Chỉnh trang đô thị - chuẩn bị cái Tết gọn gàng cho phố

Những ngày cuối năm, đi dọc các tuyến phố trung tâm của Nông Trang, Việt Trì, dễ nhận ra không khí Tết đang đến bằng những đổi thay rất cụ thể. Vỉa hè được trả lại khoảng không vốn có, các bồn hoa được sắp đặt lại tại những nút giao chính, hệ thống chiếu sáng được rà soát, bổ sung. Không cần phô bày, công tác chỉnh trang vẫn đủ để người dân cảm nhận một diện mạo khác của phố khi Tết cận kề.

Đón Xuân mới, từ cảnh quan, vệ sinh môi trường đến trật tự đô thị, các phần việc được triển khai theo kế hoạch rõ ràng, tập trung vào những điểm gắn trực tiếp với sinh hoạt hằng ngày. Chỉnh trang đô thị, vì thế, không chỉ là làm đẹp cho vài ngày Tết, mà là dịp sắp xếp lại không gian sống, tạo nền nếp để đô thị bước vào năm mới một cách chỉn chu hơn.

Nhiều pano, áp phích được bày trí trang hoàng rực rỡ tại các điểm trung tâm.

Từ hạng mục nhỏ đến diện mạo chung

Công tác chỉnh trang đô thị dịp cuối năm tại Nông Trang và Việt Trì được triển khai trên cơ sở một kế hoạch rõ ràng, đi vào những phần việc tác động trực tiếp đến không gian sinh hoạt hằng ngày của người dân. Từ các tuyến phố trung tâm, những nút giao đông phương tiện đến khu vực dân cư tập trung, việc sắp xếp lại cảnh quan, bổ sung hệ thống chiếu sáng, bảo đảm vệ sinh môi trường và trật tự đô thị được thực hiện đồng thời, theo từng đầu việc cụ thể, không chồng chéo.

Khắp phố phường cờ hoa rực rỡ chào đón Tết Nguyên đán.

Theo ông Lê Hữu Tuyển - Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Nông Trang: Dự án chỉnh trang cảnh quan đô thị đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 957 triệu đồng, triển khai trong giai đoạn 2025-2026. Nguồn vốn được phân bổ cho các hạng mục từ xây dựng, lắp đặt cảnh quan đến khảo sát, giám sát kỹ thuật, quản lý dự án và nghiệm thu, bảo đảm quá trình thực hiện đúng quy định và tiến độ. Trọng tâm của dự án là bố trí các điểm trang trí tại những khu vực có mật độ giao thông cao; đồng thời rà soát, điều chỉnh hệ thống chiếu sáng và chỉnh trang một số không gian công cộng, tạo cảm nhận gọn gàng, dễ chịu khi người dân đi lại những ngày giáp Tết.

Tại phường Việt Trì, chỉnh trang đô thị được lồng ghép chặt chẽ với công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường cuối năm. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, sắp xếp lại hoạt động kinh doanh trên các tuyến phố chính; song song với đó là các đợt tổng vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông hệ thống thoát nước. Cách làm này giúp việc chỉnh trang không tách rời quản lý, mà trở thành một phần của quá trình lập lại trật tự đô thị, hướng tới không gian thông thoáng, an toàn trước thềm Tết Nguyên đán.

Điểm gặp nhau trong cách làm của hai phường là sự tiết chế cần thiết: Không dàn trải, không chạy theo hình thức. Mỗi hạng mục đều được lựa chọn trên cơ sở nhu cầu sử dụng thực tế của người dân, ưu tiên những vị trí “dễ thấy, dễ cảm nhận”. Chính từ những lựa chọn ấy, diện mạo đô thị dần thay đổi theo cách rõ ràng, vừa đủ, khi năm cũ đang khép lại và một mùa Xuân mới đang đến gần.

Phố vào xuân bằng sự chỉn chu

Những chuyển động trong công tác chỉnh trang đô thị không chỉ được nhận diện qua các hạng mục kỹ thuật, mà hiện rõ trong cảm nhận hằng ngày của người dân. Trên nhiều tuyến phố trung tâm Nông Trang và Việt Trì, vỉa hè thông thoáng hơn; các điểm trang trí được đặt vừa đủ để tạo nhấn; hệ thống chiếu sáng được bổ sung hợp lý, khiến không gian sinh hoạt buổi tối trở nên an toàn, dễ chịu hơn trước.

Các ngõ phố mang diện mạo mới

Theo ông Lê Hữu Tuyển chia sẻ: Mục tiêu của đợt chỉnh trang cuối năm không dừng lại ở việc tạo không khí Tết, mà hướng tới “sắp xếp lại trật tự đô thị theo hướng lâu dài, bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng gắn trực tiếp với đời sống người dân”. Bởi vậy, cùng với đầu tư cảnh quan, địa phương tăng cường quản lý vỉa hè, lòng đường; yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không tái lấn chiếm, giữ ổn định trật tự sau cao điểm Tết.

Tại Việt Trì, chỉnh trang đô thị được triển khai song song với các đợt ra quân bảo đảm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Các tuyến phố chính được kiểm tra thường xuyên; rác thải được thu gom kịp thời; những điểm tồn tại kéo dài được xử lý dứt điểm trước Tết. “Phố gọn hơn thì buôn bán, đi lại cũng thuận lợi hơn. Người dân thấy rõ sự thay đổi nên tự giác giữ gìn hơn”, một tiểu thương kinh doanh lâu năm trên địa bàn chia sẻ.

Đáng chú ý là sự đồng thuận của người dân trong quá trình chỉnh trang. Không ít hộ tự giác tháo dỡ mái che, sắp xếp lại vật dụng kinh doanh, phối hợp với lực lượng chức năng trong các đợt ra quân. Từ đó, chỉnh trang đô thị không còn là công việc riêng của chính quyền, mà trở thành câu chuyện chung của cộng đồng khi Tết đến gần.

Khi những tuyến phố đã gọn gàng hơn, ánh sáng đô thị được sắp xếp lại, trật tự dần đi vào nền nếp, không khí Tết hiện lên theo một cách rất khác: vừa phải, dễ chịu. Chỉnh trang đô thị ở Nông Trang và Việt Trì vì thế không khép lại sau vài tuần cao điểm cuối năm, mà mở ra một cách nhìn về quản lý đô thị - nơi mỗi hạng mục đầu tư đều hướng tới sự ổn định dài hơi và cảm nhận thực chất của người dân.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, không cầu kỳ hình thức, đô thị bước vào Xuân với một diện mạo chỉn chu hơn - và quan trọng hơn, với ý thức gìn giữ không gian chung đang dần được bồi đắp, lan tỏa trong cộng đồng.

Hương Giang