Biến đất công thành... đất tư, nhiều cựu cán bộ lĩnh án

Đất đã được giao để xây dựng các công trình theo dự án UBND tỉnh phê duyệt nhưng lại bị sử dụng không hiệu quả với mục đích... sở hữu riêng. Với sự trợ giúp của một số cán bộ địa phương, cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất, một số đối tượng cố tình lập hồ sơ cấp đất sai quy định, tự phân lô biến thành đất ở và cấp “sổ đỏ”. Vụ việc đã được TAND tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử cho thấy sự lỏng lẻo trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã Tiên Du, huyện Phù Ninh (cũ)...

Quang cảnh phiên tòa xét xử.

Năm 2004, UBND tỉnh Phú Thọ giao 64.547,9m2 đất cho Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa các tỉnh miền núi phía Bắc (trung tâm) do Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1950, trú tại khu 9, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh làm Giám đốc để quản lý, xây dựng các công trình theo dự án được phê duyệt.

Do quá trình hoạt động không hiệu quả, Trung thống nhất với Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1958, ở khu 9, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Nam Thắng; Trần Văn Được, sinh năm 1959, ở xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh (đây là hai người góp vốn và cho trung tâm của ông Trung vay) sẽ làm thủ tục đề nghị trả lại 5.986,9m2 đất phi nông nghiệp (có chiều dài bám Quốc lộ 2 hơn 130m) cho UBND xã Tiên Phú quản lý để Nam và Được xin thủ tục phân lô, cấp đất ở cho công nhân viên của trung tâm, sau đó trừ vào khoản góp vốn của ông Nam và ông Được vào trung tâm.

Với mục đích trên, ngày 1/4/2009 và ngày 30/6/2009, Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa các tỉnh miền núi phía Bắc và UBND xã Tiên Phú có văn bản gửi đến UBND tỉnh, UBND huyện Phù Ninh và ngành có liên quan xin trả lại 5.986,9m2 đất phi nông nghiệp trong tổng số 64.547,9m2 đất trung tâm đang quản lý cho địa phương. Căn cứ tờ trình, UBND tỉnh đã quyết định thu hồi 5.986,9m2 này và giao cho UBND xã Tiên Phú thực hiện các thủ tục về quy hoạch, chuyển mục đích, giao đất theo đúng quy định của pháp luật...

Tuy nhiên, từ thời điểm có Quyết định của UBND tỉnh về việc thu hồi diện tích đất nêu trên đến năm 2014, UBND huyện Phù Ninh vẫn chưa tiến hành thu hồi diện tích đất trên từ trung tâm để bàn giao cho UBND xã Tiên Phú. Từ tháng 10/2014 đến tháng 5/2015, Nguyễn Hoài Nam đã lợi dụng mác Giám đốc doanh nghiệp, có nhiều đóng góp cho địa phương đồng thời có mối quan hệ thân thiết với chính quyền hứa hẹn về việc sẽ... chia cho mỗi người một thửa đất để ông Vũ Thế Dân (thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND huyện) và Phạm Văn Toán, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh cùng Trần Tiến Định, Chủ tịch UBND xã Tiên Phú chỉ đạo các thủ tục lập, hợp thức và ký hồ sơ cấp đất.

Do thửa đất có diện tích đất lớn, chưa chuyển mục đích sang đất ở nên Phạm Văn Toán đã chỉ đạo nhân viên lập 1 bản trích đo địa chính giao 9.587,7m2 đất trồng rừng sản xuất cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1971 (là em gái Nam); trong đó có 5.986,9m2 đất phi nông nghiệp thu hồi của trung tâm và 3.600,8m2 đất chưa sử dụng do UBND xã Tiên Phú quản lý. Sau khi hoàn thiện các thủ tục ở cấp xã, Toán chỉ đạo cán bộ cấp dưới soạn thảo một số giấy tờ gồm: Phiếu thẩm định hồ sơ, Tờ trình về việc công nhận quyền sử dụng 9.587,7m2 đất trồng rừng sản xuất cho Nguyễn Thị Thanh và trình Vũ Thế Dân, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh ký ban hành Quyết định về việc công nhận quyền sử dụng đất cho bà Thanh.

Sau khi UBND huyện Phù Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nguyễn Thị Thanh, Toán tiếp tục chỉ đạo cán bộ cấp dưới ký thẩm định hồ sơ tách thửa đất trên thành 10 thửa rồi soạn thảo tờ trình, quyết định trình Vũ Thế Dân ký ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 cá nhân; viết thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng rừng sang đất ở đối với mỗi thửa là từ 100m2 đến 150m2.

Cơ quan điều tra vụ việc cho biết, theo kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011- 2015) xác định, tại khu vực 9.587,7m2 đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Thanh thuộc khu Đồi Quang, khu 9, xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh không có quy hoạch đất ở. Do vậy, việc UBND huyện Phù Ninh công nhận chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đối với 10 thửa đất nêu trên là trái quy định của pháp luật.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một số trường hợp đã chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất trồng rừng sản xuất thành đất thổ cư để chia nhau, với diện tích 9.587,7m2 (trong đó có 5.986,9m2 đất phi nông nghiệp và 3.600,8m2 đất bằng chưa sử dụng) gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 746 triệu đồng. Việc này, Nguyễn Hoài Nam hưởng lợi số tiền hơn 233 triệu đồng.

Khai báo với Hội đồng xét xử, các bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm. Chủ tọa phiên toà Nguyễn Hà Giang cho biết: Phạm Văn Toán là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phù Ninh; Trần Tiến Định là Chủ tịch UBND xã Tiên Phú vì được Nguyễn Hoài Nam hứa hẹn sẽ chia cho 1 thửa đất nên đã trực tiếp và chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, ký các thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật cho Nguyễn Thị Thanh và 9 hộ dân khác. Hành vi của các bị cáo làm giảm uy tín, giảm niềm tin của nhân dân vào cơ quan nhà nước, đồng thời gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước, do đó cần được xử lý nghiêm.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Toán, Vũ Thế Dân cùng mức án 30 tháng tù cho hưởng án treo; Trần Tiến Định 27 tháng tù cho hưởng án treo. 5 đồng phạm gồm Nguyễn Thị Thanh, một số cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Phù Ninh, công chức địa chính UBND xã Tiên Phú đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 18 - 30 tháng tù cho hưởng án treo.

Huy Thắng