Công an xã Cao Phong cấp căn cước lưu động tại nhà cho người dân

Ngày 6/9, Công an xã Cao Phong đã tiến hành làm thủ tục cấp căn cước tại nhà cho bà Nguyễn Thị Tiện, sinh năm 1965, trú tại Khu 5, xã Cao Phong.
Do tuổi cao, bị tai biến nên bà Nguyễn Thị Tiện không trực tiếp đến trụ sở Công an xã Cao Phong làm căn cước được. Với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, đồng chí Trưởng Công an xã Cao Phong đã chỉ đạo cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực đến tận nhà để thực hiện thủ tục cấp căn cước cho bà Nguyễn Thị Tiện.
Công an xã Cao Phong hỗ trợ làm căn cước tại nhà cho bà Nguyễn Thị Tiện, trú tại khu 5, xã Cao Phong
Sau khi hoàn thành các thủ tục, gia đình bà Nguyễn Thị Tiện đã viết thư tay gửi lời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ tận tình mà lực lượng Công an xã Cao Phong dành cho người dân.
Được biết thời gian qua, Công an xã Cao Phong đã hỗ trợ làm căn cước tại nhà cho 3 trường hợp người già yếu trên địa bàn xã. Hành động hỗ trợ cấp căn cước lưu động của Công an xã đã góp phần lan toả hình ảnh đẹp, củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Đinh Thắng
