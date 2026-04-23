Chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027

Chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở GD&ĐT đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, kỳ thi năm nay, toàn tỉnh dự kiến bố trí 110 điểm thi với 1.962 phòng thi, phục vụ khoảng 47.234 thí sinh; huy động trên 7.100 cán bộ, giáo viên, lực lượng tham gia làm công tác thi.

Chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Sở đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trọng tâm là tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức ôn tập, khảo sát chất lượng, hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi chính xác, đúng thời gian. Công tác tuyên truyền, quán triệt quy chế thi được đẩy mạnh tới cán bộ, giáo viên và học sinh; đặc biệt chú trọng phổ biến các điểm mới, nâng cao ý thức phòng chống gian lận trong thi cử. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, chuẩn bị tổ chức kỳ thi.

Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, Sở GD&ĐT cho biết, kỳ thi dự kiến diễn ra từ ngày 1 - 3/6/2026 với 138 hội đồng tuyển sinh, tổng chỉ tiêu 46.671 học sinh. Toàn tỉnh thành lập 109 hội đồng coi thi.

Điểm mới của kỳ thi là 100% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến, được đăng ký tối đa 7 nguyện vọng, thực hiện xét tuyển 1 lần sau phúc khảo. Quy định điểm xét tuyển nguyện vọng 2 cao hơn ít nhất 1 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển nhằm nâng cao chất lượng đầu vào.

Sở GD&ĐT đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo; xây dựng cấu trúc đề thi, đề tham khảo từ đầu năm học; tổ chức tập huấn phần mềm tuyển sinh và rà soát dữ liệu học sinh. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, phương án đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh được triển khai đồng bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Các kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh tỉnh mới, địa bàn rộng, quy mô học sinh đông hơn nhiều so với các năm trước; đặc thù nhiều khu vực khác nhau đòi hỏi tính bao quát cao trong công tác chỉ đạo và tổ chức.

Thống nhất chủ trương thành lập hai Ban Chỉ đạo thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 và thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT khẩn trương dự thảo phân công nhiệm vụ cho thành viên hai Ban chỉ đạo bám sát chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Cùng với đó, công tác chuẩn bị cần dự báo tình hình để có phương án dự phòng, không bị động trong mọi tình huống, nhất là việc phối hợp xây dựng phương án ứng phó trong trường hợp bão lũ, dịch bệnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cần tăng cường tuyên truyền về hai kỳ thi để học sinh, phụ huynh nắm bắt và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

