Các nhà báo bày tỏ vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tham gia đưa tin tại Đại hội, các nhà báo đều bày tỏ cảm xúc vinh dự, tự hào khi được tác nghiệp tại sự kiện trọng đại này.

Nhà báo Trần Minh Thu, Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh Ninh Bình

Lần đầu tiên được tác nghiệp tại sự kiện trọng đại là Đại hội XIV của Đảng, tôi rất vinh dự và tự hào và thấy đây là trách nhiệm lớn để truyền tải thông tin Đại hội tới nhân dân nhanh nhất và chính xác nhất. Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng Đại hội sẽ mở ra chương mới cho đất nước.

Tôi tin tưởng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tính lịch sử; đồng thời, bầu ra người đứng đầu đất nước có tâm, có tầm, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh.

Với trách nhiệm người làm báo, chúng tôi sẽ lan tỏa tinh thần, khí thế và định hướng lớn của Đại hội đến với toàn thể đồng bào trong nước và trên thế giới; thực sự phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân; góp phần cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực; đóng góp vào sự phát triển của đất nước nói chung, của tỉnh Ninh Bình nói riêng...

Các phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tham gia tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Trần Hải

Thượng tá Nguyễn Văn Chiển, Phóng viên Báo Quân đội nhân dân

Là đảng viên, phóng viên Báo Quân đội nhân dân, sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam được trực tiếp tác nghiệp, đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tôi đó là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị nặng nề.

Trong không khí trang nghiêm, dân chủ và đầy kỳ vọng của Đại hội, tôi cảm nhận sâu sắc niềm tự hào được đứng trong đội ngũ những người làm báo cách mạng, ghi lại những quyết sách có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai đất nước.

Xen lẫn cảm xúc tự hào là sự xúc động và ý thức rõ ràng về trách nhiệm phải chuyển tải trung thực, kịp thời tinh thần Đại hội đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước, góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc.

Tại Đại hội, điều tôi quan tâm nhất chính là công tác nhân sự. Đây là nội dung có ý nghĩa then chốt, mang tính quyết định đối với sự thành công của Đại hội và sự phát triển lâu dài của đất nước. Công tác nhân sự không chỉ là việc lựa chọn, giới thiệu những đồng chí đủ đức, đủ tài tham gia các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và quyết tâm đổi mới của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Kết quả công tác nhân sự tại Đại hội là cơ sở bảo đảm sự kế thừa, ổn định và phát triển liên tục của hệ thống chính trị; đồng thời củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo động lực mạnh mẽ để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Các phóng viên Báo Nhân Dân tham gia tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Trần Hải

Nhà báo Nguyễn Thu Hòa, Ban VOV2, Đài Tiếng nói Việt Nam

Được tác nghiệp, đưa tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là một vinh dự lớn lao đối với mỗi người làm báo, đặc biệt là với những nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam - cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chúng tôi ý thức rất rõ rằng, mỗi tin bài, mỗi chương trình phát sóng không chỉ phản ánh không khí, nội dung của Đại hội, mà còn góp phần lan tỏa những quyết sách quan trọng, những định hướng lớn của Đảng tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhà báo Thu Hoà cùng ekip Trung tâm sản xuất và lưu trữ chương trình - Đài Tiếng nói Việt Nam tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng.

Bên cạnh tự hào và vinh dự là trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là đưa tin nhanh nhạy nhưng chính xác, kịp thời nhưng chuẩn mực; phản ánh trung thực tinh thần dân chủ, trí tuệ, đoàn kết của Đại hội; đồng thời truyền tải được niềm tin, kỳ vọng của nhân dân vào những quyết sách chiến lược cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Với đặc thù của VOV2 - kênh phát thanh chuyên sâu về văn hóa, xã hội, giáo dục - chúng tôi càng chú trọng khai thác chiều sâu, góc nhìn nhân văn, giúp công chúng hiểu rõ hơn ý nghĩa của Đại hội không chỉ ở tầm vĩ mô, mà còn trong đời sống hàng ngày của người dân.

Đó vừa là niềm tự hào nghề nghiệp, vừa là động lực để mỗi nhà báo không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo daihoidangtoanquoc.vn