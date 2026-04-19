Cách sử dụng táo đỏ tốt cho sức khỏe

Táo đỏ (đại táo) là vị thuốc quen thuộc trong y học cổ truyền, thường được dùng để bồi bổ cơ thể, dưỡng huyết, an thần. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, táo đỏ có thể gây tác dụng không mong muốn.

1. Táo đỏ có tác dụng gì?

Theo BSNT Nguyễn Thanh Hằng, Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, táo đỏ có vị ngọt, tính ấm, quy vào kinh Tỳ và Vị (liên quan đến chức năng tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng). Vị thuốc này có tác dụng bổ tỳ, ích khí (hỗ trợ tiêu hóa), dưỡng huyết (giúp nuôi dưỡng cơ thể) và an thần (hỗ trợ cải thiện giấc ngủ).

Dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, táo đỏ chứa nhiều đường tự nhiên, chất xơ, vitamin và khoáng chất giúp bổ sung năng lượng và hỗ trợ phục hồi thể lực. Ngoài ra, các hợp chất chống oxy hóa trong táo đỏ có thể góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Nhờ những đặc tính này, táo đỏ thường được sử dụng trong các trường hợp: người mệt mỏi, suy nhược cơ thể; người ăn uống kém, tiêu hóa yếu; người ngủ kém, khó ngủ; phụ nữ sau sinh hoặc người mới ốm dậy cần phục hồi sức khỏe.

Tuy nhiên, táo đỏ chủ yếu có vai trò hỗ trợ bồi bổ và chăm sóc sức khỏe, không thay thế thuốc điều trị trong các bệnh lý cụ thể. Khi sử dụng với mục đích điều trị hoặc dùng kéo dài, bạn nên tham khảo ý kiến thầy thuốc để đảm bảo phù hợp với thể trạng.

2. Cách dùng táo đỏ

BSNT Nguyễn Thanh Hằng giới thiệu một số cách sử dụng táo đỏ phổ biến, dễ làm như sau:

2.1. Trà táo đỏ: Đây là cách sử dụng táo đỏ đơn giản, phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là người mệt mỏi, ngủ kém hoặc cần bồi bổ nhẹ nhàng.

Nguyên liệu: Táo đỏ 5–7 quả, nước 400–500 ml; có thể thêm 3–5 quả kỷ tử hoặc 2–3 lát gừng tươi (tùy nhu cầu).

Cách làm: Táo đỏ rửa sạch, bỏ hạt và khía nhẹ; cho táo đỏ vào nước, đun nhỏ lửa khoảng 10–15 phút; uống khi còn ấm.

Cách dùng: Phù hợp uống vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi ngủ khoảng 2–3 giờ.

Tác dụng: Giúp bổ khí, dưỡng huyết, hỗ trợ ngủ ngon.

2.2. Cháo táo đỏ

Cháo táo đỏ phù hợp với người ăn uống kém, cơ thể suy nhược hoặc mới ốm dậy cần phục hồi sức khỏe.

Nguyên liệu: Gạo tẻ 50–70 g, táo đỏ 5–7 quả, nước 600–700 ml; có thể thêm hạt sen, kỷ tử hoặc long nhãn (tùy nhu cầu).

Cách làm: Gạo vo sạch, táo đỏ rửa sạch, bỏ hạt và khía nhẹ; cho gạo vào nồi với nước, đun đến khi sôi; hạ nhỏ lửa, nấu khoảng 10–15 phút; cho táo đỏ vào, tiếp tục nấu đến khi cháo nhừ và sánh; ăn khi còn ấm.

Cách dùng: Ăn 1 lần/ngày, tốt nhất vào buổi sáng hoặc buổi tối.

Tác dụng: Theo Đông y, cháo táo đỏ giúp kiện tỳ (hỗ trợ tiêu hóa), hòa vị và dễ hấp thu.

2.3. Hầm cùng các món ăn bổ dưỡng

Táo đỏ thường được sử dụng trong các món hầm như gà hầm táo đỏ hoặc canh xương táo đỏ nhằm tăng giá trị dinh dưỡng và hỗ trợ phục hồi sức khỏe.

Tác dụng: Các món hầm có táo đỏ giúp bổ khí huyết, kiện tỳ vị, hỗ trợ phục hồi sau ốm, giảm mệt mỏi và cải thiện giấc ngủ.

2.4. Kết hợp trong bài thuốc Đông y

Trong nhiều bài thuốc Đông y, táo đỏ thường được sử dụng như một vị thuốc hỗ trợ.

3. Ai nên dùng táo đỏ?

Táo đỏ là thực phẩm – vị thuốc có tác dụng bồi bổ cơ thể, phù hợp với một số nhóm đối tượng sau:

Người mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Người ăn uống kém, tiêu hóa yếu. Người ngủ kém, ngủ không sâu. Phụ nữ sau sinh, người mới ốm dậy hoặc người cao tuổi.

Trường hợp nào không nên dùng?

Người đầy bụng, khó tiêu; Người nóng trong, dễ táo bón; Người đái tháo đường hoặc đường huyết cao; Người đang sốt hoặc viêm cấp tính.

Táo đỏ hầm xương giúp bổ khí huyết, kiện tỳ vị.

Lưu ý khi sử dụng

Tổng lượng dùng nên khoảng 5–10 quả/ngày, tùy mục đích sử dụng và thể trạng; nên bỏ hạt khi chế biến để dễ tiêu hóa; không dùng khi bụng đầy trướng; kết hợp chế độ ăn hợp lý.

Tóm lại, táo đỏ là thực phẩm – vị thuốc có giá trị trong bồi bổ cơ thể và hỗ trợ sức khỏe. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, cần sử dụng với lượng phù hợp, đúng cách và theo thể trạng từng người, tránh lạm dụng gây ảnh hưởng không mong muốn.

Theo suckhoedoisong.