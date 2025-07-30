Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cự Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Cự Đồng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Cự Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cự Đồng, Tất Thắng, Thắng Sơn. Đảng bộ xã có 52 tổ chức Đảng trực thuộc và 816 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Nhiều chỉ tiêu vượt Nghị quyết Đại hội đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 11,55 tỷ đồng, đạt 745%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 720 tỷ đồng, đạt 110,7%, vượt mục tiêu nghị quyết; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng then chốt được quan tâm đầu tư. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững; đời sống Nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Đồng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Cự Đồng đặt ra 16 chỉ tiêu và tập trung thực hiện khâu đột phá: “Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân; thu hút các nguồn lực tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”; phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm đạt 20%; thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 đạt 30 tỷ đồng; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 100%; tỷ lệ đảng viên, tổ chức đảng xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 90%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh đánh giá cao kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Đồng nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra; tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu thăm gian trưng bày sản phẩm OCOP của xã Cự Đồng.

Trước mắt, Ban Chấp hành Đảng bộ xã cần cụ thể hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội bằng những chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể. Xác định nhiệm vụ trọng tâm gắn với các khâu đột phá; đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, phát triển các sản phẩm OCOP; khuyến khích phát triển các ngành nghề khai thác, chế biến lâm sản; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Thắng Sơn; giữ gìn và phát huy bắc sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc...

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt gồm 26 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng uỷ xã 10 đồng chí. Đồng chí Trần Quang Thành được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cự Đồng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Huy Thắng