Chuyển biến tích cực trong giải quyết hậu quả chất độc hoá học

10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TƯ ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hoá học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến tích cực đối với công tác giải quyết hậu quả CĐHH. Những nỗ lực ấy không chỉ giúp nạn nhân vượt qua khó khăn mà còn thể hiện truyền thống nhân ái “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xoa dịu nỗi đau do hậu quả chiến tranh để lại.

Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Phú Thọ tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Hùng Sinh, khu Tầm Vông, xã Phù Ninh là thương binh 2/4, nạn nhân CĐDC có 2 con cũng đều là nạn nhân CĐDC.

Mỗi lần có dịp gặp gỡ, trò chuyện với những người chịu ảnh hưởng bởi CĐHH, trong tâm trí tôi đều dâng trào cảm xúc ám ảnh, xót xa. Có những gia đình đời cha phơi nhiễm, đời con phải gánh hậu quả nặng nề. Đau xót thay, hiện nay, có nhiều gia đình lâm vào cảnh thế hệ F1 tuổi đã cao, sức khoẻ ngày càng giảm sút, trong khi thế hệ F2 là con đẻ của họ mắc nhiều loại bệnh, khuyết tật, dị dạng. Đối với những trường hợp thế hệ F2 bố mẹ đã qua đời không nơi nương tựa hoặc già yếu thì họ lấy ai là chỗ dựa cho phần đời còn lại.

Đơn cử như trường hợp của chị Hoàng Thị Nhàn, sinh năm 1980, ở khu Quyết Tiến, xã Cẩm Khê khiến nhiều người không khỏi thương cảm. Sau khi bố, mẹ lần lượt qua đời, đã nhiều năm nay, chị Nhàn một mình sống trong ngôi nhà cấp 4. Nhà có 6 anh, chị, em nhưng chỉ có chị Nhàn và người em trai út bị nhiễm chất độc da cam (CĐDC) từ bố. Các anh, em đều đã xây dựng gia đình, chỉ có chị mang căn bệnh “lạ” chung sống cùng bố mẹ. Ngay từ khi sinh ra, khắp cơ thể chị đã mọc những u cục, nặng nhất khuôn mặt giờ đây đã bị bướu thịt che gần hết lại thêm thần trí chậm chạp. Mặc dù được hưởng đầy đủ trợ cấp bảo trợ xã hội dành cho nạn nhân CĐDC thế hệ F2 nhưng với chị sự tự ti, mặc cảm vẫn đeo bám mỗi ngày.

Theo thống kê, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình hiện quản lý gần 13.000 nạn nhân CĐDC, gồm 9.200 người trực tiếp tham gia kháng chiến (F1) và hơn 3.800 người gián tiếp bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng chính sách (F2, F3). Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động về hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đối với môi trường và sức khỏe con người. Các phong trào, cuộc vận động thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Trong 10 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Hội để triển khai hiệu quả các chính sách: Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, xây mới, sửa nhà ở. Các phong trào vận động quyên góp thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm mang lại giá trị hỗ trợ lớn. Từ năm 2015 - 2025, hơn 56 tỷ đồng tiền mặt và quà tặng đã được trao đến tay các nạn nhân. Ngoài ra, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Phú Thọ đã trao tặng 126 giường gỗ, 261 xe lăn, hỗ trợ xây, sửa 37 ngôi nhà và tổ chức gần 5.000 lượt khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí. Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Vĩnh Phúc (cũ) hỗ trợ xây, sửa 68 nhà khám, cấp thuốc miễn phí cho 6.384 nạn nhân; tặng 83 xe lăn. Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Hoà Bình (cũ) hỗ trợ xây sửa 405 nhà; thu thập hơn 3.000 chữ ký phản đối vũ khí hạt nhân...

Công tác thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng nói chung, với nạn nhân CĐDC nói riêng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách và đảm bảo thời gian theo quy định.

Đồng chí Bùi Quang Vinh - Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin Phú Thọ chia sẻ: “Nhằm xoa dịu nỗi đau da cam, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, chế độ ưu đãi đối với NNCĐDC. Nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã dành những tình cảm, sự ủng hộ đối với đối tượng này. Hoạt động của hội từ tỉnh tới cơ sở ngày càng phong phú, hiệu quả, thiết thực. Tổ chức hội đã thực sự trở thành chỗ dựa, là đầu mối, cánh tay nối dài của chính quyền cùng cấp để động viên, giúp đỡ kịp thời những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; xứng đáng với vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho nạn nhân và hội viên CĐDC”.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách đối với NNCĐDC, tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội gắn với dịp Kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (năm 2026). Các cấp Hội chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền để triển khai các hoạt động thiết thực, hướng tới nạn nhân. Duy trì công tác kiểm tra, giám sát để nhân rộng các điển hình tiên tiến. Các cấp có thẩm quyền cần xem xét hỗ trợ các gia đình nạn nhân khó khăn, sửa đổi chính sách cho thế hệ F3, bổ sung chế độ cho người phục vụ nạn nhân nặng và cho phép giám định lại tình trạng bệnh tật để nâng mức trợ cấp, góp phần xoa dịu nỗi đau, ổn định cuộc sống cho những người chịu ảnh hưởng bởi thảm họa da cam.

Hồng Nhung