Các ngôi sao đang mang băng cassette trở lại thị trường âm nhạc

Băng cassette từng là một trong những cách nghe nhạc phổ biến nhất, vượt qua đĩa than vào những năm 1980 nhưng sau đó lại bị đĩa CD và nhạc số lấn át.

Ảnh: Getty Images

Khi Taylor Swift phát hành album mới The Life of a Showgirl vào tháng 10, người hâm mộ có thể nghe album này theo nhiều cách bao gồm cả dịch vụ phát trực tuyến, đĩa than và... băng cassette.

Tưởng như là “di sản” của một thời đại đã qua nhưng băng cassette đang có sự trở lại khá ấn tượng. Theo dữ liệu mới nhất từ Luminate, một công ty dữ liệu giải trí, năm 2023, 436.400 băng cassette đã được bán ra, chỉ tính riêng tại Mỹ. Mặc dù con số này còn kém xa so với 440 triệu vào những năm 1980, nhưng vẫn là mức tăng trưởng mạnh so với con số 80.720 băng cassette tiêu thụ vào năm 2015. Đây như là một sự trở lại đáng chú ý đối với một định dạng gần như đã bị lãng quên.

Charlie Kaplan - Chủ một cửa hàng nghe nhạc trực tuyến - cho biết băng cassette có thể không hồi sinh như đĩa than hay thậm chí là đĩa CD, nhưng được thúc đẩy bởi những người hâm mộ muốn có trải nghiệm gần gũi với âm nhạc và hoài niệm. “Băng cassette mang đến một trải nghiệm nghe nhạc khác biệt - không hoàn hảo, nhưng đó là một phần của nó. Hãy lật băng lại, nhìn vào hình minh họa và lắng nghe trọn vẹn. Bạn sẽ kết nối với âm nhạc bằng nhiều giác quan hơn,” ông nói.

Taylor Swift thu hút lượng lớn khán giả hâm mộ cuồng nhiệt (Ảnh: Getty Images)

Dẫn đầu xu hướng này là những người được gọi là “siêu fan” (hoặc còn gọi là fan cuồng), chiếm 18% lượng người nghe nhạc tại Mỹ, theo một báo cáo gần đây từ Luminate. “Siêu fan” tương tác với nghệ sĩ yêu thích của họ theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nghe nhạc trực tuyến, tham dự buổi hòa nhạc và mua nhạc trực tiếp (như băng cassette hoặc CD). Những người hâm mộ cuồng nhiệt này chủ yếu thuộc thế hệ Z. Thế hệ Z cũng là nhóm người nghe nhạc tại Mỹ mua băng cassette nhiều nhất, với 9% mua trong năm qua.

Kori Fuerst - chủ sở hữu của Retrospekt - một cửa hàng trực tuyến phục hồi công nghệ cổ điển, cho biết “đại đa số” người mua băng cassette là thế hệ millennials, Gen Z và Gen Y. Tất cả đều “đang tìm kiếm nhiều cơ hội hơn để bỏ điện thoại xuống và tương tác với âm nhạc theo cách không cần phát trực tuyến”.

“Với băng cassette, việc chuyển bài hát không hề dễ dàng”, Kori nói với CNN, “Những trải nghiệm thực tế này là một sự giải thoát tuyệt vời khỏi việc lựa chọn danh sách phát trực tuyến”. Người hâm mộ âm nhạc không hề từ bỏ dịch vụ phát trực tuyến. Thay vào đó, băng cassette và các phương tiện vật lý khác được xem là những thành phần bổ sung.

Nghe nhạc bằng băng cassette mang đến trải nghiệm khác biệt, đậm chất hoài niệm (Ảnh: Getty Images)

Matt Bass, Phó chủ tịch phụ trách dữ liệu và nghiên cứu của Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Mỹ (RIAA), cho biết: "Người hâm mộ đang tìm kiếm mối liên hệ sâu sắc hơn với nghệ sĩ và tác phẩm của họ, giống như các hình thức hàng hóa sưu tầm khác". RIAA đã ngừng theo dõi doanh số bán băng cassette như một danh mục riêng biệt vào năm 2008, nhưng Matt Bass nói rằng doanh số bán các định dạng vật lý (bao gồm đĩa than, CD và băng cassette) đã tăng 5%, lên 2 tỷ USD vào năm 2024. Theo Billboard, năm 2023, các phiên bản thu âm lại của 1989 (Taylor's Version) đã bán được 17.500 bản và Speak Now (Taylor's Version) bán được 11.500 bản.

Charlie Kaplan cho biết ông không ngạc nhiên khi một trong những nghệ sĩ lớn nhất thế giới như Taylor Swift phát hành album mới trên băng cassette, đồng thời nói thêm rằng anh đã thấy xu hướng này gia tăng kể từ khi mở cửa hàng của mình cách đây khoảng một thập kỷ. Ông cũng nhận thấy, thành phần người mua rất đa dạng, từ những người lớn tuổi cho đến những người trẻ mới bắt đầu việc sưu tầm, thưởng thức theo cách này.

Nghe nhạc trên băng cassette không còn chỉ là hoài niệm mà tạo nên sự tiếp cận khác biệt với thế giới âm nhạc của nghệ sĩ.

Theo The New York Times, khi các hãng đĩa tìm cách tận dụng lợi thế từ những “fan cuồng” sẵn sàng chi tiền cho nhiều định dạng, các nghệ sĩ phát hành nhạc mới trên băng cassette trở nên đa dạng hơn. Ngoài Taylor Swift có thể kể tới: nghệ sĩ nhạc pop tài năng Charli XCX, ngôi sao nhạc alternative rock Kim Deal, rapper Denzel Curry, nhóm nhạc black metal Darkthrone, bộ đôi nhạc pop-rock Twenty One Pilots, ca sĩ nhạc folk-pop Shawn Mendes, Billie Eilish, nghệ sĩ nhạc garage rock Ty Segall...

Ảnh: Kaitlin Brito

Một số nhà sản xuất mới đã tham gia thị trường băng cassette, đáp ứng nhu cầu nhưng lại phải đối mặt với bối cảnh nguồn cung hoàn toàn khác so với những năm 1990. FiiO, một công ty điện tử có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc, gần đây đã ra mắt một máy nghe băng cassette cơ bản, kiểu dáng Walkman, với giá bán khoảng 100 đô la. “Thách thức lớn nhất là sự gián đoạn gần như hoàn toàn của chuỗi cung ứng máy nghe băng cassette”, Giám đốc điều hành của công ty, James Chung, cho biết.

