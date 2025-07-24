Cán bộ, đảng viên nêu gương trong xây dựng đô thị văn minh

Từ việc hợp nhất 7 phường trung tâm, phường Hoà Bình trở thành vùng lõi đô thị mới. Với vị trí chiến lược và kế thừa những nền tảng của đô thị loại II, đồng thời vinh dự được mang tên “Hoà Bình”, phường đang vững tin trên hành trình xây dựng đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp. Trong đó, cần sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Một góc sáng - xanh - sạch - đẹp tại phường Hòa Bình.

Xác định tầm quan trọng của việc nêu gương trong xây dựng đô thị văn minh, Đảng bộ thành phố Hoà Bình trước đây đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề. Nổi bật là Nghị quyết số 03-NQ/TH.U về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ lãnh đạo quản lý; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị, đất đai.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Đình - Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Hoà Bình đánh giá: Việc nêu gương có ý nghĩa quan trọng. Cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện sẽ tạo sự lan toả tích cực trong Nhân dân. Việc thực hiện đúng các quy chế, quy định về quản lý đất đai đô thị và xây dựng đã được các chi đảng bộ chỉ đạo đưa vào bản cam kết tu dưỡng rèn luyện hàng năm của đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng và sinh hoạt các tổ Đảng 213 tổ chức kiểm điểm việc thực hiện, là cơ sở để đánh giá, nhận xét đảng viên cuối năm.

Triển khai đồng bộ các biện pháp từ quán triệt, tuyên truyền, cam kết; rà soát từng trường hợp vi phạm và ra quân xử lý..., công tác quản lý đô thị, đất đai trên địa bàn chuyển biến tích cực. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh; làm mái che, xây bậc lên xuống sai quy định; xây dựng trái phép... từng bước được xử lý hiệu quả. Những trường hợp đảng viên vi phạm đã khắc phục, tháo dỡ công trình, tạo hiệu ứng tốt trong thiết lập trật tự văn minh đô thị.

Những nơi từng là điểm nóng vi phạm trật tự đô thị nay trở thành điểm sáng. Điển hình như đường vào chợ Nghĩa Phương đã khắc phục được tình trạng lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, không còn tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”. Bờ sông Đà từ rậm rạp đã trở thành tuyến đường đi bộ, tập thể dục và nơi tổ chức các sự kiện...

Sau sáp nhập, phường Hoà Bình có 94 tổ dân phố, dân số trên 78.000 người; Đảng bộ có 157 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trên 6.000 đảng viên. Đội ngũ đảng viên là những hạt nhân chính trị ở các cơ quan, đơn vị, khu dân cư; những gương cụ thể có tác động thiết thực đến quần chúng.

Bà Nguyễn Ngọc Minh chia sẻ: Từng tận dụng bờ sông Đà trồng rau, khi được thông báo thu dọn để xây dựng tuyến đường ven sông và thấy những đảng viên làm trước, tôi và các nhà hàng xóm đã thực hiện ngay. Chỉ trong thời gian ngắn, bờ sông đã sạch, đẹp, thành nơi lý tưởng để thư giãn, hít thở không khí trong lành.

Cán bộ, đảng viên và Nhân dân còn đóng góp xây dựng, chỉnh trang đô thị. Chỉ tính riêng phường Phường Lâm (cũ), Nhân dân đã đóng góp hàng trăm triệu đồng lắp cụm loa tại khu Thuỷ Sản; thay các biển quảng cáo, đèn đã hỏng; lắp đèn led chiếu sáng gần 8km từ đường Cù Chính Lan đến tuyến phố đi bộ...

Cán bộ, nhân dân phường Hoà Bình tích cực tham gia vệ sinh môi trường vào sáng Chủ nhật hằng tuần.

Nhiều mô hình phát huy hiệu quả trong cộng đồng như: “Tuyến phố văn minh, khu dân cư không rác”, “Ngôi nhà xanh thu gom rác”... Trong 5 năm qua, phường đã xây dựng 245 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 128 mô hình có sức lan tỏa, tác động tích cực và được nhân rộng.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường xác định phát triển đô thị văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ định hướng của Đảng uỷ, sau khi vận hành ổn định mô hình chính quyền mới, UBND phường đã ban hành Kế hoạch tổ chức vệ sinh môi trường định kỳ vào sáng Chủ nhật hằng tuần nhằm giữ gìn cảnh quan đô thị. Kế hoạch được triển khai đồng loạt tại tất cả các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị trên địa bàn và đôn đốc để tạo thành việc thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Chi bộ tổ 8, phường Phương Lâm (cũ), nay là phường Hoà Bình cho biết: Tổ đã thông báo rộng rãi và cán bộ, đảng viên, Nhân dân rất ủng hộ chủ trương. Tổ sẽ duy trì tốt việc này để chung tay xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Để xây dựng đô thị văn minh, phường tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng vỉa hè, lòng đường; xử lý nghiêm các vi phạm như lấn chiếm không gian công cộng, họp chợ tự phát, quảng cáo sai quy định, xây dựng trái phép, sai phép (từ ngày 1-22/7, UBND phường xử phạt 4 trường hợp và đã trả lại hiện trạng). Phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể. Phát huy vai trò cộng đồng trong chỉnh trang cảnh quan, trồng hoa, cây xanh tại khu dân cư. Tiếp tục duy trì các hô hình tự quản hiệu quả; xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ dân phố kiểu mẫu về cảnh quan đô thị”...

Cẩm Lệ