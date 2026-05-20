Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất tại Phú Thọ

Tối 20/5, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ ban hành Bản tin dự báo mưa lớn trên địa bàn. Theo đó, trong 24 giờ qua, tỉnh Phú Thọ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 19/5 đến 19 giờ ngày 20/5 phổ biến từ 20 - 100mm; một số nơi có lượng mưa rất to như: Tân Pheo 153mm, Lâm Thao 137mm, Thủy điện Suối Nhạp 131mm, Thọ Sơn 129mm, Mường Chiềng 123mm, Năng Yên 106mm, Cự Thắng 105mm...

Dự báo, do chịu ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây hoạt động yếu kết hợp hội tụ gió từ mực 1.500m đến 5.000m hoạt động mạnh, từ tối 20/5 đến ngày 21/5, tỉnh Phú Thọ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 100mm. Đêm 21/5, khu vực tỉnh có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Mưa lớn kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các nơi có địa hình dốc, vùng núi.

Mưa lớn cũng có nguy cơ gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoa màu bị đổ, gãy; làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, ngập úng khu dân cư, ách tắc giao thông, giảm tầm nhìn khi lái xe.

Người dân cần chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Dự báo, đến ngày 22/5, đợt mưa kết thúc.

M.C


