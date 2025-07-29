Câu chuyện điện ảnh: “Bộ Tứ siêu đẳng” thắng lớn với doanh thu 118 triệu USD

{title}
Phim “Bộ Tứ siêu đẳng” đạt 118 triệu USD, vượt mặt “Superman” trong ngày ra mắt, góp phần khởi động lại loạt phim Marvel tại Bắc Mỹ.
Theo ước tính của Exhibitor Relations vào ngày 27/7, trong bước khởi động lại loạt phim siêu anh hùng Marvel Comics được Disney mong đợi, bộ phim “The Fantastic Four: First Steps,” (Tựa phim chiếu tại Việt Nam là “Bộ Tứ siêu đẳng: Những bước chân đầu tiên”) đã chinh phục phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua khi thu về 118 triệu USD và vượt mặt "Superman."
“Bộ Tứ siêu đẳng” kể về câu chuyện của một nhóm siêu anh hùng cố gắng giải cứu một thế giới tương lai cổ điển khỏi tay tên ác quỷ Galactus. Phim có sự góp mặt của các nam diễn viên Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach - chủ nhân giải Emmy, và Joseph Quinn.
Từ công ty Franchise Entertainment Research chuyên cung cấp thông tin phòng vé cho ngành công nghiệp điện ảnh, ông David A. Gross nhận định rằng dù “Bộ Tứ siêu đẳng” là loạt phim siêu anh hùng khiêm tốn và đang gặp khó khăn, nhưng phần phim mở đầu đã gặt hái thành quả xuất sắc.
Rớt xuống vị trí thứ hai trong doanh thu phòng vé tuần qua là “Superman” của đạo diễn James Gunn, với 24,9 triệu USD. Tính đến nay, doanh thu toàn cầu của bộ phim hành động có sự góp mặt của siêu anh hùng biểu tượng đến từ Warner Bros. và DC Studios đã vượt mốc 500 triệu USD.
Với phong cách riêng biệt của mình, đạo diễn James Gunn khắc họa người hùng huyền thoại trong vũ trụ DC hoàn toàn mới, với sự kết hợp độc đáo của các yếu tố hành động đỉnh cao, hài hước và vô cùng cảm xúc. Một Superman (do David Corenswet thủ vai) với lòng trắc ẩn và niềm tin vào sự thiện lương của con người xuất hiện đầy hứa hẹn trên màn ảnh.
Đứng thứ ba với 13 triệu USD doanh thu phòng vé là “Jurassic World: Rebirth” (Tựa phim Việt: “Thế giới khủng long: Tái sinh”) - phần mới nhất trong loạt phim bom tấn về khủng long. Tổng doanh thu toàn cầu của phim hiện đạt 672,5 triệu USD.
“Jurassic World: Rebirth” (Tựa phim Việt: “Thế giới khủng long: Tái sinh”) với doanh thu phòng vé đạt 13 triệu USD.
Bộ phim của Universal, với sự tham gia của Scarlett Johansson, Jonathan Bailey và Mahershala Ali, đưa người xem đến một cơ sở nghiên cứu trên đảo bị bỏ hoang, nơi ẩn chứa những bí mật - và những con khủng long đột biến gene.
Trong khi đó, “F1: The Movie,” bộ phim của Apple và Warner Bros., do tài tử Brad Pitt thủ vai tay đua Công thức 1 hết thời đã vươn lên vị trí thứ tư với 6,2 triệu USD.
“Smurfs” - bộ phim mới nhất với sự góp mặt của những sinh vật màu xanh đáng yêu và Rihanna trong vai Xì Trum - rớt xuống vị trí thứ năm chỉ sau tuần thứ hai công chiếu tại Bắc Mỹ, với doanh thu 5,4 triệu USD.
Các vị trí còn lại trong Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua gồm:
6. “I Know What You Did Last Summer” (5,1 triệu USD)
7. “How to Train Your Dragon” (2,8 triệu USD)
8. “Eddington” (1,7 triệu USD)
9. “Saiyaara” (1,3 triệu USD)
10. “Oh, Hi!” (1,1 triệu USD).
