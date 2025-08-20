Chìa khóa chống bỏ lọt tội phạm và vi phạm pháp luật

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh chú trọng thực hiện công tác tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết KN-TC trong hoạt động tư pháp đúng quy định pháp luật, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân nhằm chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và vi phạm pháp luật. Góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Chị Ngô Thị Hồng Vân, trú tại khu Liên Phương, phường Nông Trang đến phòng tiếp công dân của VKSND tỉnh khiếu nại các văn bản trả lời đơn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Quá trình tiếp công dân, kiểm sát viên (KSV) đã tìm hiểu nguyên nhân, bản chất sự việc mà chị Vân khiếu nại. Chị và chồng sau khi kết hôn đi lao động ở nước ngoài. Thời gian này có gửi tiền về cho mẹ chồng ở nhà giúp vợ chồng chị mua đất.

Tuy nhiên, sau thời gian lao động ở nước ngoài, hai vợ chồng chị về nước. Do mẫu thuẫn nên vợ chồng chị tiến hành thủ tục ly hôn tại Tòa án. Tòa án đã thụ lý, giải quyết vụ án tranh chấp hôn nhân gia đình, có phát sinh việc chia tài sản chung của vợ chồng và có vướng mắc về số tiền đã gửi mẹ chồng mua đất.

Vụ việc đã hơn 3 năm kể từ ngày thụ lý, vẫn chưa được Tòa án giải quyết. Tòa án đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan điều tra để xem xét có dấu hiệu hình sự trong sự việc liên quan đến tiền gửi về cho mẹ chồng mua đất hộ không. Sau khi nghiên cứu, đánh giá tài liệu, Cơ quan điều tra đã chuyển trả lại hồ sơ cho Tòa án vì vụ việc chỉ mang tính chất tranh chấp về dân sự, không có dấu hiệu hình sự.

Sau khi nắm bắt sự việc, KSV đã phân tích và hướng dẫn các nội dung liên quan đến nội dung kiến nghị, phản ánh, chị Vân đã đồng tình với quan điểm giải quyết của KSV và đã rút đơn khiếu nại. Sau đó, chị Vân đã yêu cầu Tòa án giải quyết các vấn đề về hôn nhân, về con chung.

Đây chỉ là một trong hàng trăm vụ việc được KSV Phòng Thanh tra - Khiếu tố giải quyết thấu tình đạt lý trong quá trình tiếp công dân, được công dân ghi nhận.

Thực hiện Luật Tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân, giải quyết KN-TC và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp”; thời gian qua, VKSND hai cấp tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận KN-TC của công dân theo quy định. Các cơ quan VKSND quan tâm bố trí phòng tiếp công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến KN-TC; công khai lịch tiếp công dân của Viện trưởng; bố trí, phân công cán bộ, kiểm sát viên tiếp công dân đầy đủ; đảm bảo tất cả các trường hợp công dân đến gửi đơn đều được tiếp nhận theo đúng quy định.

Công tác tiếp công dân của VKSND tỉnh được thực hiện đúng quy định của pháp luật

VKSND hai cấp thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn KN-TC với các nội dung chủ yếu ở lĩnh vực hình sự, thi hành án dân sự và các vụ án dân sự, hành chính. Tăng cường kiểm sát việc phân loại, giải quyết các đơn do Viện kiểm sát tiếp nhận, chuyển các cơ quan tư pháp giải quyết, đảm bảo việc giải quyết đúng quy định pháp luật.

Trong 10 tháng (từ 1/10/2024 đến 31/7/2025), tại VKSND các cấp đã tiếp 434 lượt công dân, trong đó, lãnh đạo tiếp 26 lượt; Số đơn VKSND các cấp tiếp nhận 1266 đơn/1257 việc (xử lý đơn tồn từ năm 2024 chuyển sang 8 đơn; xử lý đơn mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo năm 2025 là 1.258 đơn); có 41 đơn/41 việc đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKSND, (trong đó có 39 đơn/39 việc khiếu nại, 2 đơn/2 việc tố cáo); Số đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết và kiểm sát việc giải quyết 814 đơn/810 việc (gồm đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tố giác tội phạm).

Việc tiếp nhận và xử lý đơn luôn chính xác, kịp thời giữa các loại đơn KN-TC, kiến nghị, phản ánh và tố giác tội phạm để xử lý, giải quyết đúng quy định.

Các đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết đều được thụ lý và phân công KSV trực tiếp tiến hành nghiên cứu, đề xuất, đối thoại, xác minh và ban hành quyết định giải quyết. Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt 100%. Đối với các đơn KN-TC không thuộc thẩm quyền, Viện KSND hai cấp tỉnh Phú Thọ chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và vào sổ theo dõi, có danh sách theo dõi riêng và thực hiện công tác kiểm sát theo quy định. Đối với đơn KN-TC nặc danh, không có địa chỉ... nhưng có nội dung, có căn cứ để xem xét thì với trách nhiệm trước Nhân dân, VKSND hai cấp tỉnh Phú Thọ vẫn xem xét các nội dung đã nêu trong đơn.

Đồng thời, VKSND hai cấp đã tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết KN-TC tại các cơ quan tư pháp 5 lượt, ban hành 5 kết luận, 6 yêu cầu tự kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền và 6 yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu đối với các cơ quan tư pháp trong công tác thụ lý, giải quyết KN-TC. Các kết luận, yêu cầu đều được các cơ quan nghiêm túc thực hiện.

Kiểm sát viên được phân công tiếp công dân là người nắm vững các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành

Đồng chí Trần Mỹ Sơn - Chánh Thanh tra VKSND tỉnh cho biết: Để công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết KN-TC trong hoạt động tư pháp đạt hiệu quả hơn. Thời gian tới, đơn vị bám sát nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tiếp công dân đúng quy định; phân loại đơn chính xác, kịp thời. Giải quyết kịp thời, có căn cứ đơn KN-TC thuộc thẩm quyền; thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với VKS cấp khu vực.

Chú trọng công tác kiểm sát việc giải quyết KN-TC trong hoạt động tư pháp, phối hợp các cơ quan tư pháp giải quyết dứt điểm những vụ, việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về KN-TC cho Nhân dân để nâng cao nhận thức pháp luật, hạn chế khiếu kiện trái pháp luật. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác nhất là việc sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý đơn KN-TC đối với VKSND hai cấp.

