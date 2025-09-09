Cách đảo ngược gan nhiễm mỡ trong 90 ngày

Gan nhiễm mỡ có thể đảo ngược trong 90 ngày bằng chế độ ăn Địa Trung Hải, giàu chất xơ, chất béo tốt, ít carbohydrate tinh chế và đủ nước.

Gan nhiễm mỡ ngày nay không còn chỉ gắn với rượu bia hay béo phì, mà ngày càng phổ biến ở cả những người không uống rượu, không ăn quá nhiều. Thủ phạm ẩn giấu nằm ở chế độ ăn hằng ngày - những thực phẩm khiến gan quá tải nhưng lại thiếu dưỡng chất cần thiết.

Nhưng gan nhiễm mỡ hoàn toàn có thể đảo ngược. Với những thay đổi đúng cách trong khẩu phần, gan bắt đầu tự phục hồi chỉ sau khoảng 90 ngày.

Dưới đây là 5 điều chỉnh nhỏ mỗi ngày có thể cải thiện sức khỏe lá gan trong ba tháng:

Chế độ ăn Địa Trung Hải

Chế độ ăn Địa Trung Hải là một lựa chọn ăn kiêng tuyệt vời cho bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Chế độ này bao gồm các loại thực phẩm tươi nguyên, bao gồm trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, cây họ đậu và dầu ô liu là các thành phần chính.

Ngoài ra, chế độ Địa Trung Hải khuyến khích tiêu thụ cá và hải sản thường xuyên, vì những thực phẩm này chứa axit béo omega-3, giúp giảm mỡ gan và viêm. Đồng thời hạn chế tiêu thụ thịt đỏ cùng với đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn.

Chế độ ăn Địa Trung Hải cũng đã được chứng minh là hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe gan, đồng thời giảm nguy cơ phát triển bệnh tim và tiểu đường.

Chất xơ cao trong chế độ ăn uống

Chất xơ hoạt động như một yếu tố quan trọng để điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Việc tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt với gạo lứt, lúa mạch, cây họ đậu, trái cây và rau củ, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn tốt hơn trong khi giảm thiểu việc tích trữ mỡ gan.

Việc tiêu thụ chất xơ giúp quản lý nồng độ đường trong máu và cholesterol, đóng vai trò thiết yếu trong sức khỏe gan. Nên tiêu thụ ít nhất năm phần trái cây và rau củ trong suốt cả ngày. Gan nhận được chất chống oxy hóa và nitrat từ các loại rau lá xanh, bao gồm rau bina và cải xoăn, giúp bảo vệ sức khỏe.

Gan nhận được chất chống oxy hóa và nitrat từ các loại rau lá xanh, giúp bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Bùi Thủy

Chất béo tốt

Bệnh gan nhiễm mỡ không có nghĩa là tất cả các chất béo đều có hại cho sức khỏe. Gan được hưởng lợi từ các axit béo omega-3, có trong cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi), hạt lanh, quả óc chó và dầu ô liu, vì chúng thúc đẩy quá trình chữa lành gan. Tuy nhiên, việc tiêu thụ chất béo bão hòa trong các loại thực phẩm chiên, thịt mỡ, bơ nên được tránh.

Bằng cách có các chất béo tốt, cơ thể trở nên hiệu quả hơn trong việc quản lý insulin. Nên thay thế chế độ ăn uống bằng dầu thực vật và các loại hạt, thay vì các chất béo không lành mạnh.

Để có sức khỏe gan, cơ thể cần các chất béo chữa bệnh để có lợi ích sức khỏe tối ưu.

Carbohydrate tinh chế

Việc tiêu thụ đường bổ sung, cùng với carbohydrate tinh chế từ bánh mì trắng, bánh ngọt, đồ uống có đường và đồ ngọt, dẫn đến tích tụ mỡ gan và kháng insulin. Sự phục hồi của gan phụ thuộc vào việc giảm tiêu thụ các loại thực phẩm cụ thể này, khi điều trị bệnh gan nhiễm mỡ.

Nên chọn các loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, vì chúng ngăn ngừa sự tăng đường huyết đột ngột. Chế độ ăn uống nên bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, đậu, các loại hạt và hầu hết loại trái cây, rau củ.

Giảm tiêu thụ đường dẫn đến quản lý cân nặng tốt hơn, cải thiện chức năng trao đổi chất và tăng cường sức khỏe gan.

Đủ nước

Cơ thể cần đủ nước để thực hiện tất cả các chức năng và để giải độc các mô gan. Nên uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày, trừ khi có quy định khác.

Ngoài nước, nghiên cứu chỉ ra rằng các chất bổ sung nghệ (curcumin) cho thấy hứa hẹn trong việc giảm các chỉ số tổn thương gan và viêm, trong quá trình điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Ngoài ra, việc tiêu thụ cà phê vừa phải cũng mang lại lợi ích bảo vệ gan, đồng thời giảm xơ hóa.

Sự kết hợp của một chế độ ăn uống lành mạnh với việc giữ đủ nước và các chất bổ sung được bác sĩ khuyên dùng, hoạt động tốt nhất để thúc đẩy sự phục hồi của gan.

Nguồn vnexpress.net