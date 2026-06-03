Bảo vệ rừng trong cao điểm nắng nóng

Bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ cháy rừng gia tăng do thời tiết khô hanh kéo dài, nhiệt độ cao và hoạt động sản xuất của người dân gần khu vực rừng. Trước tình hình đó, Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.

Những ngày này, cán bộ Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn phối hợp với chính quyền các xã, chủ rừng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, công tác PCCCR đến người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc nâng cao ý thức sử dụng lửa an toàn trong sản xuất nông nghiệp, không đốt thực bì, xử lý phụ phẩm nông nghiệp gần khu vực rừng khi thời tiết nắng nóng kéo dài; đồng thời hướng dẫn kỹ năng phát hiện, xử lý ban đầu khi xảy ra cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm địa bàn, Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn phối hợp với người dân tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao trong mùa nắng nóng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm tra tại những khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, cập nhật cấp dự báo cháy rừng để kịp thời thông tin đến chính quyền địa phương và người dân. Các phương án PCCCR cũng được rà soát, bổ sung phù hợp với thực tế; lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Một trong những điểm sáng trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn là khu vực suối Xanh thuộc khu Hạ Sơn, xã Yên Sơn giáp ranh với phường Tân Hòa. Từ năm 2000 đến nay, thực hiện chủ trương giao khoán bảo vệ rừng của Nhà nước, cộng đồng người Dao ở khu Hạ Sơn đã nhận khoán và bảo vệ hiệu quả gần 80ha rừng suối Xanh.

Nhờ được quản lý, bảo vệ tốt, các loài cây bản địa phù hợp với điều kiện tự nhiên đã tái sinh mạnh, hình thành quần thể rừng hỗn giao có trữ lượng khá. Không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, diện tích rừng này còn giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho trên 100 hộ dân và cung cấp nguồn nước tưới cho hơn 20ha đất sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Điều đáng ghi nhận là chính sách giao khoán bảo vệ rừng đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng người Dao nơi đây. Nếu như trước đây việc khai thác tài nguyên rừng còn mang tính tự phát thì nay người dân đã xem rừng là tài sản quý của cộng đồng, gắn bó mật thiết với đời sống và sinh kế lâu dài. Người dân tự giác tham gia tuần tra, bảo vệ rừng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Những cánh rừng xanh ở suối Xanh hôm nay không chỉ là “lá phổi xanh” điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chính sách giao khoán bảo vệ rừng gắn với phát huy vai trò của cộng đồng dân cư. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giảm nguy cơ cháy rừng, bởi khi người dân thực sự coi rừng là tài sản của mình, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ rừng sẽ được nâng lên rõ rệt.

Đồng chí Trần Quang Hưng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn cho biết: Đơn vị đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp PCCCR theo phương châm “phòng là chính”, tăng cường kiểm tra, giám sát các khu vực có nguy cơ cháy cao; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các chủ rừng và lực lượng liên quan trong công tác trực cháy, tuần tra bảo vệ rừng. Đồng thời, duy trì lực lượng thường trực 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng cực đoan để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Với sự chủ động của lực lượng kiểm lâm cùng sự chung tay của chính quyền và người dân, công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn Hạt Kiểm lâm Thanh Sơn quản lý đang được triển khai hiệu quả. Qua đó góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có, giữ gìn môi trường sinh thái, nguồn nước và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Hoàng Hương