Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong tiếp Tổng Giám đốc điều hành Amata (Thái Lan)

Chiều 14/8, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã tiếp xã giao bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc điều hành Amata (Thái Lan) đến thăm, trao đổi các nội dung liên quan đến việc đầu tư của Tập đoàn tại tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong và bà Somhatai Panichewa tại buổi tiếp.

Chào mừng bà Somhatai Panichewa cùng Tập đoàn Amata đã quan tâm đầu tư tại tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong thông tin khái quát về tỉnh Phú Thọ mới sau sáp nhập, nhất là môi trường đầu tư kinh doanh, cơ hội và các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Theo đó, tỉnh Phú Thọ mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc, tạo ra đơn vị hành chính mới có quy mô lớn hơn về diện tích, dân số, kinh tế và tài nguyên, hình thành các không gian phát triển mới, đặc biệt là phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ.

Tự hào chia sẻ với Tập đoàn Amata về những “cái nhất” hiện nay của tỉnh Phú Thọ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định, đây chính là lợi thế, động lực cho tỉnh phát triển theo định hướng đầu tư phát triển hạ tầng kết nối, hạ tầng số, trở thành trung tấm kết nối vùng Thủ đô và các địa phương. Tỉnh hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá. Cùng với đó, chú trọng phát triển văn hoá, định hướng Phú Thọ là trung tâm tổ chức các sự kiện lớn của quốc tế, quốc gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong trao tặng biểu tượng bảo vật quốc gia Tháp gốm chùa Trò cho bà Somhatai Panichewa.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, bà Somhatai Panichewa chúc mừng tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất, với không gian phát triển mới cùng những điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội; cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh trong thời gian qua, nhất là quá trình triển khai các bước cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư chiến lược giữa UBND tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Amata ngày 16/5/2025 tại Hà Nội.

Giới thiệu về Tập đoàn Amata và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái cùng những định hướng đầu tư tại Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng trong thời gian tới, bà Somhatai Panichewa cho biết: Tập đoàn được thành lập năm 1989 là tập đoàn phát triển thành phố công nghiệp hàng đầu của Thái Lan và trên thế giới, với 40 công ty con và chi nhánh trực thuộc. Đến nay, Tập đoàn Amata có 09 dự án khu đô thị công nghiệp tích hợp với trên 10.000 ha; trên 1.400 đối tác khách hàng đa quốc gia. Hằng năm tạo trên 300 nghìn việc làm và đóng góp 56 tỷ USD vào GDP của các quốc gia. Tập đoàn có gần 30 năm làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp, với trên 2.500 ha diện tích đất đang được triển khai tại các dự án Amata Biên Hòa 700ha, Long Thành 1.265ha, Hạ Long 4 trên 700ha.

Quang cảnh buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cùng bà Somhatai Panichewa trao đổi đề xuất những nội dung hợp tác đầu tư tại tỉnh Phú Thọ liên quan tới các lĩnh vực thu hút đầu tư có hàm lượng khoa học công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội; các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp điện tử, viễn thông, công nghệ sản xuất chất bán dẫn, AI, công nghiệp cơ khí sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy; xây dựng và đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp...

Tập đoàn Amata dự kiến đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng và định hướng phát triển thành mô hình đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030, với quy mô sử dụng đất giai đoạn 1 từ 300 - 500ha thuộc các xã Tây Cốc, Đoan Hùng; ngành nghề thu hút đầu tư là công nghiệp ô tô và các ngành phụ trợ; công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sạch sử dụng năng lượng tái tạo...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, sau sáp nhập, Phú Thọ là một trong những địa phương dẫn đầu về tốc độ phát triển, có môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng hấp dẫn với nền hành chính hiện đại, quản trị địa phương theo hướng bền vững phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả. Phú Thọ cũng có nhiều chính sách ưu tiên, cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư, trong đó có những nhà đầu tư chiến lược như Tập đoàn Amata.

Trên tinh thần hợp tác cùng phát triển, tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nhanh chóng và hỗ trợ tối đa Tập đoàn Amata trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; kịp thời cùng Tập đoàn để tháo gỡ, giải quyết nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và vận hành các dự án; đồng hành cùng Tập đoàn trong việc xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư các dự án thứ cấp.

Đinh Vũ