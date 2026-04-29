Công ty Cổ phần xử lý chất thải Phú Thọ tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 -2031

Ngày 28/4, Công ty Cổ phần xử lý chất thải Phú Thọ đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đồng thời tiến hành Đại hội cổ đông lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các cổ đông tham dự Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cổ đông bỏ phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần xử lý chất thải Phú Thọ.

Nhiệm kỳ qua, Công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp, góp phần đảm bảo môi trường trên địa bàn.

Một số dự án được triển khai như: mở rộng bãi chôn lấp chất thải trơ tại Xí nghiệp Trạm Thản, đóng bãi chôn lấp hiện hữu bằng công nghệ phủ bạt HDPE, mở rộng ô chôn lấp rác thải công nghiệp thông thường. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều tăng trưởng tích cực qua từng năm.

Lãnh đạo Công ty tặng hoa chia tay các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới.

Giai đoạn 2021 - 2025, sản lượng xử lý chất thải tăng từ trên 109.000 tấn lên 151.000 tấn; doanh thu tăng từ 40.900 triệu đồng lên gần 58.500 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 7.510 triệu đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 13 triệu đồng/người/tháng. Từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty đều được nhận giấy khen của Đảng ủy khối, Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công ty xác định tiếp tục duy trì công tác tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp, khắc phục khó khăn đảm bảo môi trường trong khu vực; mở rộng loại hình dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp và chính quyền địa phương, hướng tới phát triển bền vững.

Công ty cũng tập trung đầu tư một số hạng mục công trình xử lý chất thải phục vụ nâng cao hiệu quả xử lý chất thải, đảm bảo yêu cầu vận hành. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết nhằm thực hiện tốt Văn bản số 3529/UBND-KT11 ngày 11/3/2026, đảm bảo mức tăng trưởng doanh thu hoặc sản lượng từ 10% trở lên; hoàn thành 100% nghĩa vụ nộp ngân sách, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên, người lao động, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Hội đồng quản trị và 3 đồng chí vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2026 - 2031). Nhân dịp này, Công ty tổ chức chia tay, tri ân các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II không tiếp tục tham gia nhiệm kỳ mới.

Bích Liên - Đặng Khánh