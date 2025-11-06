Đại hội Công đoàn cơ sở Agribank Chi nhánh Phú Thọ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025- 2030

Ngày 6/11, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Agribank Chi nhánh Phú Thọ tổ chức đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có 79 đại biểu đại diện cho 374 đoàn viên công đoàn thuộc 10 CĐCS thành viên.

Ra mắt Ban Chấp hành CĐCS Agribank Chi nhánh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá tình hình hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2025; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2023-2025.

Nhiệm kỳ 2023-2025, CĐCS Agribank Chi nhánh Phú Thọ đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành luôn bám sát chỉ đạo của Công đoàn Agribank, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Chi nhánh, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng định hướng. Tổ chức công đoàn các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, duy trì phát triển hoạt động kinh doanh; phối hợp tốt với các phòng chuyên môn thực hiện tốt các giải pháp trong kinh doanh để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng, góp phần nâng cao uy tín của Agribank trên địa bàn.

Việc thực hiện các chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với đoàn viên công đoàn, người lao động được Ban Chấp hành CĐCS đặc biệt chú trọng. Công tác bảo hộ lao động, trang bị phương tiện làm việc, các chế độ phụ cấp, công tác phí, tiền làm thêm giờ... được quan tâm thực hiện đầy đủ; thu nhập, đời sống của đoàn viên, người lao động luôn đảm bảo, từng bước được cải thiện, nâng cao.

Công đoàn cơ sở tích cực vận động cán bộ, đoàn viên ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh

Công tác an sinh xã hội được tổ chức công đoàn chú trọng, các hoạt động nhân đạo, từ thiện triển khai rộng khắp. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn cơ sở đã vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lụt bão, thiên tai, chung tay xoá nhà tạm, làm nhà tình nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, học sinh vượt khó, ủng hộ trang thiết bị cho trường học...với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Những nỗ lực trong hoạt động của tổ chức công đoàn đã góp phần hoàn thành mục tiêu kinh doanh của toàn hệ thống. Bình quân mỗi năm nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Phú Thọ tăng trưởng 14,3%, dư nợ tăng 15,2%, vượt mục tiêu nhiệm kỳ đề ra; tỷ lệ nợ xấu của đơn vị luôn thấp hơn tỷ lệ nợ xấu Agribank giao.

Các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường niên, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết thống nhất trong toàn hệ thống.

Nhiệm kỳ 2025-2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, CĐCS Agribank Chi nhánh Phú Thọ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thể thao, văn hoá, văn nghệ và các hoạt động an sinh xã hội; phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên trong chuyển đổi số ngành ngân hàng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ kinh doanh của Agribank Chi nhánh Phú Thọ, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

