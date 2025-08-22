Cái ôm đầu tiên: Lợi ích diệu kỳ của phương pháp da kề da cho mẹ và bé

Tiếp xúc da kề da sau sinh giúp bé ổn định nhịp tim, nhịp thở, duy trì thân nhiệt, bú sớm và tăng cân tốt, đồng thời hỗ trợ mẹ tiết sữa, giảm trầm cảm và gắn kết tình cảm.

Đặt em bé “da kề da” với mẹ ngay sau sinh là hành động quan trọng nhất mà người mẹ có thể dành cho con trong những phút đầu đời. Nhiều nghiên cứu và các tổ chức y tế uy tín trong và ngoài nước như Tổ chức Y tế thế giới, Học viện Nhi khoa Mỹ, Bộ Y tế Việt Nam,... đều khuyến cáo thực hiện phương pháp này. Việc tiếp xúc trực tiếp giữa da mẹ và bé giúp bé cảm nhận được hơi ấm, an toàn và kích thích sự gắn kết tình cảm từ giây phút đầu tiên.

Phương pháp “da kề da” xuất phát từ Nam Mỹ vào những năm 1970, khi các bác sĩ ở Bogota, Colombia áp dụng cho trẻ non tháng do thiếu lồng ấp. Trẻ được đặt trực tiếp trên bụng mẹ và phủ chăn, cơ thể mẹ sưởi ấm và giúp trẻ sống sót. Từ đó, phương pháp này trở thành nền tảng cho các thực hành “da kề da” hiện nay.

Tiếp xúc da kề da ngay sau sinh mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho bé: giúp ổn định nhịp tim, nhịp thở, duy trì thân nhiệt, tăng cơ hội bú sớm, cải thiện tăng cân, hệ miễn dịch khỏe hơn và phát triển não bộ tối ưu. Đồng thời, hành động này cũng hỗ trợ mẹ trong việc kích thích tiết sữa, giảm nguy cơ trầm cảm sau sinh và tăng sự gắn kết với con.

Thời gian “vàng” để thực hiện da kề da là ít nhất 1 giờ sau sinh, và nên lặp lại càng nhiều càng tốt trong những tuần đầu. Nếu mẹ gặp khó khăn, một thành viên khác trong gia đình, kể cả bố, có thể thực hiện thay, giúp bé vẫn nhận được những lợi ích quan trọng.