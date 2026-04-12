“Bình dân học vụ số”: Lời giải cho bài toán quản trị sau sáp nhập

Sau cuộc hợp nhất lịch sử, xã Hoàng An đã lựa chọn chuyển đổi số làm “mũi đột phá” trong công tác xây dựng Đảng. Bằng việc khơi dậy tinh thần “Bình dân học vụ” trong không gian số, Đảng bộ xã từng bước hóa giải áp lực quản trị địa bàn rộng, đồng thời tăng cường gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân.

Đoàn viên thanh niên xã Hoàng An hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản An sinh xã hội.

Tháng 7/2025, xã Hoàng An chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Hoàng Đan, Hoàng Lâu và An Hòa. Với diện tích hơn 20km2, quy mô dân số khoảng 26.000 người, địa phương đứng trước nhiều thách thức mới về tổ chức bộ máy, quản lý và phục vụ nhân dân. Bài toán đặt ra là làm thế nào để hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong điều kiện mới.

Nhận thức rõ chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà là đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, ngay trong tháng 8/2025, Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quan điểm xuyên suốt được xác định: Muốn Nhân dân tin tưởng, đồng thuận thì trước hết tổ chức Đảng và mỗi đảng viên phải tiên phong trở thành “công dân số”.

Công an xã Hoàng An hướng dân người dân tích hợp tài khoản An sinh xã hội.

Chuyển đổi số được đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, 100% cán bộ, công chức xã chủ động tiếp cận, làm chủ công nghệ. Đến nay, 95% cán bộ sử dụng thành thạo các nền tảng số; 100% văn bản nội bộ được xử lý trên môi trường điện tử ngay từ thời điểm sáp nhập.

Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 99,44%, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả ứng dụng công nghệ mà còn khẳng định năng lực điều hành của chính quyền cơ sở, từng bước xóa bỏ tâm lý “xã rộng, cửa quan xa” trong Nhân dân.

Phát huy giá trị lịch sử của phong trào “Bình dân học vụ”, Đảng ủy xã Hoàng An đã chỉ đạo thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng và Đội hỗ trợ chuyển đổi số phản ứng nhanh. Đây là lực lượng nòng cốt đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đến gần hơn với người dân thông qua các hoạt động thiết thực, cụ thể. Đây chính là những “hạt nhân” mang Nghị quyết của Đảng len lỏi vào từng ngõ nhỏ.

Thanh niên xã Hoàng An đã tích cực triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong việc phổ cập kiến thức, kỹ năng số cho người dân trên địa bàn.

Với cách làm linh hoạt, gần gũi, các đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ trong đời sống hằng ngày. Những “lớp học không bục giảng” được tổ chức ngay tại thôn xóm, chợ phiên, đồng ruộng. Từ việc tra cứu thông tin bảo hiểm y tế đến thanh toán điện, nước hay tiếp cận dịch vụ số, người dân từng bước làm quen và sử dụng thành thạo.

Hình ảnh những người cao tuổi ngoài 70 tuổi chăm chú học cách tra cứu thông tin bảo hiểm y tế, hay những nông dân như ông Nguyễn Văn Hùng (xã Hoàng An) đã không còn sử dụng sổ tay để ghi chép lịch tiêm phòng cho đàn vật nuôi, cho thấy sự thay đổi rõ nét trong nhận thức và thói quen của người dân.

Ông Hùng chia sẻ: “Ban đầu, khi tiếp cận với điện thoại thông minh, tôi còn lúng túng. Nhưng đến nay, từ thanh toán tiền điện, nước đến cập nhật giá vật tư nông nghiệp đều có thể thực hiện ngay tại nhà”. Việc sử dụng mã QR trong thanh toán cũng đã trở nên quen thuộc, góp phần nâng cao tính tiện ích và hiệu quả trong giao dịch hằng ngày.

Đến nay, khoảng 80% người trưởng thành trên địa bàn đã có kỹ năng số cơ bản. Các mô hình “Gia đình số”, “Chợ số” từng bước phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi trong giao dịch, trao đổi thông tin. Người dân có thể phản ánh, kiến nghị trực tiếp với chính quyền thông qua các nền tảng số, qua đó rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và Nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hoàng An hỗ trợ người dân làm hồ sơ hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ xã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế như hạ tầng mạng tại một số nhà văn hóa còn yếu, hệ thống công nghệ chưa đồng bộ, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế. Trên cơ sở đó, địa phương chủ động đề ra giải pháp khắc phục, đẩy mạnh xã hội hóa, kiến nghị cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã khẳng định, chuyển đổi số tại Hoàng An là quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành. Việc đưa các nội dung chuyển đổi số vào hệ thống truyền thông cơ sở, duy trì các chuyên mục tuyên truyền định kỳ đã góp phần hình thành tư duy số trong đời sống chính trị - xã hội địa phương.

Thực tiễn tại Hoàng An cho thấy, khi chủ trương của Đảng xuất phát từ lợi ích thiết thực của Nhân dân và được triển khai bằng những cách làm cụ thể, hiệu quả, thì sẽ tạo được sự đồng thuận cao. Thành công bước đầu không chỉ là kết quả của ứng dụng công nghệ mà còn là minh chứng cho vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong việc kế thừa truyền thống, đổi mới sáng tạo để thích ứng với yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên số.

Với nền tảng đã xây dựng, Hoàng An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành xã nông thôn mới thông minh, hướng tới phát triển bền vững, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Ngọc Thắng