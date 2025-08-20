Ca sĩ Hoàng Bách ra mắt MV “Yêu nụ cười Việt Nam”

Tiếp nối EP “Lời trái tim Việt Nam”, ca sĩ Hoàng Bách chính thức ra mắt MV “Yêu nụ cười Việt Nam” như một lát cắt của hành trình yêu nước bằng âm nhạc.

Cảnh trong MV. (Ảnh: NVCC)

MV “Yêu nụ cười Việt Nam” được đặt ở vị trí trung tâm trong tổng thể của EP ba ca khúc “Lời trái tim Việt Nam”, bên cạnh bản nhạc chủ đề và “Welcome to Việt Nam”.

Ca khúc “Yêu nụ cười Việt Nam” sử dụng tiết tấu EDM kết hợp nhạc cụ dân tộc, có đồng dao thiếu nhi và mang màu sắc sôi động nhất trong toàn bộ dự án. Không chỉ là một điểm nhấn về âm thanh và màu sắc, bài hát còn thể hiện trọn vẹn hướng đi nghệ thuật mà Hoàng Bách theo đuổi: kết nối văn hóa Việt với ngôn ngữ đương đại, giữ truyền thống nhưng không ngại thay đổi, và trao lại tinh thần yêu nước một cách tự nhiên nhất đến khán giả mọi lứa tuổi.

Ca từ trong “Yêu nụ cười Việt Nam” không mang cấu trúc truyền thống của các ca khúc trữ tình, cũng không theo mô-típ quen thuộc của dòng nhạc yêu nước, mà được viết theo cách kể chuyện, cảm xúc, gợi hình ảnh cụ thể.

Những câu như “Nơi tôi sống ngập tràn ánh mặt trời, tình người trao nhau chan hòa lắm” được trích trực tiếp từ trải nghiệm cá nhân của Hoàng Bách trong những chuyến đi xa, khi anh sống ở nước ngoài, đi qua nhiều quốc gia và luôn có sự so sánh ngầm giữa các nền văn hóa. Và trong những sự so sánh ấy, điều ở lại sâu nhất với anh chính là nụ cười Việt, một biểu tượng giản dị nhưng đắt giá.

Về mặt âm nhạc, ca khúc là sự kết hợp giữa nền tảng EDM nhẹ nhàng tươi sáng với các chất liệu dân gian như đàn tranh, sáo trúc, cùng phần đồng dao thiếu nhi được thể hiện bởi chính các em nhỏ. Phần phối khí của Hoàng Bách và Duy Sơn đã mở ra một không gian âm nhạc mới, gần gũi với người trẻ hơn, dễ viral hơn và có thể sử dụng trong nhiều ngữ cảnh truyền thông khác nhau, từ show truyền hình, video quảng bá du lịch đến sự kiện cộng đồng.

MV “Yêu nụ cười Việt Nam” là sự tiếp nối hoàn hảo về mặt hình ảnh và thông điệp từ MV “Lời trái tim Việt Nam” từng được phát hành vào tháng 4, tạo thành một trục cảm xúc rõ ràng: từ sự tự sự lắng đọng, nội tâm đến cộng đồng tươi sáng, gắn kết.

Ca sĩ Hoàng Bách.

Hoàng Bách xây dựng toàn bộ dự án âm nhạc như một hệ thống xuyên suốt có concept, có thông điệp, có độ lan tỏa và cả chiều sâu văn hóa. Việc phát hành MV “Yêu nụ cười Việt Nam” vào giữa tháng 8 cũng mang nhiều tầng nghĩa đặc biệt, không chỉ chào mừng Quốc khánh 2/9, mà còn đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của Hoàng Bách, khi anh bước sang tuổi mới bằng việc trình làng trọn vẹn EP “Lời trái tim Việt Nam” vào đúng ngày sinh nhật 3/8, và lần đầu tiên trình diễn trên sân khấu chính thức bài hát “Vinh quang trên những bước chân” – ca khúc chủ đề của Futsal Việt Nam.

