động, sáng tạo và tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Anh Tú