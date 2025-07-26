Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Bôi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sáng 26/7, Đảng bộ xã Kim Bôi đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và 250 đảng viên đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Kim Bôi được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Bo; xã Vĩnh Đồng, xã Kim Bôi. Đảng bộ xã Kim Bôi có 73 chi, Đảng bộ trực thuộc với 2.260 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong xã đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được triển khai đồng bộ; tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt 90% so với chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, không có vùng cấm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX phát triển; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; thực hiện tốt các chương trình MTQG.

Qua đó, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân toàn nhiệm kỳ đạt 15,3%/năm. Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 ước đạt 12 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm đạt 1.815,8 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,5 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,1%, hộ cận nghèo 8,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 65%; tỷ lệ xây dựng NTM đạt 15/19 tiêu chí.

BCH Đảng bộ xã Kim Bôi khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại Đại hội.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; phấn đấu đến năm 2030, Kim Bôi đạt tiêu chí đơn vị hành chính phường”, Đại hội đã đề 18 chỉ tiêu phát triển KT – XH, Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá.

Đại hội đề ra mục tiêu chung: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hệ thống chính trị. Gắn xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo sự đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Tập trung phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ, du lịch, phát triển hạ tầng đưa Kim Bôi thành xã trọng điểm về du lịch của tỉnh Phú Thọ.

Một số chỉ tiêu cụ thể gồm: Tốc độ tăng tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã bình quân năm đạt trên 10%; tổng số doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2030 đạt 200 doanh nghiệp; lượng khách du lịch trên địa bàn đến năm 2030 đạt 1 triệu lượt khách; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 100%; đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo và đạt tiêu chí đơn vị hành chính phường.

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Đại hội đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và các hệ thống chính trị; Tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông kết nối; Phát triển nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, con người vùng đất Mường Động anh hùng.

Sản xuất nông nghiệp xanh theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương; ưu tiên các dự án trọng điểm trên địa bàn xã. Đặc biệt, Đại hội xác định: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển nguồn nhân lực là đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà xã Kim Bôi đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới, xã Kim Bôi tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị - xã hội, lấy hiệu quả hoạt động của chính quyền, đạo đức công vụ là thước đo năng lực cán bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chính quyền số, tạo đột phá trong quản trị, nâng cao thu hút đầu tư.

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh du lịch, tập trung các nguồn lực phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch Kim Bôi. Coi trọng phát triển nông nghiệp xanh, các sản phẩm OCOP, xây dựng các vùng chuyên canh nông nghiệp.

Quan tâm phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn Kim Bôi thực sự là vùng quê đáng sống, thân thiện và an toàn.

Đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Bôi nhiệm kỳ 2025 – 2030. Theo đó, BCH Đảng bộ xã Kim Bôi khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 có có 24 đồng chí; BTV gồm 10 đồng chí. Đồng chí Bùi Văn Điệp được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đinh Hòa