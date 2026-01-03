Bứt phá từ không gian liên kết và tư duy công nghiệp xanh, hiện đại

Trong nhịp sản xuất sôi động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, hình ảnh những dây chuyền vận hành liên tục, công nhân làm việc nghiêm túc cùng các đoàn xe chở sản phẩm hướng về mọi miền Tổ quốc và các cảng biển phản ánh rõ sức sống mới của công nghiệp Phú Thọ. Từ lợi thế hợp nhất 3 tỉnh đến hạ tầng liên kết vùng, địa phương đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ.

Cụm công nghiệp Vạn Xuân, xã Vạn Xuân đang đẩy mạnh tập trung thu hút đầu tư.

Công nghiệp vươn mình

Sau sáp nhập tỉnh, Phú Thọ có diện tích hơn 9.360 km2, đứng thứ 15 toàn quốc, cùng quy mô dân số hơn 4 triệu người, Phú Thọ là một trong những tỉnh có không gian phát triển lớn nhất miền Bắc. Địa hình đa dạng từ đồng bằng đến đồi núi thấp, cao nguyên cùng hệ thống sông ngòi phong phú như sông Hồng, sông Đà, sông Lô, tạo điều kiện phát triển đa lĩnh vực công nghiệp, năng lượng.

Hệ thống giao thông liên kết vùng của tỉnh đang ngày càng hoàn thiện. Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tuyến vành đai 5 Thủ đô Hà Nội, đường Hồ Chí Minh, các tuyến đường sắt và đường thủy liên vùng... đã giúp Phú Thọ trở thành điểm trung chuyển quan trọng trong tam giác kinh tế Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng. Với lợi thế “gần Thủ đô nhưng vẫn còn nhiều dư địa đất đai”, tỉnh ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư tìm kiếm một không gian sản xuất ổn định, giàu tiềm năng.

Đánh giá về chiến lược phát triển của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định: “Phú Thọ luôn kiên định phát triển công nghiệp theo chiều sâu, bền vững và thân thiện với môi trường. Hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng và các cơ chế hỗ trợ kịp thời đã tạo điều kiện để công nghiệp trở thành trụ cột phát triển của tỉnh”.

Chiến lược rõ ràng, chính sách hiệu quả

Những năm qua, nhất là sau sáp nhập tỉnh, Phú Thọ luôn kiên định thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp theo chiều sâu, bền vững và thân thiện với môi trường. Trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Theo đánh giá của Sở Công thương, nhờ lợi thế hạ tầng và chính sách thu hút đầu tư phù hợp, công nghiệp của tỉnh đang tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 ước tăng 26,8% so với năm 2024, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,3%; máy tính xách tay tăng 32,3%; linh kiện điện tử tăng 21,5%; thức ăn chăn nuôi tăng 26,3%; xi măng tăng 25,5% và điện sản xuất tăng 33,9%.

Những con số trên đã phản ánh đúng định hướng phát triển công nghiệp theo chiều sâu mà lãnh đạo tỉnh đề ra. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân giai đoạn gần đây đạt trên 10,6%/năm, cao hơn mức chung toàn quốc (6,3%/năm). Tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 41,5%, cơ cấu công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 53%, đưa công nghiệp trở thành lực kéo chủ lực của nền kinh tế.

Quan trọng hơn, tỉnh đã hình thành hệ thống hạ tầng công nghiệp quy mô lớn với 58 khu công nghiệp, tổng diện tích gần 14.500 ha và 67 cụm công nghiệp, trong đó 45 cụm đang thu hút đầu tư. Đây là “hạt nhân” tổ chức lại không gian kinh tế theo hướng tập trung, hiện đại.

Theo Giám đốc Sở Công thương Trần Quang Tuấn: “Các ngành chế biến, chế tạo, sản xuất linh kiện điện tử, thép, máy tính hay năng lượng đều có mức tăng trưởng cao, khẳng định vị thế ngày càng mạnh mẽ của tỉnh trên bản đồ công nghiệp khu vực”.

Công nghiệp hỗ trợ - mắt xích nâng cao giá trị và hội nhập

Không chỉ mạnh về công nghiệp chủ lực, Phú Thọ còn được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển công nghiệp hỗ trợ. Toàn tỉnh hiện có hơn 400 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, trong đó, 24 doanh nghiệp được Bộ Công thương xác nhận sản phẩm thuộc danh mục ưu tiên phát triển.

Đặc biệt, hơn 70 doanh nghiệp của tỉnh đã tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn lớn như Honda, Toyota, Samsung... Đây là chỉ dấu quan trọng cho thấy sự nâng cấp về năng lực sản xuất và quản trị. Tại khu vực, 4 doanh nghiệp FDI lớn trong lĩnh vực ô tô, xe máy như Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Deawoo Bus, Piaggio đang đóng vai trò “đầu tàu”, lan tỏa công nghệ, tiêu chuẩn và cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong nước. Nhiều doanh nghiệp nội địa như Cửu Long, Vidaco, CNCTECH Thăng Long, Thiên Thành... đang từng bước chuyển lên nhà cung ứng cấp 1, giúp gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm phụ thuộc nhập khẩu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Công nhân Công ty TNHH BanDai Việt Nam - Khu công nghiệp Bờ trái sông Đà, phường Hòa Bình trong dây chuyền sản xuất.

Tầm nhìn cho tương lai

Định hướng phát triển công nghiệp được tỉnh tập trung trong bối cảnh mới, với tầm nhìn rõ ràng và 3 trụ cột: Công nghiệp xanh, công nghiệp tuần hoàn, công nghệ cao.

Cũng theo Giám đốc Sở Công thương Trần Quang Tuấn: “Trong những năm tới, tỉnh chủ trương ưu tiên phát triển theo các hành lang kinh tế trọng điểm, gắn với sản xuất công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và năng lượng sạch. Mục tiêu là đưa tốc độ tăng trưởng GRDP công nghiệp đạt 12%/năm, tỷ trọng công nghiệp ổn định ở mức 41,5%”.

Theo đó, tỉnh định hướng tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, năng suất và chất lượng, đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp lớn của cả nước về công nghiệp ô tô - xe máy, công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ số và công nghiệp công nghệ cao.

Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh sẽ tập trung vào hành lang phía Bắc công nghiệp xuất nhập khẩu, cơ khí, linh kiện điện tử, logistics đa phương thức. Hành lang trung tâm ưu tiên công nghiệp hỗ trợ, phụ tùng ô tô, chế biến nông, lâm sản, vật liệu mới. Hành lang phía Đông sẽ phát triển công nghiệp công nghệ cao, phần mềm, thiết bị điện tử và hành lang phía Nam hướng đến công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, tái chế.

Với lợi thế về vị trí địa kinh tế, không gian phát triển rộng lớn, hạ tầng liên kết hoàn chỉnh, hệ thống khu, cụm công nghiệp quy mô lớn và chiến lược phát triển rõ ràng, Phú Thọ đang chuyển mình mạnh mẽ, từng bước hội nhập sâu rộng, khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp mới của miền Bắc.

Hồng Trung