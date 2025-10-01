Các xã ven sông Lô chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu sau bão, từ ngày 28/9 đến ngày 1/10, trên địa bàn các xã ven sông Lô như Đoan Hùng, Chân Mộng, Phú Mỹ... đã xảy ra mưa lớn kéo dài, mực nước sông Lô đã lên mức báo động 1. Bám sát diễn biến mưa lũ, thời điểm này, lãnh đạo các xã đã tích cực đi kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ tại các khu vực ngập úng, nguy cơ ngập úng, bị sạt lở, tuyến đê xung yếu và các cống tiêu qua đê trên địa bàn.

Người dân xã Đoan Hùng di chuyển lồng bè, đưa phương tiện về nơi an toàn

Lãnh đạo xã Đoan Hùng đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ và khắc phục hậu quả bão số 10

Tại xã Đoan Hùng, đến thời điểm này, xã có 9,52ha hoa màu, 600 gốc đào bị ngập úng, 5ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ, ngập; 11,26ha ao nuôi cá, cá nuôi ruộng 1 vụ bị ngập, tràn; sạt lở khoảng 10m đường thuộc khu 7, thị trấn Đoan Hùng cũ; sạt lở 200m3 đất đá xuống đường xóm tại khu 9, xã Ngọc Quan cũ; sạt lở 30m bờ sông tại khu Hưng Tiến gần cầu Đoan Hùng; sạt lở gần 50m sát mép đường trên đoạn đê Thống Nhất...; cùng với đó, một số nhà xưởng, bến bãi của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng bị ngập nước. Qua kiểm tra, lãnh đạo xã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn huy động lực lượng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sơ tán tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; khẩn trương gia cố, khắc phục các vị trí sạt lở, đặc biệt khắc phục khẩn cấp vị trí cống tiêu qua đê thuộc khu Phú Thịnh, xã Đoan Hùng nhằm đảm bảo an toàn dòng chảy; đồng thời, yêu cầu các phòng, khu dân cư rà soát nắm chắc tình hình, chủ động phương án di dời người dân ở những nơi có nguy cơ cao đến nơi an toàn; phân công lực lượng thường trực 24/24h tại các điểm xung yếu để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Lực lượng chức năng xã Chân Mộng căng dây cảnh báo đoạn đường bị sụt lún do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10

Lãnh đạo xã Chân Mộng kiểm tra tuyến đê xung yếu, các vị trí sạt lở và chỉ đạo ứng phó với mưa lũ và hoàn lưu bão số 10

Trước tình hình mưa lũ, lãnh đạo UBND xã Chân Mộng đã kiểm tra tuyến đê xung yếu và theo dõi diễn biến mực nước sông, chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn khẩn trương tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các hộ dân ven sông di dời người và tài sản lên vùng an toàn trước khi nước sông lên cao. Đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, di dời các hộ dân ở vùng nguy hiểm; huy động lực lượng dân quân tự vệ xã và đơn vị Lữ đoàn E406 giúp bà con Nhân dân khu Tiền Phong và khu 2 Vụ Quang di dời tài sản; tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh, không lơ là, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản; đồng thời, rà soát các điểm đê xung yếu để kịp thời ứng phó ngăn nước tràn qua đê gây ảnh hưởng đến lúa và hoa màu của địa phương. Tiếp tục phân công lực lượng ứng trực theo dõi nắm tình hình các khu vực, sẵn sàng tập trung triển khai các biện pháp cụ thể ứng phó, khắc phục mưa lũ, hạn chế thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân.

Lãnh đạo xã Phú Mỹ kiểm tra các tuyến đê xung yếu và chỉ đạo di dời người dân ven sông Lô đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng xã Phú Mỹ giúp người dân di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nước lũ trên sông Lô dâng cao có nguy cơ gây ngập úng và sạt lở ảnh hưởng đến hệ thống đê điều trên địa bàn, sáng 1/10, lãnh đạo xã Phú Mỹ đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các tuyến đê xung yếu và khu vực ven sông có nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa lũ; đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân, công an, đoàn thể để thường xuyên theo dõi, kiểm tra các điểm xung yếu, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để ứng phó khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đặc biệt, đối với các hộ dân đang sinh sống ven sông Lô, xã chỉ đạo khẩn trương rà soát, lập danh sách và triển khai di dời người dân đến nơi an toàn; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão.

Dự báo mực nước sông Lô có thể sẽ tiếp tục dâng cao, các xã ven sông Lô cần chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, vật lực, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, tuyệt đối không chủ quan trong phòng chống lụt bão, chủ động thu hoạch hoa màu tại các khu vực trũng thấp theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiểu thiệt hại.

Ngọc Lam