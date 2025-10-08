Công an Phú Thọ: Tất cả vì sự bình yên của Nhân dân

Thực hiện lời thề sắt son một lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và phụng sự Nhân dân, xứng đáng với vai trò “lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Với đặc thù là địa bàn trung chuyển, giao thông thuận lợi, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhiều loại tội phạm có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Các đối tượng không chỉ xuất hiện trên đường phố mà còn hoạt động mạnh mẽ trên không gian mạng. Bản thân các đối tượng đều là những tên côn đồ cộm cán, mang nhiều tiền án, tiền sự; khi bị phát hiện sẵn sàng dùng vũ khí nóng để chống trả...

Trước những thách thức ngày càng lớn, Công an tỉnh đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Phú Thọ - “lá chắn thép” trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân

Trong 5 năm gần đây, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, khẳng định bản lĩnh, trình độ và sự nhạy bén của lực lượng công an tỉnh. Nổi bật trong đó là việc bóc gỡ các đường dây lừa đảo tiền ảo, huy động vốn trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng, hoạt động xuyên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, thu giữ hàng chục kilôgam ma túy tổng hợp, truy tố nhiều bị can ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tại các địa bàn trọng điểm như Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Lâm Thao, Thanh Sơn..., công an các đơn vị tăng cường tuần tra, trấn áp, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc nghiêm trọng, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo thống kê, trong nhiệm kỳ 2020-2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,04% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 86,2%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,5%. Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt trên 70%; tỷ lệ tái phạm tội trong số người đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù dưới 5%.

Công tác phòng cháy, chữa cháy được Công an tỉnh triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả cao

Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được triển khai có chiều sâu, chặt chẽ trên mọi phương diện. Công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục tăng cường chỉ đạo và thiết lập bài bản, khoa học. Cho đến nay, tình trạng xe quá khổ, quá tải, vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ được giảm đáng kể, tạo dư luận tốt trong Nhân dân. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm, chú trọng. Lực lượng Công an xã được củng cố về mọi mặt, nhờ đó, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự, quản lý cư trú và giải quyết các thủ tục hành chính.

Những nỗ lực, hi sinh ấy đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra; nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Toàn lực lượng đã có 1 tập thể, 9 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; 9 thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, Công an tỉnh đã nhận 220 thư cảm ơn của Nhân dân - minh chứng sinh động cho niềm tin mà người dân gửi gắm vào lực lượng công an. Những phần thưởng cao quý ấy chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục vững vàng trên con đường “vì dân phục vụ”, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, làm điểm tựa cho Nhân dân trong cuộc sống bình yên.

Công an tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tội phạm biến hóa khôn lường, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự sẽ đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Tuy nhiên, với truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Vì nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Công an tỉnh tiếp tục chủ động xây dựng những phương án, kế hoạch đấu tranh phù hợp với từng địa bàn, đối tượng. Trong đó, trọng tâm xuyên suốt chính xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Từ nay đến năm 2030, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ “vừa hồng, vừa chuyên” có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ; sắc bén trong tham mưu, sáng tạo, linh hoạt đề xuất và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Từ đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Lê Minh