Bom tấn truyền hình Wednesday mùa 2 “đụng” nhiều đối thủ nặng ký trong tháng 8

Là một trong những bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến Netflix, phim kinh dị học đường Wednesday hứa hẹn bùng nổ hơn với mùa 2 cùng dàn sao nổi tiếng.

Phim Wednesday mùa 2 (Ảnh: Netflix)

Theo xu hướng mới được Netflix ưa chuộng, mùa 2 củaWednesday được chia làm 2 phần và phần đầu tiên ra mắt ngày 6/8. Trước khi công chiếu chính thức, 6 phút đầy kịch tính, điên rồ và bí ẩn của Wednesday đã được hé lộ giúp khán giả phần nào dự đoán được rằng mùa 2 sẽ đen tối hơn, nguy hiểm và có sự xuất hiện của dàn nhân vật mới do các ngôi sao nổi tiếng đảm nhận. Đặc biệt sự chú ý hướng về Lady Gaga với vai trò khách mời chưa được tiết lộ.

Mùa đầu tiên của Wednesday qua bàn tay của đạo diễn nổi tiếng Tim Burton đã tạo nên hiện tượng. Trong vòng 3 tuần kể từ khi phát hành, phim đã bứt phá trong bảng xếp hạng để trở thành tác phẩm truyền hình được xem nhiều thứ hai trong lịch sử Netflix, giành được 4 giải Emmy, 2 đề cử Quả cầu vàng... Tạo hình, phong cách cùng điệu nhảy kỳ quái của nhân vật nữ chính trong phim do Jenna Ortega thể hiện đã gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội, thu về hàng trăm triệu lượt xem. Trước khi mùa 2 lên sóng, Wednesday đã tiếp tục được gia hạn mùa 3, đồng thời có thể được phát triển với phim riêng của các nhân vật được yêu thích.

Hình ảnh trong phim Wednesday mùa 2 (Ảnh: Netflix)

Tuy nhiên tháng 8 có thể sẽ không phải là thời điểm thuận lợi để Wednesday dễ dàng độc chiếm vị trí dẫn đầu trong sự quan tâm của khán giả. Không chỉ trên Netflix mà nhiều kênh truyền hình, nền tảng trực tuyến khác cũng trình làng những bộ phim giàu tiềm năng.

Ngay từ ngày đầu tiên của tháng 8, cả Disney+ và Apple TV+ đều giới thiệu những loạt được đặt nhiều kỳ vọng. Đó là phim hoạt hình thuộc vũ trụ siêu anh hùng Marvel mang tên Eyes of Wakanda với nội dung, bối cảnh mang đậm màu sắc bản địa của quốc gia hư cấu tại Châu Phi - nơi được xem là quê hương của người hùng Black Panther đồng thời là nơi sở hữu nguồn nguyên liệu để tạo nên các siêu vũ khí. Marvel đang bước vào giai đoạn phát triển thứ 6 với định hướng tập trung nâng cao chất lượng thay vì đầu tư dàn trải.

Eyes of Wakanda (Ảnh: Marvel)

Eyes of Wakanda ra mắt sau cú hích thành công ấn tượng của phim điện ảnh The Fantastic Four: First Steps nên hứa hẹn sẽ tạo sự hứng thú cho khán giả. Hơn nữa những câu chuyện bản địa đặc sắc về Wakanda vẫn chưa được khai thác đủ đầy, trọn vẹn trong các phim điện ảnh, tạo cơ hội cho các nhà làm phim hoạt hình phát triển theo những cách thức sáng tạo mới. Ngoài ra, cũng trong tháng 8, Marvel còn giới thiệu phim hoạt hình về nhân vật Iron Man với phiên bản dành cho thiếu nhi trên kênh Disney Jr.

Jason Momoa - một trong những ngôi sao đầu tiên được Apple TV+ "chiêu mộ" để khởi đầu cho sự ra đời nền tảng trực tuyến mới - trở lại cùng series phim mang tên Chief of War. Phim lấy bối cảnh thế kỷ 19 với những cuộc xung đột tranh giành quyền lực tại Hawaii. Yếu tố bản địa cả trong nội dung, dàn diễn viên và ngôn ngữ sử dụng là điểm đáng chú ý ở bộ phim này. Jason Momoa đã dành nhiều thời gian ấp ủ ý tưởng thực hiện và trực tiếp tham gia diễn xuất, sản xuất như cách tri ân, tôn vinh nguồn gốc của mình.

Phim Chief of War (Ảnh: Nicola Dove)

Trong phim nam diễn viên tiếp tục phát huy sở trường về hình thể lực lưỡng, lối diễn xuất mạnh mẽ, dữ dội khi vào vai một thủ lĩnh chiến binh. Được biết, việc thực hiện mùa 2 và 3 cho phim cũng đã được “bật đèn xanh”.

Với những khán giả đã yêu mến, theo dõi bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng Outlander hơn 10 năm qua thì phần tiền truyện mang tên Outlander: Blood of My Blood rất đáng chờ đợi. Phim được hãng Starz ra mắt vào ngày 8/8 với 10 tập cho mùa đầu tiên.

Outlander: Blood of My Blood (Ảnh: Sanne Gault)

Thuộc thể loại phim lịch sử, lãng mạn nhưng ở bộ phim mới còn có thêm yếu tố du hành thời gian mang đến sự mới mẻ, độc đáo đồng thời tạo sự kết nối giữa hai bộ phim truyền hình.

Phim kinh dị khoa học viễn tưởng Alien: Earth chắc chắn sẽ tiếp tục là sự lựa chọn của khán giả đã gắn bó với loạt phim điện ảnh về các sinh vật ngoài hành tinh.

Phim ra mắt vào 12/8 cả trên kênh FX và nền tảng trực tuyến Hulu. “Khi tàu vũ trụ Maginot hạ cánh khẩn cấp xuống Trái Đất, một phụ nữ trẻ và một nhóm lính đã có khám phá khiến họ phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất của hành tinh” - là những giới thiệu ban đầu đáng chú ý, hứa hẹn mang đến chuyến phiêu lưu đầy kịch tính.

Nguồn vtv.vn