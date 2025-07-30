Chi Pu, Hòa Minzy làm đội trưởng tại “Sao nhập ngũ 2025”

Chi Pu, Hòa Minzy, Diệu Nhi và Linh Ngọc Đàm là 4 nghệ sĩ nữ tham gia “Sao nhập ngũ 2025” với vai trò đội trưởng. 4 nghệ sĩ nam là Tim, Độ Mixi, Bình An và Huỳnh Anh cũng tham gia mùa này với vai trò đội trưởng.

“Sao nhập ngũ 2025” chính thức công bố 4 nghệ sĩ nữ sẽ tham gia chương trình với vai trò đội trưởng gồm Hòa Minzy (Nguyễn Thị Hòa), Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi), Diệu Nhi (Trần Thị Diệu Nhi) và Linh Ngọc Đàm (Đàm Thị Ngọc Linh). Trước đó, chương trình xác nhận 4 nghệ sĩ nam là Tim (Trần Nguyên Cát Vũ), Độ Mixi (Phùng Thanh Độ), Bình An (Nguyễn Bình An) và Huỳnh Anh (Lê Huỳnh Anh) cũng tham gia mùa này với vai trò đội trưởng.

Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm và Diệu Nhi là những gương mặt cũ, từng góp mặt trong “Sao nhập ngũ” những mùa trước, trong khi đây là lần đầu tiên Chi Pu tham gia chương trình. Trên trang cá nhân, Chi Pu đăng tải lại video giới thiệu trong “Sao nhập ngũ” kèm chú thích: “Đồng chí Nguyễn Thuỳ Chi đã sẵn sàng nhập ngũ!”.

Chi Pu được mong chờ sẽ là một nhân tố bất ngờ trong “Sao nhập ngũ 2025”

Thông tin Chi Pu tham gia “Sao nhập ngũ 2025” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Chi Pu được mong chờ sẽ là một nhân tố bất ngờ trong “Sao nhập ngũ” năm nay. Nhiều khán giả bày tỏ thích thú khi lần đầu tiên nữ nghệ sĩ tham gia chương trình: “Năm nay nhất định phải xem rồi”; “Đợt trước mong Chi tham gia chương trình này, nay thành hiện thực luôn, chắc chắn phải xem”; “Háo hức chờ đến ngày phát sóng ghê”...

3 nữ nghệ sĩ Hòa Minzy, Linh Ngọc Đàm và Diệu Nhi cũng nhận được tình cảm của khán giả khi quay trở lại “Sao nhập ngũ”. Cả ba đều mang đến năng lượng tích cực, tạo ra nhiều khoảnh khắc hài hước và gần gũi, giúp chương trình thêm phần sôi động. Hòa Minzy ghi điểm nhờ tính cách lạc quan, nhiệt tình. Linh Ngọc Đàm gây ấn tượng với tinh thần kỷ luật và sự nỗ lực trong các thử thách, còn Diệu Nhi duyên dáng với nét hài hước tự nhiên, trở thành “cây hài” mang tiếng cười cho đồng đội.

“Sao nhập ngũ” là chương trình truyền hình thực tế về quân đội với sự tham gia của các nhân vật là những người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực. Tính đến năm 2025, đây là chương trình truyền hình thực tế duy nhất tại Việt Nam mà công dân được tham gia trải nghiệm trong lực lượng an ninh nói chung tại Việt Nam.

Vào tháng 11/2024, “Sao nhập ngũ 2024: Gót hồng trên lửa đạn” khép lại với Quán quân thuộc về Jun Vũ (Vũ Phương Anh).

