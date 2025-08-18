Cháy quán Café, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07), lúc 1 giờ 20 phút rạng sáng nay - 18/8 xảy ra vụ cháy quán Cafe Thảo Vy tại thôn Cao Đường, xã Cao Dương; diện tích cháy khoảng 50m2. Đây là nhà ở kết hợp kinh doanh, chủ quán là bà Lê Thị Nhàn.

Lực lượng chức năng chữa cháy tại quán Cafe Thảo Vy, thôn Cao Đường, xã Cao Dương.

Ngay khi nhận tin báo, Phòng PC07 đã chỉ đạo Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Lương Sơn điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đơn vị đã phối hợp với Công an xã Cao Dương và lực lượng tại chỗ triển khai công tác chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ 15 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Đơn vị tiếp tục triển khai đội hình làm mát, ngăn cháy lan và phối hợp với Công an xã tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi và làm hư hỏng 2 xe mô tô, 1 xe đạp điện, 1 tivi, 5 bộ bàn ghế, 1 quầy pha chế cùng các vật dụng khác; ước tính sơ bộ khoảng 70 triệu đồng.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể của vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cẩm Lệ