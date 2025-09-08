Đảng bộ xã Trung Sơn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, những năm qua, Đảng bộ xã Trung Sơn triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương.

Đảng bộ xã Trung Sơn có 280 đảng viên, sinh hoạt tại 24 chi bộ, trong đó, có 9 chi bộ cơ quan và 15 chi bộ nông thôn. Đồng chí Hoàng Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: Những năm trước đây, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ trong Đảng bộ xã còn hạn chế, chưa được duy trì đều đặn, nhất là chi bộ khối nông thôn. Do đặc thù của xã miền núi, địa bàn chia cắt, dân cư thưa thớt, đảng viên đi làm ăn xa... nên việc tập hợp đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một số bí thư chi bộ có kỹ năng tổ chức, truyền đạt hạn chế dẫn đến việc triển khai sinh hoạt lúng túng, chưa có nhiều chuyên đề, ra nghị quyết chưa sát thực tế...

Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, ngay sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Đảng bộ xã Trung Sơn đã tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách chỉ đạo, theo dõi, dự sinh hoạt định kỳ đối với các chi bộ trực thuộc.

Bí thư Chi bộ khu Nhồi (Đảng bộ xã Trung Sơn) triển khai một số nhiệm vụ của địa phương.

Đảng bộ xã Trung Sơn thành lập các đoàn công tác đến từng chi bộ, khu dân cư để kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, nhất là tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; giao ban với bí thư các chi bộ để quán triệt yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; yêu cầu các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, giữ vững đoàn kết, siết chặt công tác quản lý, giáo dục đảng viên.

Khu Nhồi có 99 hộ dân với 558 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào DTTS, hộ nghèo chiếm tới 36,6%, cận nghèo chiếm 14,1%. Chi bộ khu Nhồi có 5 đảng viên, duy trì sinh hoạt vào ngày 15 hàng tháng. Đồng chí Đinh Thị Linh, Bí thư chi bộ chia sẻ: Mặc dù ít đảng viên, có đảng viên đi làm ăn xa nhưng khi họp chi bộ lúc nào cũng đầy đủ. Mỗi buổi sinh hoạt, chi bộ bám sát các văn bản hướng dẫn của cấp ủy trên để triển khai, các đảng viên tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của chi bộ sát thực tế địa phương. Để nghị quyết được triển khai hiệu quả, chi bộ phân công các đảng viên trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các hộ dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Năm 2024, với sự động viên, giúp đỡ của đảng viên trong chi bộ, đã có 2 hộ vươn lên thoát nghèo.

Chi bộ Trường Mầm non Trung Sơn có 26 đảng viên. Hàng tháng, chi bộ nhà trường tổ chức sinh hoạt thường kỳ để định hướng lãnh đạo các nhiệm vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Căn cứ nhiệm vụ cấp trên triển khai, chi ủy lựa chọn nội dung để tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quý. Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Văn Hậu cho biết: Chi bộ duy trì sinh hoạt Đảng đúng quy định. Thông qua sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề, đảng viên cập nhật được vấn đề trọng tâm, cần thiết của xã, của đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, từ đó, đề ra các giải pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Vai trò lãnh đạo của chi bộ được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm học 2024-2025, chi bộ nhà trường kết nạp được 2 đảng viên.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ xã cụ thể hóa các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là Chỉ thị số 50 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các chi bộ về nội dung sinh hoạt, trong đó, trọng tâm là thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai. Đảng ủy xã tăng cường kiểm tra, dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở, nắm bắt tình hình, định hướng và góp ý nâng cao chất lượng sinh hoạt. Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho bí thư, cấp ủy chi bộ và hướng dẫn tổ chức sinh hoạt đúng quy trình. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên thông qua các buổi học tập nghị quyết của Đảng và phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở trong triển khai các nghị quyết của Đảng về phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân.

Ngọc Tuấn